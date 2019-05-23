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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1437) отставка (2380) петиция (127) Богдан Андрей (41)

 Расцениваем это как шутку, - глава АП Богдан о петиции об отставке Зеленского

Петицию об отставке действующего главы государства Владимира Зеленского, которая набрала 25 тысяч подписей, в Администрации президента рассматривают как шутку.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил глава АП Андрей Богдан, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расцениваем петицию как шутку. Возможно, даже смешная шутка", - сказал Богдан.

По его словам, законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. "Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - подчеркнул он.

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Петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента, считает глава АП. "Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

Напоминаем, на сайте главы государства опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Петиция была зарегистрирована на сайте 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15-11, набрала 25 тысяч подписей.

Источник: https://censor.net.ua/n3128613
 
   
 Топ комментарии
 
А зря вы это рассматриваете как шутку.

Для вас выгоднее было бы рассматривать ее как звоночек.

Но у ребят корона на глаза сползла и уши закрыла.
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ни хрена себе шутка....
Люди проходят верификацию, раскрывают свои персональные данные, тратят кучу времени и уже подписали 39 000 человек... - и люди продолжают активно ...
Стыда совсем нет у зеленых проходимцев...
Шутка для них....
Вот так и будут ноги вытирать о волю народа в дальнейшем....
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А ты из под прокси сначала вылезь смелый ты наш "народ", а потом делай заявления. Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 383
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Вот, типичное соевое быдло, именно быдло за свыню и голосовало.
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зебиловатное зебыдло другого обращения не заслуживает. Повторяю-пшел *****, **********.
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Этто он классный гвоздь забил в нынешнее президентство. Народ Украины не любит когда на него столь явно и однозначно кладут болт.
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НАРОД УКРАИНЫ ТЕБЯ ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ, АВСТРАЛИЙСКИЙ (ИЛИ ПРОКСЁВЫЙ) ПОРОХОСОС Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 2512
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Это не шутка, а влажные мечты свина-мародера, на которого скоро заведут уголовные дела)
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Скорее на тебя заведут)))
У Бени в тот эе день на западе все заберут...
А ради вас лохов он на это не пойдет
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На Западе прекрасно понимают, кто такой петро-свин, поэтому и отношение к нему такое, поэтому и на выборах не поддержали. Так что заведут! И очень скоро.. время покажет Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського - Цензор.НЕТ 2610
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Поводит вам по губам как с ценами на газ...комуналку и 4000 еврл зп)))
Ну вы ЗЕлохи не отчаивайтесь)))
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дык,а скуяли им отчаиваться - ведь поводили же...
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А вот посмотрим когда "слугу народа" на выборах прокатят, как они потом расценивать будут. Первый раз заслужить доверие людей не так тяжело, если рыло не в пуху, а вот в последствии почти без вариантов. Народ уже не раз показал, что такие шутки с ним не проходят. Как бы не повторить судьбу "прохффесора лигитивного".
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Енти 25000 и есть реально 25%% 🐷лохората?
🤔
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Ну рассмотрят вашу петицию по закону... Ну назначат вам кому психиатра (бороться с когнитивным диссонансом) кому учителя математики ( учить дроби и проценты) и всё, реакция на петицию проведена!
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Питання в іншому: скільки там реальних людей, а не поштових скриньок, яких там вже 40 тисяч?
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Там потрібно номер платника податків вводити.
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за 3 дні набрехало та порушило:
1. Конституцію при незаконному розпуску ВР. А чому?-ось що цікаво...Бо при ПОЗАЧЕРГОВИХ виборах у ВР, кандидати НЕ покажуть (за законом) свої декларації..."Чудова" новина, бо уявляю скільки подібних йому "слуг народу" поналазить туди, "голих і босих"..від олігархів усіх гатунків!
2. Окружив себе на керівних посадах друзями, однокашниками та друзями дитинства, бізнес-партнерами...ну, ви зрозуміли, тими самими "любими друзями" та кумами, яких він тролив роками в кварталі та під час виборчої кампанії
3.Принизив Англію своїм фрік-гумором в стилі кварталу криворізького бидла ....
4. Назначив люстрованого Богдана керівником АП
Далі навіть не хочу писати...Бо він казав що якщо хоч РАЗ ПОРУШИТЬ ЗАКОН-піде у відставку... ДЕ ЗАЯВА?
А ось коли в Раду залізуть добкіни-бобкіни, медверчуки та срабіновічі, новінські та шухрічі, бойки...і інші українофоби та створять КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ,- отоді, дорогі мої українці, станеться саме те, що НЕ вдалося зробити біглому ЗЕКу- ЗНИЩИТИ Україну, як державу... ДУМАЙ-ТЕ!!!
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Это просто...ПОЗОР какой то!
Коксонюх не мой президент!
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Цей чувачок не переплутав адресата ? Не до попа мало їхати ?
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Афанасьев еще не ответил как он сдал Сенцова и Кольченко.
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Зелюки, хорош рассказывать про 75%. Во-первых это был второй тур, а не первый, где было больше выбора, а во-вторых это было окончание срока одного президента и первое появление второго кандидата. Так что сравнивать нужно то, что было у обоих - первые туры: Зеленский - 30%, Порошенко - 55%. Или второй тур в конце президенства Зеленского со вторым туром конца президенства Порошенко. Вы реально думаете, что этот клоун через 5 лет наберет больше 23% ?
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Сьогодні лише лахтинські тролі кричать за Зе. Місцеві тупаки вже почали робити масаж своїх нечисленних звивин і їм не до тролінгу.
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Президент Зеленский и жлобоватый Петрушка с его воровской кодлой это просто два разных мира, это будущее и прошлое, это люди с разных планет, у которых нет ничего общего.
Это как айфон и томос, 21й век и 15й.
Выбирай те.
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Світ Зеленського закінчується, бо він прийшов на брехні.
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А Петро не на брехні в 2014-му до влади прийшов? По суті народ кидається із крайнощі в крайність.Одне гарно розказувало казки - за нього проголосували...Тепер настала черга іншого поки що невідомо кого. Можливо просто популіста, а можливо і друга серія "Любі друзі"...
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та бачили ми як ваш айфон сьоговчора перед ІТшниками кривлявся, наче корпоратив вів. Це якайсь китайська підробка, а не айфон
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Потихоньку, медленно, но верно ест Пэтруха со своей шоблой через СМИ того самого Зеленского. И к осени у Зеленского будет почти нулевой рейтинг. Народ думает ушами.
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Жлобоватый ваЗелин и Петрушка с его воровской кодлой согласен пока они разные, но чувствую не надолго. Жлобовство ваЗЕлина от понимания, что он попал не туда, от страха и не по приколу. А вот порох не плох как президент, но узду ему надо типа ваЗЕлина. Что бы его трахал, вернее окружение.
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Янык тоже считал студентский Майдан шуткой в 2013-ом
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какие могут быть шутки.около хрена . с бритвою...
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Президенту потрібно рішуче вдарити по шоколадній гниді. Тоді і гумор в його холуїв швиденько пропаде
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Що пропонуєте: газові камери чи концентраційні табори ?
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На флажок посмотри - они за прокси прячутся, очень уж им не терпится тут очередной голодомор замутить или в Сибирь пол Украины выселить, оставив хохлов типа Зеленского.
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Тебя просто уволить.
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Ну бурят, ты не прав. Беня тебе платит не за такие отмазки.
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Диджитиализациия и референдумы. Нет.
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Ещё одну петицию что это не шутка и за увольнения этого петуча.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасцениваем это как шутку, - глава АП Богдан о петиции об отставке Зеленского
 
 
 
 
 
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