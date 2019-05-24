EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  6219  102
Материалы по теме:
Все про:Крым (21473) Богдан Андрей (41)

 "Крым - это Украина, и это не обсуждается", - Богдан

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", - сказал Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"

Напомним, Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Оккупация полуострова Россией не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

До аннексии вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, следующего в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В конце ноября началась и энергетическая блокада Крыма.

В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменила формат. Ее участники совместно с украинскими пограничниками несут службу в составе объединения "Аскер".

Источник: https://censor.net.ua/n3128623
 
   
 Топ комментарии
 
И шо, даже рефендума не будет?
 показать весь комментарий
 
шото надо говорить, потому что петиция за отставку богдана уже набирает утреннее ускорение - 16 подписантов в минуту, один за каждые четыре секунды.
 показать весь комментарий
 
Не потрібно писати ватні промови до останнього Українця. Воювати до поки не здохне останній рашист, чому саме до останнього Українця, чому саме Україна має програти, хватить постити ватні мантри.
Посилювати армію, санкцій, вступ до ГАТО, в Ізраїлі теж воюють, але не хто не каже до останнього Ізраільтянина.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нагадайте мені, кто у Пороха був главою адміністрації?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крым - это Украина, и это не обсуждается", - Богдан
 
 
 
 
 
 вверх