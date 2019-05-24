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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3615) Россия (72854) Богдан Андрей (41)

 Глава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев

Команда президента Владимира Зеленского готова к переговорам с Российской Федерацией для возвращения украинцев из плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Смысл в переговорах с Россией — хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России .— Ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они говорят и на украинском, и на русском языках", - сказал глава АП.

На вопрос, готовы ли они на переговоры с боевиками, Богдан указал, что они не являются самостоятельными субъектами, то есть не принимают решений.

А Россия, по мнению Богдана, рано или поздно согласится на переговоры - "вопрос только когда и на каких условиях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Источник: https://censor.net.ua/n3128629
 
 
 Топ комментарии
 
Умови?- Визнання Крим російським, автономія Донбасу в межах областей з правом вето, гарантії невступу України в НАТО та ЄС, російська державна.
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Либертарианский слуга народа
Не успел написать большой пост о том, почему парламентская республика в нынешней ситуации в Украине - это хуевая идея, как грянул парламентский кризис. Но ок, еще напишу.
Теперь новая партия заявляет, что её идеология - либертарианство.
Друзья мои. Игры в электронное правительство по фейсбуку - хороши в Эстонии. Игры в уменьшение влияния государства - хороши, скажем, в США. Игры в референдумы по любому чиху - хороши в Швейцарии.
А в Украине в данный момент времени хороши только одни игры - в построение сильного милитаризированного государства. С сильной, способной к принятию решения, властью. С армией, способной противостоять агрессии самой сильной на данный момент диктатуры мира с имперскими амбициями. Со внутренними службами, способными противостоять её же гибридной войне. С экономикой, способной обеспечивать и то, и другое и третье в условиях блокады и давления.
Чтобы уменьшать влияние государства - необходим один, но критически важный фактор, без которого никуда не деться. Надо это государство иметь. Надо его построить.
И те страны, которые строили государственность по триста лет - могу размышлять о либертарианстве и всеобщем самоуправлении, как в счастливых книжках про утопии в Городе Солнца.
Но когда я слышу это от правительства в стране с переходным строем, а теперь уже даже и неясно - с переходным в какую сторону-то - где государственность только-только начала появляться, и которая только последние пару лет вышла из условий экономической ямы и активной фазы войны - и то временно - я понимаю только одно: эти парни не способны ни брать на себя ответственность, ни принимать решения.
У вас с севера одна там империя УЖЕ сосредоточила на границе сверхизбыточные танковые бригады. Какое, к чертям, либертарианство?
Причем я сам - либерал до такой степени, что почти либератрианец. Я считаю анархию лучшим гипотетическим вариантом общественного договора. Но все хорошо тогда, когда оно хорошо. Почему все, даже самые либеральные страны, считают, что в армии должно быть только единоначалие? Подумайте об этом.
И, пожалуйста, не пишите бред про Россию. В России нет государства. В России - клановая автократия. Это полная противоположность развитым работающим государственным институтам.
Даже Израиль еще не решил, что он готов к либертарианству.
Ура, ура, давайте поэкспериментируем с этим в воюющей, близящейся к дефолту частично оккупированной стране, раздираемой внутренними противоречиями!
Где тут рука-лицо смайлик-то...
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что-то тебя сильно расколбасило...
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Портнов! Ти садив Юлю! Нізащо! Тепер ти маєш посадити мародера Порошенка і всіх його тролів! Там готовий склад злочину! Це кажу тобі я - Юлін прихильник!
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Капризы Юлии Тимошенко в Качановской исправительной колонии выглядят совершенно абсурдно, учитывая то, в каких условиях за решеткой живет большинство украинских заключенных. Вип-камера со всеми удобствами, холодильник с деликатесами, личный массажист, немецкие врачи и тому подобные радости тюремной жизни Юлии Владимировны приводят лишь к регулярным жалобам. При этом экс-премьер притворяется больной, не хочет работать и подчинятся распорядку в колонии. Неудивительно, что остальные заключенные возненавидели Тимошенко за ее королевскую жизнь за решеткой и нескончаемые прихоти.
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Он был и есть, а ты кто? Завистник? Просто дурак?
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Ми далжни дагаварівацца! - дeсь я вжe цe чула?
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Ти унітази польські вже всі помила? Ні? Чому? Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців - Цензор.НЕТ 6086
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он завидует, потому что сам ни на что большее чем мытье унитазов не способен.
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Свої унітази мию, а не бігаю по світзаочі. Наводжу лад в своїй країні, а не тікаю від проблем. За кого пані Галина голосувала у Травні 2914го? За добре відомого з 2005го пройдисвіта Порошенка? А тепер втікла? І продовжує гадити Україні?
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Богдан: "А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы"

А вот это в голове не укладывается. В России украинцев ни просто много, они там элита. Достаточно посмотреть состав российской власти . Пусть многие уже обрусевшие украинцы, но зов предков должен же быть. Откуда же такая ненависть к Украине? Зависть или желание завоевать Украину...
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чем эта позиция отличается от позиции Порошенко?

