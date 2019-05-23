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 Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ. ФОТО

Захваченные украинскими военными новые образцы оружия российского производства в очередной раз доказывают факт военного присутствия РФ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ 01

"В ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ выявлена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, которые поставляются по заказу Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ 02

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Указанная снайперская винтовка найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Также, в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области военнослужащие ВСУ выявили 72-мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерной для Вооруженных сил РФ камуфляжной окраске.

Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ 03

По информации Министерства обороны Украины, указанные средства поражения на вооружении Вооруженных сил Украины не состоят.

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"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3128608
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вдумайтесь
Зеленский предлагает провести референдум с вопросом о том, стоит ли нам идти на мирные переговоры с Россией
Они значит бегают по нашей территории с реактивными огнеметами, а мы к ним с мирным соглашением, мол бегайте себе на здоровье по Донбассу только по нам не стреляйте
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так до "вторжения" их там не было...или в шахтах шахтёры прятали...? Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 3620
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Совет форумчанПравила форума
 
ему загруженная программа не позволяет что-то рассказывать - только постить бред
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не воровал а мыролюбно реформировал.
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...извини, если обидел, в твоем нике 44 - это коэффициент IQ?
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ты видимо с "будуна"... Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 5171 Украине амеры и Канада поставили гораздо лучшее...а это видимо "апачленцы" из рашки приняли...надеюсь кто этим стрелял-уже под Растовом в "ямках"...
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РПВ-16 - 93-мм реактивный огнемёт одноразового применения украинского производства, конструктивный аналог советского 93-мм огнемёта РПО-А "Шмель". 26 декабря 2018 года пресс-служба концерна "Укроборонпром" сообщила, что РПВ-16 начали поступать в войска
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Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 4647
Какие ваши доказательства: вы все врете!
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Вот вдумайтесь
Зеленский предлагает провести референдум с вопросом о том, стоит ли нам идти на мирные переговоры с Россией
Они значит бегают по нашей территории с реактивными огнеметами, а мы к ним с мирным соглашением, мол бегайте себе на здоровье по Донбассу только по нам не стреляйте
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та уже, вроде как, не хочет! видимо, популярно пояснили чем это может закончится для его жопы
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Худой мир,лучше доброй ссоры. (с). Придумано до нас. Я,каждый день читаю сводки о погибших и раненых наших воинов. И если,никто не пострадал,считаю день удавшимся. Как-то так.
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Таких винтовок по всему миру мильйоны.
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так до "вторжения" их там не было...или в шахтах шахтёры прятали...? Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ - Цензор.НЕТ 3620
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РФ поставляет туда оружие и боеприпасы, надеюсь, для вас это не новость.
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Вот именно. А если сепаратисты захватят например, "Джавелин", то это будет говорить о присутствии армии США? Или Россия продаёт С 400 в Турцию, это будет говорить о присутствии армии РФ в Турции?
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все может - тем более в сирии они есть - а счас там наши союзники домолачивают останки бравых раисянских вояк Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ - Цензор.НЕТ 3094
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Так видається, що нема сенсу зараз відвойовувати Крим чи Донбас. Тому що нічого пргресивного Україна принести на окуповані території не може. Та й при поверненні нічого ці території, окрім частки руського міра, принести не взмозі. Вартує зосередитись на власній країні, бо забагато народу просто не хочуть жити так. По виборах - десь 60-90% (ті, хто за Зеленського + аполітичні). А з ОРДЛО і Росією - проводити постійні переговори про мир і злагоду для забезпечення українського впливу на територіях.
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Винтовка рф еще не " присутствие армии рф" и тем более не доказательство. Россиян там хватает, но регулярных войск нет, командиры россияне, подчиненные- местная шваль и российское отребье - лимита, кредитчики, алконавты, криминал.
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Худой мир,лучше доброй ссоры. (с). Придумано до нас. Я,каждый день читаю сводки о погибших и раненых наших воинов. И если,никто не пострадал,считаю день удавшимся. Как-то так.
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Оружие якобы российское вижу на фото, а где российская армия?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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