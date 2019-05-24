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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 В Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду

В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Согласно ст.107 закона о выборах народных депутатов Украины, предписывающей особенности подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, выдвижение кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады или решения Центральной избирательной комиссии о назначении выборов, и заканчивается за сорок дней до дня голосования (11 июня).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента или решения ЦИК и заканчивается за 30 дней до дня голосования (21 июня). Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования (26 июня).

ЦИК не позже, чем на второй день после начала избирательного процесса, публикует перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров в СМИ, а не позже, чем за 40 дней до дня выборов (11 июня), обнародует на своем официальном сайте информацию об их информационном обеспечении.

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Согласно ст.107 закона о парламентских выборах, не позднее, чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 50 дней до дня голосования (1 июня) по представлениям, которые подаются в ЦИК не позднее, чем за 53 дня до дня голосования (29 мая). Участковые избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Органы ведения Государственного реестра избирателей передают по одному предварительному списку избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям не позднее чем за 11 дней до дня голосования (10 июля). На специальных избирательных участках списки избирателей составляются не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (14 июля). Предварительные списки избирателей передаются участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

Именное приглашение направляется или доставляется другим способом участковой избирательной комиссией каждому избирателю не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

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Общественные организации, в уставной деятельности которых значатся вопросы избирательного процесса, не позже, чем за 50 дней до дня голосования (11 июня) могут обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении быть официальным наблюдателем во время выборов. Безотлагательно после завершения рассмотрения этих ходатайств ЦИК официально публикует перечень общественных организаций, которым предоставлено такое разрешение.

Форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования утверждаются ЦИК не позже, чем за 24 дня до дня голосования (27 июня).

Источник: https://censor.net.ua/n3128622
 
   
 Топ комментарии
 
Поклонники клоуна на соседней ветке открыто пропагандируют полную капитуляцию перед хуйлом. Хватит уже мяукать о ненависти к мародерам как основной мотивации, все более-менее понятно.
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Так за клоуна голосовал весь электорат Бойко, Вилкула, Мураева, Тимошенко, ессно они будут вести антиукраинскую пропаганду Это откровенно прокацапская шваль привела к власти прокацапскую банду. Не зря Беня запел про гражданскую войну,а его подстилка ныне глава администрации президента сразу заговорил о рихвирендуме за дружбу с Рациюшкой.Сразу после инагуараци появилась русская версия сайта президента Украина. Т.е мерзавцы заранее её готовили, и сразу же реализовали в день кенгурации.
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ты чуток призабыл!!его крылатые выражения!(напомнить насчёт порноактрис??) касательно репутации так она у него как началась ,,инструментом"по рояльным клавишам!!на том кажись и закончится!! В Украине стартовала избирательная компания досрочных выборов в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 9782 В Украине стартовала избирательная компания досрочных выборов в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 9632
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никогда этой херней не занмался. Глянь сколько у меня лайков и сравни со свими ботовсками.
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Я как то не замечал за ним порохоботства. Против Юли он был , помню. Даже ругались с ним.
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совершено верно. бот принял это за поддержку пети.
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Скоро они тебя аХентом кремля назовут .....как и меня )
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скоро Минстець закроют и мы о них забудем, как кошмарный сон.
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Не, тогда вы поймете, что все совсем не так. А вот что? пусть пока побудет для вас загадкой.
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Да, лайков у тебя много😂 целых ноль и один твой

примерно как реальный рейтинг зё...
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На сайте Зеленского появились петиции об отмене требующей его отставки петиции.
Самое популярное из этих обращений на момент публикации новости.
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Всего 7000 подписало 😁. За то, чтобы гнать твоего Зебила в шею подписало сколько? ВОт и вся арифметика! Сколько не ври, а перевес не в вашу пользу!
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Сегодня утром, когда я подписывал было 6400.
Еще не вечер.

