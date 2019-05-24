 Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом Андрей Богдан заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.
Накануне глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде президента рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.
На встрече с общественными активистами в Администрации главы государства Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.
Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.
В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.
В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.
Подивилась "Право на владу".
Враження:
Богдан. Як він працював відомим юристом, який "прийшов не гроші заробляти"?! Він же ледь рота відкриває. А юрист - це людина, яка голосно та навіть самовпевнено використовує Закон (і в позитивному, і в негативному значенні) для отримання гонорарів. Цього я геть не помітила.
Враження було, що він проклинав всіх підряд (разом з Зе) за те, що погодився на цей ефір, за питання до нього, за сперечання з ним, за безапеляційність ведучих: і в стелю дивився, і губи облизував, і якусь жуйку в роті пережовував, і оченята великими робив, і головою крутив...
Говорив мляво, непереконливо, повторювався, періодично ніс якісь дурниці.
Вельми очевидно почувався незатишно і невпевнено. Справив враження такого собі не достатньо розумного і мало компетентного м`яла.
Таке ж враження і від інтерв'ю С.Кошкіної зі Стафійчуком. Данилюк - не краще від цих двох. Єдиний серед них виглядає більш-менш впевненим - це Разумков. Та й той більше нагадує талановитого шахрая, синочка лейтенанта Шмідта, ніж креативне "новаєлітсо".
Поки що команда Зе - цілого президента України - справляє враження дрібних вуличних *********, які вирішили стати аристократами.
Это кто-же уничтожает местное население? Украинские "каратели", под руководством США?
Я написал, что фронтовиков-боевиков по отношению к оставшемуся на сейчас населению ОРДЛО гораздо больше, чем фронтовиков ВСУ по отношению к остальной Украине, поэтому их потери гораздо ощутимей для местного населения, чем такие же потери ВСУ для остальной Украины, это довольно очевидное арифметическое вычисление. Ту часть местного населения ОРДЛО, которая записалась в боевики, действительно уничтожают ВСУ, если вы хотите укр. армию за это называть "карателями", то я тут при чем?
Не является "местное население" (гражданское население, если разделены понятия войско и "местное население") жертвами, если они - боевики, они - участники.
Пипл, где посадка ?
Ты стремишься в Европу или к большевизму?
Ещё ни один кацап не смог удержаться от этого слова, в качестве "аргумента".
Так понятно?