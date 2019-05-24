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 Нацполиция при участии зарубежных партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года, - Князев. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины при участии Консультативной миссии ЕС, канадских и американских партнеров разработала проект стратегии развития ведомства до 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время шестой встречи парламентско-общественной платформы.

По словам Сергея Князева, Нацполицией совместно с иностранными партнерами разработан проект стратегии и развития ведомства.

"Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, Посольства Соединенных Штатов Америки и канадских коллег разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года", - отметил Князев.

Нацполиция при участии зарубежных партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года, - Князев 01

В частности, в рамках проекта стратегии приоритетными направлениями деятельности определены совершенствование работы в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействие преступности, соблюдение и обеспечение защиты прав человека.

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Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг, прозрачность и новую форму подотчетности полиции перед обществом.

Нацполиция при участии зарубежных партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года, - Князев 02

"Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по их утверждению", - сообщил председатель Нацполиции.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, представители силовых структур и международные партнеры, оказывающие помощь Украине в развитии сектора гражданской безопасности.

Нацполиция при участии зарубежных партнеров подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года, - Князев 03

Источник: https://censor.net.ua/n3128627
 
 
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А у патрульных свои планы: после того, как разбили 1300 "Примусов", надо будет разбить, хотя бы, столько же "Аутлендеров".
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