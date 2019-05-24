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 Политика Украины
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 Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан считает, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом Андрей Богдан заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Накануне глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде президента рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО

На встрече с общественными активистами в Администрации главы государства Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, но это - способ выяснить мнение общества. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

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В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128625
 
   
 Топ комментарии
 
От і вскрилася мацковская кансєрва!!Патріота Украііни, кума Петра Олексійовича, суперуспішного бізнесмена Украііни Медведчука, пракляті зєбіли хочуть відсторонити від переговорів. Доколє!?
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А Пепу і соєсосів він 5 років влаштовував... Хм... Мертвечук - миздобульний патрійот! Зеля - ахент кримля! Богдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны - Цензор.НЕТ 3367
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Всё больше и больше "новая" АП начинает напоминать стаю мартышек, вожак которой, оказался "импотентом"... И они начинают действовать по принципу - "Хто в лес, хто - по дрова...". Ещё немного, и начнут оспаривать друг у друга "доминирующее" положение... Когда до "Блазня" это "дойдёт", он бросится их мирить, но будет поздно - в азарте его и в сторону "отвырнуть" могут... (Особенно, если кто-нибудь из них заручится поддержкой "Бени", который, к тому времени, разочаруется в "главном клоуне"...).
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Nina Kimstach
Подивилась "Право на владу".
Враження:
Богдан. Як він працював відомим юристом, який "прийшов не гроші заробляти"?! Він же ледь рота відкриває. А юрист - це людина, яка голосно та навіть самовпевнено використовує Закон (і в позитивному, і в негативному значенні) для отримання гонорарів. Цього я геть не помітила.
Враження було, що він проклинав всіх підряд (разом з Зе) за те, що погодився на цей ефір, за питання до нього, за сперечання з ним, за безапеляційність ведучих: і в стелю дивився, і губи облизував, і якусь жуйку в роті пережовував, і оченята великими робив, і головою крутив...
Говорив мляво, непереконливо, повторювався, періодично ніс якісь дурниці.
Вельми очевидно почувався незатишно і невпевнено. Справив враження такого собі не достатньо розумного і мало компетентного м`яла.
Таке ж враження і від інтерв'ю С.Кошкіної зі Стафійчуком. Данилюк - не краще від цих двох. Єдиний серед них виглядає більш-менш впевненим - це Разумков. Та й той більше нагадує талановитого шахрая, синочка лейтенанта Шмідта, ніж креативне "новаєлітсо".
Поки що команда Зе - цілого президента України - справляє враження дрібних вуличних *********, які вирішили стати аристократами.
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А ни одна марионетка не видит своего кукловода, более того, она свято уверена что его не существует вовсе. Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 9376
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Первейший вопрос в том. что есть ПРАКТИЧЕСКИ конечной целью америкосов и их правящих клиентов в Украине по Донбассу? В чем цель войны? Пока что идет удушение всей нормальной жизни в ЛДНР, тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению, чем такие же потери остальной Украины, пенсионеры по возможности ущемляются, промышленность лишена рынков и не может кормить работяг, в результате они равномерно расползлись в Украине и России. Очевидно, что задача утомить до крайности население ЛДНР, чтоб вызвать голодные бунты и вынудить ЛДНР к безоговорочной капитуляции. Аналогично РФ тем же путем пытается истощить Украину, что ей удается, хоть в гораздо меньшей степени, чем истощение ЛДНР. Если такое положение сохранится еще надолго, то власть РФ или должна будет плюнуть на ЛДНР, вывести пару сотен тысяч бывших боевиков и отдать разбитые ОРДЛО Украине, признав свое поражение и подлость перед своим народом, или же признать непризнанные республики, и открыто ввести войска, взяв на себя обустройство всей жизни в ЛДНР и давши основания для новых санкций. Вопрос - что реально выберет Пу? Скорее всего - второй вариант, с вероятностью 99% это понимают и америкосы, и наше начальство и большинство штатных патриотов, это выгодно США в их борьбе с глобальной военной мощью РФ, но это - ФАКТИЧЕСКОЕ отделение ОРДЛО от Украины, это - провоцирование и признание ПОБЕДЫ сепаратизма ЛДНР! Фактически нынешняя вялотекущая война с самого начала направлена именно на очень длительное, если не вечное, отторжение тамошних жителей от Украины методом жестокого наказания за неправильные политические взгляды, возникавшие из давнего плодотворного сотрудничества с Россией. Опять таки, остальной народ тоже приучают к правильным политическим взглядам издавна привычными сталинскими методами в исполнении декоммунизаторов и ходоков в Европу.
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"тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению..."