тем что озвучивает ее не президент лично, а его администратор? То есть за высказанную позицию Зеленский лично ответственности не несет.
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Эхо вчерашнего:
Глава АП Богдан: Ми готові вести переговори з Росією, щоб повернути українців - Цензор.НЕТ 8547

Адвокат Коломойського aka голова АП вже відкоментував, що він розцінює цю петицію, як жарт.

Тобто, вдень ми розказуємо про "смартфон кожній бабушці", що вона могла зробити "народне вето", потім ще збираємось "спілкуватися з народом" про те, як краще скласти лапки перед Росією, а ввечері ігноруємо петицію на сайті президента, бо це "жарт".

Шановні зелебоби, не дивуйтесь, коли вам скажуть, що до всіх очікувань і сподівань ставляться, як до жарту.

Оскільки інтерв'ю у нього брало "Г+Г", то невисвітленим виявилось питання ставлення п.Богдана до петиції щодо його власної відставки.https://ukraine.d3.ru/*******************-1791861/?sorting=rating
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вот когда петиция против зеленского наберет 25 000 000 чел, тогда и уберут.
25 000 - енто в 1000 раз меньше.

и симметрично по порошенку - давайте за него петиции 25 000 000. тогда вернут.

а иначе ждите.

и,да,
кум луценко ишо на пасту??

ну так пусть ловит гладковского.
и портновых и прочую срань
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Похоже, печалька в том, что запоребриковые не хотят вести переговоры, им компромиссы не нужны. Им нужна вся Украина. Пора бы это усвоить.
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Ну а как же еще вернуть пленных? только через переговоры.
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ну Петя переговоры проводил. Что не так?
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Проводил, не спорю. Но истеричную и вечно пиарящуюся Геращенко оттуда нужно убрать. Переговоры с холодной головой нужно вести.
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холодная голова? Так зачем этого кузнечика выбрали? Геращенко по сравнению с ним и его ******** читай кварталом - спящая королева.
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Пану втікачу від призова в Польщу подобається підніжка Геращенка? Зрозуміло
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А референдум не потрібен з цього приводу?
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Вы, блин, или крестик снимите или штаны оденьте , а то кагбэ кто в лес, кто по- грибы и кто для кого ПЕРЕДАСТОМ . Чтоб народ тоже определился, кого выносить первым.
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Я вот не понимаю одного - зачем это чмо вылезло с идеей переговоров по пленным? При Пете и так переговоры велись. А это чмо создает впечатление что раньше переговоров не было, а вот сейчас при Зе будут.
К чему этот цирк? Неужели 73% такие тупые что купятся на это?
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Может и не тупые, но зомби однозначно
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Барыга общался и по телефону с парашей ***** и через кума Мертведчук и ничего не добился,вернее похерил всех украинских заложников
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Врете с какой целью?
Их вернули более трех тысяч за 5 лет.
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Молодець Зеленський. Повністю підтримую
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как закончишь пидтрымувать - обязательно вымой руки..
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Не плутай свого пуйла і нашого Президента, росіянин
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Владимиру Зеленскому на Книжном арсенале подарили книгу Политика для начинающих для подростков на украинском языке 😇🀄📓📒🇺🇦
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"Політика для початківців для підлітків"
Ти - дебіл, кацап? Це я переклав на людську з твого висера
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Путину палець в рот не клади,відкусить по шию.Зе-команді треба почитати , (політика для чайників).
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Українські олігархи ,так само як закордонні ,витрачають гроші від санкцій до параши.Задача зе-команди перевезти агресію в громадянській конфлікт,за рахунок нас українців.
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Какой наивный, переговоры с раисией, мне кажется что новая команда от старой отчичается "хренетолканием". Зачем его только из дурки выпустили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев
 
 
 
 
 
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