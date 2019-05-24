 Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом Андрей Богдан заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Накануне глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде президента рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

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На встрече с общественными активистами в Администрации главы государства Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

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В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.