Это кто-же уничтожает местное население? Украинские "каратели", под руководством США?
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Как этот вопрос вытекает из процитированной моей фразы: "тамошнее войско несет постоянные потери, гораздо более ощутимые по отношению к местному населению..." ?
Я написал, что фронтовиков-боевиков по отношению к оставшемуся на сейчас населению ОРДЛО гораздо больше, чем фронтовиков ВСУ по отношению к остальной Украине, поэтому их потери гораздо ощутимей для местного населения, чем такие же потери ВСУ для остальной Украины, это довольно очевидное арифметическое вычисление. Ту часть местного населения ОРДЛО, которая записалась в боевики, действительно уничтожают ВСУ, если вы хотите укр. армию за это называть "карателями", то я тут при чем?
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"Отношение", в контексте потерь, говорит, что их кто-то уничтожает.
Не является "местное население" (гражданское население, если разделены понятия войско и "местное население") жертвами, если они - боевики, они - участники.
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Я в своей фразе не разделил местное население на гражданское и военных, смерти и ранения которых тоже являются потерями местного населения, даже их военная служба - сама по себе потеря работников в целом. Далее все население страдает от их реабилитации, лечения, потери ими трудоспособности и способности к нормальной жизни.
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Это не высказано чётко, однозначно только сказано, что Украиной управляют америкосы.
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Ну й Богдан зе й дебіл. Масковская кансєрва.
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Пророссийского Медведчука и ему подобных любителей духовных скрепов в украинской политике по хорошему надо как минимум убрать из Украины.
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Не могу сообразить, до свята Кенгурации, папереднике кидали предяву - посадить медведчука.
Пипл, где посадка ?
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Це безальтернативный переговорщик, такой же как Порохатый свинокондитер безальтернативный президе... Ой!
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Странно... Как это с нашей стороны можно Медведчука переговорщиком не видеть? Он же напротив сидит - все прекрасно видно, и даже слышно...
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Так партию меров ГЕПЫ и ТРУХИ консультирует сам БЕНЯ и порохоботов это устраивает! Когда уже разгонят отряды СТЕЦЯ?
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Кацап ховай рога, не пались так открыто! Богдан про Медведчука: Ми не бачимо його переговорником з нашого боку - Цензор.НЕТ 6704
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было бы интересней узнать кем вы его видите!?
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Если они не видят в нем предателя Украины - это плохо. Правда и предыдущая администрация его врагом тоже не особо считала.
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Это ТВАРЬ! Как сказала Юлия Мостовая ...Патологически ЭТО ненавидит Украину и всё Украинское!!!! Папа полицай, это родилось в Красноярске в ссылке....... Только Порошенко его реанимировал,позволил купить ДВА ТВ каналс Мертвечук 1 (112 УА), Мертвечук 2...Ньюс Ван)....Бизнесы развить на деньги кремлядей.............
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А надо было собрать Политбюро ЦК КПСС и запретить по всем законам справедливости покупку каналов? :D
Ты стремишься в Европу или к большевизму?
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Узбагойся...судя по флажку...ты вообще "комнатный бульбаш"...что ты тут ещё говоришь?
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бульбаш?
Ещё ни один кацап не смог удержаться от этого слова, в качестве "аргумента".
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Вообще-то существует такое понятие, как переговоры, перед которыми выдвигаются какие-то условия и если одну из сторон что-то, важное для неё, не устраивает, то переговоры могут и вовсе не начаться.
Так понятно?
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только за то , что послал нах медвейчука можно аплодировать Зеленчкому !!!!
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И что это доказывает? То, что Зелемойский выполняет свои обещания?
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що папірєдніків цілком кум влаштовував. А от "проросійського" Зе, якось не дуже.
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Вот оно что, оказывается присутствие Медведчука на переговорах не требование *****, как это Г+Г внушило. Может ещё лично Порошенко захотел в Минске встретиться, а не орки на это согласились? :D
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так-так. пуйло вимагав, щоб з нашого боку був медведчук. Ну, і заодно щоб зрідженим газом на пару з гідрантом барижили. Але сивочолий патріот не прогнувся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогдан о Медведчуке: Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны
 
 
 
 
 
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