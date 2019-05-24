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 На Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области из-за непогоды подтопленными остаются жилой дом и 151 домохозяйство в 16 населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 24 мая остаются подтопленными 1 жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области", – сказано в сообщении.

Оотмечается, что с начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 106 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 25 тыс. 110 куб. м воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

Для откачки воды и оказания помощи населению спасателями было привлечено 88 человек, 21 мотопомпу и 22 единицы техники.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128636
 
 
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Только под топленными? Не все карпаты Бурбак с антиНародными вырезали и в Европу отправили?. Ане же в Европу............сцуки.
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Зараз, тільки референдум проведуть, щодо виділення допомоги постраждалим...
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Альо, свынорылые, еще не все леса там у себя вырубили? Бурбака, может шо высрешь? На Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2159
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Спочатку вони крадуть на лісах, що їх вирубають, а потім крадуть на ліквідації паводків...
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В США и Британии развернулась полемика о недостаточном количестве бесплатных общественных туалетов. Это очень сильно сказывается на здоровье наций и особенно женщин ,больных и пожилых.Государства обязуют усиленно развивать сеть общественных туалетов.Нам бы их заботы.Я думаю это достойно петиций как местным властям ,так и кабмину.Многие люди просто опасаются выходить из дому,из-за отсутствия туалетов.
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"Многие люди просто опасаются выходить из дому,из-за отсутствия туалетов."

Таким людям нужно срочно к врачу бежать лечиться, раз у них недержание. В любом кафе есть туалеты, почти в любом парке и в любом ТРЦ.
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Дай Бог Вам и Вашим близким дожить до старости без проблем.Я привёл полемику там,а не у нас.У нас пока 19 век,судя поВашему изречению
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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