 В Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Согласно ст.107 закона о выборах народных депутатов Украины, предписывающей особенности подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, выдвижение кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады или решения Центральной избирательной комиссии о назначении выборов, и заканчивается за сорок дней до дня голосования (11 июня).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента или решения ЦИК и заканчивается за 30 дней до дня голосования (21 июня). Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования (26 июня).

ЦИК не позже, чем на второй день после начала избирательного процесса, публикует перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров в СМИ, а не позже, чем за 40 дней до дня выборов (11 июня), обнародует на своем официальном сайте информацию об их информационном обеспечении.

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Согласно ст.107 закона о парламентских выборах, не позднее, чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 50 дней до дня голосования (1 июня) по представлениям, которые подаются в ЦИК не позднее, чем за 53 дня до дня голосования (29 мая). Участковые избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Органы ведения Государственного реестра избирателей передают по одному предварительному списку избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям не позднее чем за 11 дней до дня голосования (10 июля). На специальных избирательных участках списки избирателей составляются не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (14 июля). Предварительные списки избирателей передаются участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

Именное приглашение направляется или доставляется другим способом участковой избирательной комиссией каждому избирателю не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

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Общественные организации, в уставной деятельности которых значатся вопросы избирательного процесса, не позже, чем за 50 дней до дня голосования (11 июня) могут обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении быть официальным наблюдателем во время выборов. Безотлагательно после завершения рассмотрения этих ходатайств ЦИК официально публикует перечень общественных организаций, которым предоставлено такое разрешение.

Форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования утверждаются ЦИК не позже, чем за 24 дня до дня голосования (27 июня).