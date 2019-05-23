 В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора

Объем накопленных бытовых отходов на всех мусорных полигонах Крыма достиг 55 миллионов кубометров. Об этом сообщил глава оккупационного "Министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадий Нараев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, с начала года в Крыму ликвидировали 186 несанкционированных свалок, от мусора расчищено свыше 40 тыс квадратных метров земли. Из них 168 несанкционированных свалок находились в границах населенных пунктов, еще 18 – за их пределами.

Геннадий Нараев утверждает, что Белогорский и Судакский полигоны твердых бытовых отходов будут рекультивированы, работы на этих участках обещают начать в следующем году.

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Ранее директор ГУП "Крымэкоресурсы" Денис Попко, заявил, что на ликвидацию стихийных свалок в Крыму в местном бюджете на 2019 год запланировано порядка 20 млн рублей, что, по его словам, составляет около 10% потребности на ликвидацию всех стихийных свалок.

Проблема с вывозом мусора в Крыму актуализировалась после введения на полуострове в действие российской "мусорной реформы".

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С 1 января 2019 года вывозом бытового мусора в России и оккупированном Крыму занимаются региональные операторы. Из-за федеральной реформы тарифы для населения на его вывоз увеличилась в некоторых региона в десятки раз. Причиной стали новые параметры расчета размера платежа.

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