На сайте Зеленского появились петиции об отмене требующей его отставки петиции.
Самое популярное из этих обращений на момент публикации новости.
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Вот и славно! Хоть будут знать поименно тех, кто работает на раскол страны. А это статья... Надеюсь ты тоже оставил cвій послід, дебилко? Надеюсь, тебя найдут первым))
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Эо не то. Там их несколько. Ищи по количеству голосов. Чемпион у нас тут Зеля - за его отставку(импичмент) сейчас 41466 голосов. Интересная арифметика - за него больше всего, против него тоже больше всего😧. Выводы напрашиваются сами.
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Хотелось бы,чтоб вся эта рада вместе с парубием и Геращенко просто собрали свои вещи и освободили свои кабинеты. Никакой пользы они уже принести не в состоянии. Мало того, последнее вр5мя они на свою непыльный работу вообще не ходили . Парубий сидел с 50 тью кнопкодавами в зале и надувал щеки , создавая вид бурной деятельности.
Теперь вдруг внезапно они стали законниками, вспомнили даже о регламенте .
Кстати , закрытые списки - это и был компромисс президента с радой - в обмен на уничтоже6ие можоритарки. Так и тут кинули , да ещё и стрелки переводят !
Сами пришли пять лет назад именно все как один хотели снять с себя неприкосновенность и изменить избирательное законодательство , но , видимо, пяти лет не хватало))
За то Кабмин успел в очередной раз слить что- то компаниям ахметова.
Так ещё и посмотреть , какой отпор идёт !
Все соевые боты возмущены! Конечно, выпиливают из корыта их спонсоров .
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выкинули мародера из власти, теперь надо выкинуть его шестёрок из парламента.. поросенко и его свынярчуки должны ответить за беспредел, творимый ими 5 лет..
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Це в Лахті нове "статутне вітання"?
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Народ выкинул мародера мальдивского из президентского кресла , а теперь нужно выгнать с парламента всю бепепешную и яценюковскую мерзость.
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Если сине-зелёная водоросль не контролируемо размножится в парламенте, она лишит страну кислорода и отравит всё государство!
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Здавствуйте
Опрос на сотник тв уже посмотрели?
КИЕВЛЯНЕ - О ЗЕЛЕНСКОМ И РОССИИ…

Очень советую, что бы знать кто виноват в том, что русские танки х%?рят по вашему городу.
Теперь понимаю, референдум нужно проводить. Однозначно.
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Батончики!!! Соя в опасности!!! Расшатывают корыто!!! Згуртуймося!!! В Украине стартовала избирательная компания досрочных выборов в Верховную Раду - Цензор.НЕТ 4351
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Парламент, который залез в свои кресла на крови Майдановцев, который имел бепрецидентную поддержку избирателй, коалицию 90% обещавший в превую очередь снять с себя неприкосненность и изменить избирательный Закон Януковича, в последний день именно на этих двух пунктах обгадисля. Пять лет им нехватло хотели еще чут-чуть. Твари, еще цепляются за свои кресла. Теперь опять будем голосовать по законам овоща.
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Голосуй не голосуй всеодно будуть у всьому винні Кошулинський і ВО Свобода!
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Голосуй ,не голосуй , а всё равно зестадо выберет таких же ..... боек , йулей , кернесов ,трухановых , вилкулов.... и вишенка на торте это люди коломойского.
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объясни мне .., чем депутаты проведенные в ВР ахметовым , фирташем , медвейчуком лучше людей коломойского ., если даже и так ????..,
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уклонист-рецидивист нарушил конституцию. Импичмент ему и побыстрее. Доведет страну до беды.
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Караул!!
Корыто уходит из под рыла.
Пора покупать беруши, что бы не оглохнуть от визга.
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вот объясни мне простую вещь
ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ТО ЧТО НИКЕМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ?!
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Но мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - добавил Андрей Богдан. НИКОГДА , слышь ты урод , НИКОГДА !!!! мы не станем вашими единомышленниками. Зе не президент . Президент один и это ПОРОХ!!!
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Щоб зрозуміти куди ми йдемо є дуже простий тест: ЄС та США - верховенство права, та закон суворий але це закон Росія - закон для бидла, а царю закон не писаний І коли гідрант каже що доведіть що закон треба виконувати - це шлях в рф, а не в ЄС. Питання?
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Переклад на Українську: зеленський повідомив, що буде саботувати політичні процеси в Україні до тих пір, поки не узурпує владу.

В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1786
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Так, шо он так и будет распускать Рады, в которых у него не будет большинства? И так всю каденцию? Тогда времени для подъема экономики и строительства счастливой Украины совсем не останется .
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Как там порохоботы раньше любили лаять?

"Собаки лают, а караван идет".
Вот так то собаки. Роли то изменились.
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Население будет жить так, как проголосует, за гречку значит хреново, в теплом обещанном гавне, по уму - в европейской стране.
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Выборы назрели..Главная задача на них, не допустить старые воровские рожи,доведшие Украину, к краю европейской нищеты, к госкорыту. В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9958 Гречкосии, на округах, сейчас будут особенно активны.. В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4238
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду
 
 
 
 
 
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