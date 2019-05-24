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 С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими

В период с 19 января 2019 г. (с даты вступления в силу закона по противодействие травле) по 22 мая 2019 г. судами рассмотрено 121 дело о буллинге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба проекта Минюста "Я имею право!" в Facebook.

Отмечается, что из 121 дела о травле по 65 делам было вынесено решение о наложении взыскания (в 6 случаях - предупреждение; в 8 случаях - общественные работы; в 1 случае - обязательство публично извиниться; в 50 случаях - штраф), 31 дело отправлено на доработку в органы полиции; в 16 делах было установлено отсутствие состава правонарушения; в 9 делах суд ограничился устным замечанием.

Сообщается также, что по 9 делам материалы были составлены по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), однако суд установил, что это ст. 173-4 КУоАП (буллинг (травля) участника образовательного процесса). В связи с тем, что суд не может изменять квалификацию - дела были закрыты.

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По 6 делам одной из сторон были учителя: в 3 делах они выступали обидчиками, однако одно из них было закрыто (суд установил отсутствие состава правонарушения в действиях учителей), а 2 отправлены на доработку в органы полиции. По 3 делам учителя были признаны потерпевшими лицами, а их обидчики оштрафованы.

9 решений были вынесены по кибербуллингу (буллинг с применением средств электронных коммуникаций), чаще всего кибертравля имело место в социальной сети Instagram и мессенджерах Viber, Telegram. 

С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128626
 
 
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 22 мая

Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене #РАК. І за 7 місяців я його ПОБОРОЛА. Друзі, дуже багато подробиць виклала за посиланням, бо в тві стільки написати неможливо: https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/2507660875911997 …С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими - Цензор.НЕТ 5752
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я спочатку її не впізнала.
А потім роздивилась, що це сама Яніна.
вже чого чого, а такого я не очікувала.
Сильна жінка...
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Как по мне это наиболее страшное преступление, которое может быть с подростками, навсегда испортившее ему жизнь, наряду с изнасилованием. Жаль, что только сегодня мы на него обратили внимание. Все помнят фильм "Чучело", там как раз об этом. В еще несостоявшейся личности происходят процессы самоутверждения и не редко просыпается животный инстинкт проявить себя как стадо, унижая выделяющегося, белую ворону. Никто никогда не узанет, сколько судеб изуроовано еще в раннем возрасте.
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більшість випадків булінгу фіксується зі сторони самих підлітків.
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О, дуже скоро всі вчителі будуть потерпілими. Коли так і не отримають обіцяну зарплатню в 4000 $.
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може дітям бракує культури і виховання ?
нещодавно на тв було як 14 хлопець побив 60 нагробків..
звідки агресія береться, енергетиків понапиваються чи що..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими
 
 
 
 
 
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