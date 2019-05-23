 Расцениваем это как шутку, - глава АП Богдан о петиции об отставке Зеленского

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил глава АП Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешная шутка", - сказал Богдан.
По его словам, законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. "Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - подчеркнул он.
Петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента, считает глава АП. "Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.
Напоминаем, на сайте главы государства опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была зарегистрирована на сайте 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15-11, набрала 25 тысяч подписей.
У Бени в тот эе день на западе все заберут...
А ради вас лохов он на это не пойдет
Ну вы ЗЕлохи не отчаивайтесь)))
🤔
голосів з 25000
необхідних
1. Конституцію при незаконному розпуску ВР. А чому?-ось що цікаво...Бо при ПОЗАЧЕРГОВИХ виборах у ВР, кандидати НЕ покажуть (за законом) свої декларації..."Чудова" новина, бо уявляю скільки подібних йому "слуг народу" поналазить туди, "голих і босих"..від олігархів усіх гатунків!
2. Окружив себе на керівних посадах друзями, однокашниками та друзями дитинства, бізнес-партнерами...ну, ви зрозуміли, тими самими "любими друзями" та кумами, яких він тролив роками в кварталі та під час виборчої кампанії
3.Принизив Англію своїм фрік-гумором в стилі кварталу криворізького бидла ....
4. Назначив люстрованого Богдана керівником АП
Далі навіть не хочу писати...Бо він казав що якщо хоч РАЗ ПОРУШИТЬ ЗАКОН-піде у відставку... ДЕ ЗАЯВА?
А ось коли в Раду залізуть добкіни-бобкіни, медверчуки та срабіновічі, новінські та шухрічі, бойки...і інші українофоби та створять КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ,- отоді, дорогі мої українці, станеться саме те, що НЕ вдалося зробити біглому ЗЕКу- ЗНИЩИТИ Україну, як державу... ДУМАЙ-ТЕ!!!
Коксонюх не мой президент!
Это как айфон и томос, 21й век и 15й.
Выбирай те.
сьоговчора перед ІТшниками кривлявся, наче корпоратив вів. Це якайсь китайська підробка, а не айфон