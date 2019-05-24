 С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба проекта Минюста "Я имею право!" в Facebook.

Отмечается, что из 121 дела о травле по 65 делам было вынесено решение о наложении взыскания (в 6 случаях - предупреждение; в 8 случаях - общественные работы; в 1 случае - обязательство публично извиниться; в 50 случаях - штраф), 31 дело отправлено на доработку в органы полиции; в 16 делах было установлено отсутствие состава правонарушения; в 9 делах суд ограничился устным замечанием.

Сообщается также, что по 9 делам материалы были составлены по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), однако суд установил, что это ст. 173-4 КУоАП (буллинг (травля) участника образовательного процесса). В связи с тем, что суд не может изменять квалификацию - дела были закрыты.

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По 6 делам одной из сторон были учителя: в 3 делах они выступали обидчиками, однако одно из них было закрыто (суд установил отсутствие состава правонарушения в действиях учителей), а 2 отправлены на доработку в органы полиции. По 3 делам учителя были признаны потерпевшими лицами, а их обидчики оштрафованы.

9 решений были вынесены по кибербуллингу (буллинг с применением средств электронных коммуникаций), чаще всего кибертравля имело место в социальной сети Instagram и мессенджерах Viber, Telegram.