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 Обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия создает на оккупированных территориях беспрецедентные экологические риски, вплоть до химического и радиационного загрязнения.

Об этом он сказал во время дебатов в Совете безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Ельченко заявил, что обстрелы угрожают "беспрецедентной экологической катастрофой" для всей Украины.

"Например, решение российской оккупационной администрации прекратить прокачку воды через шахту Юнком, которую в советские времена использовали для ядерных испытаний, представляет угрозу радиоактивного загрязнения грунтовых вод, рек и вообще Азовского моря. Более того, Донецкая фильтровальная станция, место хранения огромных объемов хлорина, остается под постоянными обстрелами российских оккупационных войск. Инцидент на ней может стать сравнимым по масштабу с катастрофой Чернобыля", - предостерег он.

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По словам украинского дипломата, Россия также продолжает размещать противопехотные мины. Количество неразорвавшихся снарядов на территории ОРДЛО растет, особенно в густонаселенных районах. Ельченко напомнил, что Донбасс уже стал одним из самых загрязненных минами регионов мира, а почти половина смертей гражданского населения произошла в результате подрывов на минах.

"Недавно принятый в Украине закон определяет правовые рамки для гуманитарного разминирования, что позволяет минимизировать риски для людей, которые живут на загрязненных минами территориях Донецкой и Луганской областей", - подытожил он.

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По мнению Ельченко, международная дипломатия и деятельность ООН должна быть эффективной, поскольку за последние 20 лет таких дебатов Совбеза "мало что изменилось". В то же время новейшие технологии, которые должны защитить человечество от разрушительных последствий войн, пока не способствуют решению реальных проблем. По мнению украинского представителя, за последнее десятилетие безопасность в мире значительно ухудшилась, и для исправления ситуации нужен жесткий контроль за соблюдением международного гуманитарного права и неотвратимая ответственность за его нарушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3128605
 
 
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ти уже паспорт ДНР поменял на РФ?
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Ура, меня разблокировали, советую думать о ЗЕкоманде только положительно, ну очень положительно...
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как свиновальцман подписал мыролюбные протоколы менцких подлецов?
Так не будет больше свиноперемирий и реформизма.
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как свиновальцман подписал мыролюбные протоколы менцких подлецов?
Так не будет больше свиноперемирий и реформизма.
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мне до дырляндии очень далеко. Я на юге Украины жил и живу.
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Ментально вы едины - не обольщайся. Дырляндия очень легко войдет в твой дом. Я это уже проходил...
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Ура, меня разблокировали, советую думать о ЗЕкоманде только положительно, ну очень положительно...
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положительно они все конформисты и сепары галимые
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Почему как? Обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН - Цензор.НЕТ 7195 Там сейчас снорков столько, что только и отстреливать... Обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН - Цензор.НЕТ 1183
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А точно прокачку через шахту , а не откачку из шахты ?
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Главное-нагнать жути. Поездить по ушам "ядерными испытаниями", последствия которых через 40 лет загрязнят Азовское море и всю Европу. Единственный взрыв на глубине 900м все последующие годы не мешал шахте работать, опасность по внезапным выбросам угля и метана снизилась, продукты взрыва распались естественным путем.
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Уже двигали. В Зеленополье и Дебальцево, еле раны зализали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстрелы Донецкой фильтровальной станции могут вызвать катастрофу, как на ЧАЭС, - Ельченко в ООН
 
 
 
 
 
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