 Глава АП Богдан: Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Право на власть" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.
"Смысл в переговорах с Россией — хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России .— Ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они говорят и на украинском, и на русском языках", - сказал глава АП.
На вопрос, готовы ли они на переговоры с боевиками, Богдан указал, что они не являются самостоятельными субъектами, то есть не принимают решений.
А Россия, по мнению Богдана, рано или поздно согласится на переговоры - "вопрос только когда и на каких условиях".
А вот это в голове не укладывается. В России украинцев ни просто много, они там элита. Достаточно посмотреть состав российской власти . Пусть многие уже обрусевшие украинцы, но зов предков должен же быть. Откуда же такая ненависть к Украине? Зависть или желание завоевать Украину...
тем что озвучивает ее не президент лично, а его администратор? То есть за высказанную позицию Зеленский лично ответственности не несет.
Адвокат Коломойського aka голова АП вже відкоментував, що він розцінює цю петицію, як жарт.
Тобто, вдень ми розказуємо про "смартфон кожній бабушці", що вона могла зробити "народне вето", потім ще збираємось "спілкуватися з народом" про те, як краще скласти лапки перед Росією, а ввечері ігноруємо петицію на сайті президента, бо це "жарт".
Шановні зелебоби, не дивуйтесь, коли вам скажуть, що до всіх очікувань і сподівань ставляться, як до жарту.
Оскільки інтерв'ю у нього брало "Г+Г", то невисвітленим виявилось питання ставлення п.Богдана до петиції щодо його власної відставки.https://ukraine.d3.ru/*******************-1791861/?sorting=rating
25 000 - енто в 1000 раз меньше.
и симметрично по порошенку - давайте за него петиции 25 000 000. тогда вернут.
а иначе ждите.
и,да,
кум луценко ишо на пасту??
ну так пусть ловит гладковского.
и портновых и прочую срань
К чему этот цирк? Неужели 73% такие тупые что купятся на это?
Их вернули более трех тысяч за 5 лет.
Ти - дебіл, кацап? Це я переклав на людську з твого висера