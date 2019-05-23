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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский встречался з главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым в день инаугурации президента Владимира Зеленского 21 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Коломойский рассказал в интервью видео-проекту УП "Четко интервью".

"Встреча старых друзей. Два года не виделись", – ответил Коломойский на вопрос о мотиве встречи.

Природу этой дружбы олигарх описывает так:

"Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором".

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При этом Коломойский утверждает, что не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе:

"Никогда не пересекались, не пересекаемся. Пока он при должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких наметок. Нет бизнес-идей, которые бы на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически".

На вопрос, имеет ли Зеленский намерение оставить Авакова на должности главы МВД, Коломойский ответил следующим образом.

"Новый президент не имеет отношения к этой должности. Так какие у него могут быть намерения в ту или иную сторону, если он к этой должности не имеет отношения?"

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На ремарку о том, что, например, "Слуга народа" может выиграть выборы или войти в большинство и подать кандидатуру министра внутренних дел Арсения Авакова, олигарх ответил: "Безусловно".

Однако, по мнению Коломойского, говорить об этом – слишком рано.

"Я думаю, что они даже не обсуждали этот вопрос. До этого еще далеко. А какая будет коалиция – никто не знает".

"Верю ли я в то, что они возьмут больше 50% и смогут самостоятельно, не создавая коалицию, сформировать правительство? Это было бы очень смелое утверждение, скажем так. Но мне кажется, что какая-то коалиция все равно будет. Из двух или трех партий", – отметил олигарх.

На вопрос о будущем Авакова и гепрокурора Юрия Луценко Коломойский предположил следующее:

"Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано".

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Источник: https://censor.net.ua/n3128611
 
 
 Топ комментарии
 
Гонорар принес...за работу?
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К сожалению Бог не на стороне 73% , и это они уже скоро прочувствуют на себе.
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всех этих упырей скоро вместе с сабАковым и зеЛяй будем гнать на ростов. дело времени Коломойский встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 43
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Почему о Дюссельдорф+ Г+Г молчит и благородно не оповещает украинцев?
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Заслуженный плюс: почему "Роттердам+" вызвал истерику у его противников
https://www.obozrevatel.com/economics/zasluzhennyij-plyus-pochemu-rotterdam-vyizval-isteriku-u-ego-protivnikov.htm

И тут всплывает Герус, как...
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Там таку куйню Платонами всілякими обізвали, і багато всякого різного, але я не слідкую шо там в москалів. А вам краще знати яка там оаза)
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Нет? А кто такие Тимченко, Ротенберги, Усманов,Абрамович , Фридман и т.д
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Президентские полномочия разные...хуйло в паРаше практически всесилен...царь....нашему шибздику к счастью такого не дано..
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Ну власть это не только и даже и не столько письменные полномочия. У английской королевы их более чем достаточно.
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Аваков - коленоприсяжный перед либераст-глобалиской масонерией. Шестерит на Сороса. Враг Трампа.
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Ну тепер зрозумiло чому це нацжони зацiкавились амiаком.
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Нацгюляющие жены, вместе с губашлепом Белецким, который каким то чудесным образом спасься от Иловайской трагедии.
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Поки клоун збирається, Українці вже проводять референдум
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 39351 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.

Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360

ЗЕбіли у вас з'явився шанс, хоч якось спокутувати провину перед 13000-ми загиблими за Україну.
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Это еще раз доказывает, что 73% - это цифра с потолка. ЦВК и социологи - главные фальсификаторы. Если в Украину не придут независимые социологи Европы и США , про выборы можна забыть.
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Що приніс плату за зраду. Аваков дуже старався догодити хазяїну.
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Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину из-за опасения, что Израиль выдаст его США.
Два не связанных между собой источника рассказали, что Коломойский вернулся, потому что ФБР существенно прижало его в Израиле . Объем информации о схематозах олигарха, якобы, является настолько большим, что местный Моссад уже радостно готовился передавать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих (именно по этой причине Коломойский свое время переехал туда из Швейцарии). США продолжают «облагать» Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. Два дня назад в Париже у Джулиани был разговор по поводу олигарха не только с главой украинского САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции - неизвестно. Может обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами. Чем завершится этот процесс - покажет время, однако именно в результате этого процесса можно будет определить настоящую степень влияния Коломойского на Зеленского. https://censoru.net/35817-smi-kolomojskij-vernulsja-v-ukrainu-tak-kak-izrail-sobiralsja-ego-vydat-fbr.html
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Беня коломойша особисто приніс черговий транш "чесному" міністру Авакову за підтримку
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А с кем Коломийский не встречался? Легче по-моему ответить на это.
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Лично приехал просить охрану для своего цепного дружка, сепара Портнова.
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Аваков на кенгурации прямо готов был расцеловать Зе, когда тот приветствовал силовых министров.
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А може вони того той, планують як їм майдан розганяти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский встречался с Аваковым в день инаугурации Зеленского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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