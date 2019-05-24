 На Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 мая остаются подтопленными 1 жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области", – сказано в сообщении.

Оотмечается, что с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 106 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 25 тыс. 110 куб. м воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Для откачки воды и оказания помощи населению спасателями было привлечено 88 человек, 21 мотопомпу и 22 единицы техники.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

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