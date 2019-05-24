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 Политзаключенный Клых объявил голодовку, - правозащитница Щур

Украинский политзаключенный Станислав Клых, удерживаемый России, объявил голодовку.

Об этом сообщила в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур, ссылаясь на мать Клыха, передает Цензор.НЕТ.

"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит", - передает слова политзаключенного Щур.

Голодание Клыха правозащитница назвала "призывом, мольбой и криком о помощи, адресованными новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы".

Политзаключенный Клых объявил голодовку, - правозащитница Щур 01

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128631
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо ???
Новий президент і не думає про заручників.
До того ж в мене таке враження, що кримські зелені чоловічкі вже орудуютьв Києві, готують рехверендуми...
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Три кита на которых держится и держалась рашка:
Самоварное счастье
Лапотно-Квасной патриотизм
Матрешечная дипломатия
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Тримайся Станіславе! Слава Україні!
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Навіщо ???
Новий президент і не думає про заручників.
До того ж в мене таке враження, що кримські зелені чоловічкі вже орудуютьв Києві, готують рехверендуми...
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Упс, а ниже вы его критиковали, за то ,что думает.
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Отличная.
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Може для тебе і так, а я таку вибраковую. Вона вся в цятках.
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Так вашi ж однодумцi вважають переговори з ерефіей злочином. Нажаль наші полонені і заручники не скоро повернуться до своїх родин. Ніхто напередоднi виборів в ВР не стане підривати свій рейтинг. А заручники для наших полiтикiв лише об'єкт пiару.
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Три кита на которых держится и держалась рашка:
Самоварное счастье
Лапотно-Квасной патриотизм
Матрешечная дипломатия
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Тримайся Станіславе! Слава Україні!
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Бедный Стас, бедные его родители... Здоровья и выдержки им.
Это не первая его отчаянная попытка голодать, но там начинают кормить насильно дней через 10-14, и получается, что всё зря.
Стас очень рад письмам, он не всегда может ответить, из-за плохого состояния, но обязательно прочитает. Писать надо на русском, Стас очень неглупый человек, историк, может поддержать разные темы. Любит приключенческую литературу.

Адрес Стаса:
Клых Станислав Романович (1974 г.р.),457670, Челябинская
обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ФКУ "Тюрьма № 1 ГУФСИН России по
Челябинской обл."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитзаключенный Клых объявил голодовку, - правозащитница Щур
 
 
 
 
 
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