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 К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД

Министерство иностранных дел в связи с проведением досрочных парламентских выборов создало рабочую группу по подготовке выборов на заграничном округе и надеется на открытие нескольких дополнительных избирательных участков.

Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Сейчас необходимо, чтобы руководители зарубежных диппредставительств обеспечили проведение выборов народных депутатов. Наша задача номер один, по выборам, создать максимальные возможности для того, чтобы все желающие проголосовать за границей, имели такую ​​возможность", - сказал Заяц.

По его мнению, необходимо открыть дополнительные участки за рубежом к парламентским выборам.

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Напомним, во время проведения президентских выборов за рубежом были открыты 101 избирательный участок в 72 странах мира. Украинцы выстраивались в очереди, чтобы проголосовать. В частности, на всю Польшу было всего 4 избирательных участка, в Германии - 5. Огромные очереди выстраивались возле посольства Украины в Таллинне и Праге.

Источник: https://censor.net.ua/n3128620
 
 
 Топ комментарии
 
Это мечта всей русни и их прихлебателей.
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интересно, чем в этот раз удивит Мир мудрый украинский "нарит"...? К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД - Цензор.НЕТ 9130
"Единая Россия" баллотироваться будет?
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Под таким интересным флажком ты откуда строчишь?
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а может и к президентским после петиции))
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п.с. знаете зачем вазелину ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ выборы в ВР да по закрытым спискам?

Согласно закону, при внеочередных выборов депутатов - они НЕ ОБЯЗАНЫ подавать декларации о имуществе и доходах...
И в "слуга урода" - уже очередь из тёмных "новых" лиц...
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Это мечта всей русни и их прихлебателей.
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Под таким интересным флажком ты откуда строчишь?
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интересно, чем в этот раз удивит Мир мудрый украинский "нарит"...? К парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД - Цензор.НЕТ 9130
"Единая Россия" баллотироваться будет?
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С тех пор как вы стали использовать троллячьи приёмы типа передёргиваний и киваний на каких-то мне неведомых персонажей типа «соратников», вы утратили любое право говорить о чистоплотности.
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В Чечне откроют, чтобы потом опять не пришлось синезелёной-водоросли извинятся перед кадыркой!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК парламентским выборам за границей откроют дополнительные избирательные участки, - МИД
 
 
 
 
 
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