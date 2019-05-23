 Сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации о доходах и имуществе, - Рябошапка

Об этом он заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Рябошапки, декларацию, в частности, подаст и глава администрации Андрей Богдан.
Рябошапка отметил, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.
"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем, и мы их представим", - сказал он.
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При этом Рябошапка рассказал, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.
"Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример", - резюмировал заместитель главы АП.
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