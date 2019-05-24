- Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава АП Андрей Богдан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил он.
Богдан отметил, что 22 мая парламент, отказавшись рассматривать законопроект Зеленского об изменениях в избирательное законодательство, преподнес "неожиданный урок".
"Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка им не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только по партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.
Напоминаем, 21 мая состоялось совещание Зеленского с лидерами фракций. 22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.
Но соглашусь, Зеленский только 3 дня президент, а уже столько движухи, кажется, месяц прошёл
Говорили, что готовы идти на досрочные выборы и о том, что речь шла о внесении изменений в действующее !!! изб. законодательство, а именно : отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%. Никто и словом не обмолвился про открытые списки.
Небось двухминутный ролик с тридцатью склейками сварганите, как вы умеете?
От ведь сцуки, они даже не напрягаются в своём вранье.
А также выкладывать таблицу голосования за законы против народа Украины, за тарифы и другие хотелки, нужно знать своих героев и кого нужно благодарить за этот бес предел!
Особенно перед новыми выборами!
Вот такой сайт нужен! И особенно перед выборами!
https://ru.slovoidilo.ua/2019/05/22/infografika/politika/rada-ne-vklyuchila-povestku-dnya-zakonoproekty-zelenskogo-kto-poshel-prezidenta
1 год ·
ДОБРАНОК Секта!
Добрый совет товарищам с Банковой: даже не думайте!
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение", - заявил глава АП.
Ибо тогда я спрошу за что Ляшка не пускали со стримом? И напомню судьбу печальную одного политпрлекта популистичного из ФРГ... Те тоже "транспарентностью" с фракции страдали. Недолго.
И Беню напомню... Он тоже любит записи потом выборочно в сеть сливать.
Дурная и опасная идея. Хотя само заявление еще опасней. Нужно либо молча сливать (что равно краху банковой) либо не грозить.
Да и КОНСУЛЬТАЦИИ это были, а не "терки"... и с главами фракций а не парламентом... в котором есть мажоритарщики - каждый сам по себе.
Сорри, но разочарлвывают меня эти "какулы" политики )))
вы голосователь ляшка ?
Где-то я такое уже слышал, а ну да:
- Зеленский назовёт кандидатов в министры после инаугурации, - Богдан
Судя, по первым действиям "главного слуги" - нет сомнений,что и челядь станет достойной обслугой своего хозяина.
Судя по соц опросам порошавой челяди с гулькин нос,чего не скажешь о слугах .Тем более Беня начал мобилизацию своих, да и Юля заметно позеленела.Может от старости,а может и нет