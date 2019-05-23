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 В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора

После введения на оккупированном полуострове российской "мусорной реформы" в Крыму резко обострилась проблема стихийных свалок. Денег на ее решение выделили в 10 раз меньше, чем нужно.

Объем накопленных бытовых отходов на всех мусорных полигонах Крыма достиг 55 миллионов кубометров. Об этом сообщил глава оккупационного "Министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадий Нараев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, с начала года в Крыму ликвидировали 186 несанкционированных свалок, от мусора расчищено свыше 40 тыс квадратных метров земли. Из них 168 несанкционированных свалок находились в границах населенных пунктов, еще 18 – за их пределами.

Геннадий Нараев утверждает, что Белогорский и Судакский полигоны твердых бытовых отходов будут рекультивированы, работы на этих участках обещают начать в следующем году.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"

Ранее директор ГУП "Крымэкоресурсы" Денис Попко, заявил, что на ликвидацию стихийных свалок в Крыму в местном бюджете на 2019 год запланировано порядка 20 млн рублей, что, по его словам, составляет около 10% потребности на ликвидацию всех стихийных свалок.

Проблема с вывозом мусора в Крыму актуализировалась после введения на полуострове в действие российской "мусорной реформы".

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО

С 1 января 2019 года вывозом бытового мусора в России и оккупированном Крыму занимаются региональные операторы. Из-за федеральной реформы тарифы для населения на его вывоз увеличилась в некоторых региона в десятки раз. Причиной стали новые параметры расчета размера платежа.

кла

Источник: https://censor.net.ua/n3128607
 
 
 Топ комментарии
 
у них есть более серьёзные проблемы))
В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 8334
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Так вот он какой руский мир = куча гавна кругом .
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...из-за руснявого биомусора... В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 2831
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55 млн.кубометров мусора - это про расеян, которые запёрлись в украинский Крым!
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Коцапські самки - самоє страшноє оружіє руцкаво міра.

В окупованому Криму накопичилося 55 млн кубометрів сміття - Цензор.НЕТ 5780
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чайки нет а вот мартыны это точно. Если сернет на машину и не смыть гавно то через пару дней лкп слазит. Это факт. Наши чайки такие.
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Засрали все засранцы кацапские.......
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Так вот он какой руский мир = куча гавна кругом .
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хорошая реклама туристическому крыму)))
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зато как заявили кацабы-"это наша земля и мы будем её отстаивать"...засранцы и рейдеры чёртовы-сначала забрали у Крымскких татар,затем у Украины-и просто "загадили"...ОРДА...
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А ранiше москалi ображались коли jх "биомусором" називали.
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Надо помочь засранцам - отправить на эти свалки порошенок, парубиев, турчиновых, яценюков, гройсманов, их семьи и ублюдочных соратников!!!
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а чего эта вдруг...? В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 1825 скоро Зеленский сам лично с Беней добровольно с "рехверендумом" памогут...
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так не отправляются же,цуки ! обещали всех саджати - и тишина..неужто кинули ?
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интересно-а Аляску они теперь тоже "сваей" считают...?
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А Вы думаете они зря Трампа в США поставили? Как только там начнётся революция, Алясканаш тут же попросится в родную говень.
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Эка вы с ними как. Наши люди и в кубометрах...
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руцкую породу не перешибить..."дураки и дароги"...и теперь -"мусар"... В оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора - Цензор.НЕТ 2519
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отнюдь...тут видима Медведев деньги "зажал"...-"но вы держитесь"...
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- ты слышал, тысячи жителей микрорайона вышли на митинг с требованием убрать мусор.
- тысячи жителей микрорайона... могли бы и просто убрать весь мусор... за пол часа...
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как гласит народная пословица чисто не там где не сорят а где нету русни.
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До 2014г. частенько отдыхал в Евпатории. Квартиру снимал по одному и тому-же адресу по ул. революции.
В том году посмотрел фото гугл карт - просто о...ел. такого срача там никогда не было.
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То есть Гугл-камера спокойно ездит по оккупированному Крыму?
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Я смотрю ты оч . ленивый . Посмотри сам Гугл карты ул. революции особенно в конце улицы.
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Ссылочку пожалуйста. Гугл-карты понятие растяжимое.

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Сам только-что залез- обзорных фото улиц Гугл не дал . А в том году мы с женой даже удивлялись с той панорамы . Но я постараюсь найти и передам.
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Отправьте весь мусор в Екатеринбург, а храм постройте в Шиесе. И учитесь креативности, лапотники.
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россия она как маленькая волшебница. Ей успешно удается моментально превращать все, к чему она прикасается, в дерьмо
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Та московского еще подкинут... все равно же будут рады родной говени
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Да как то по хер что там с крымской ватой и приезжими орками , они хотели пить воду из моря и камни с неба , ну пусть теперь радуются , они получили все что хотели еще при этой жизни.
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Крупнейший российский стеклозавод поддержал санкции США против Крыма и заблокировал поставки
https://ruposters.ru/news/24-04-2019/krupneishii-rossiiskii-steklozavod?fbclid=IwAR0Rf81MSFRZilluBRJiQSH9PDM_yquHPF6XinT
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а куди його дівали при совєцкій власті?
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Як тільки населення із Криму стало росіянськими громадянами, так зразу ж кучі сміття ... чисто росіянський менталітет: сремо там, де живемо... а навіщо прибирати... ми ж "Рузькій мір"... с "удобствамі во дворє..."...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Крыму скопилось 55 млн кубометров мусора
 
 
 
 
 
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