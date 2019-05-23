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Все про:Администрация_Президента (1505) декларация (1066) Рябошапка Руслан (33)

 Сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации о доходах и имуществе, - Рябошапка

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пообещал, что сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации об имуществе и доходах, хоть и не обязаны по закону этого делать.

Об этом он заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рябошапки, декларацию, в частности, подаст и глава администрации Андрей Богдан.

Рябошапка отметил, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.

"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем, и мы их представим", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

При этом Рябошапка рассказал, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.

"Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример", - резюмировал заместитель главы АП.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Источник: https://censor.net.ua/n3128612
 
 
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Ну и что? Ну подадут и что дальше?????? НИЧЕГО¡!!!!!!!
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Декларації подають усі державні службовці. В АП працюють не держслужбовці? Ахінея...
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Закон посмотри который Петя пропихнул
АП не относится к госслужащим теперь
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Здается мне, что этих ребят вынесут быстрее, чем они подадут петиции
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«Ждем ареста всего имущества». Портнов подал в ГБР новое заявление о преступлениях Порошенко
Май 23, 2019Без рубрикиКомментарии: 2


Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5419

Утром 23 мая Государственное бюро расследований зарегистрировало
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации о доходах и имуществе, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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