 "Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии"

Как передает Цензор.НЕТ, на это заявление отреагировала британский посол в Украине Джудит Гоф, обнародовав в Twitter свое фото с вопросительной репликой: "Старушка?"
"Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание", - добавила посол.
Заявление о "старушке" он сделал, выступая с докладом на украинском форуме Интернет-деятелей iForum 2019.
"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. И это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что вecь мир отходит от угля. Что делаем мы? У ниx Poттepдaм-, другими словами, у нac Poттepдaм+. Это абсолютно два разных мировозрения", - отметил Зеленский.
Он уточнил, что в Украине должны происходить инновационные изменения.
"Конечно, мы с вами не можем все поменять. Но мы должны меняться, иначе у нашей страны просто нет шансов. Мы должны инновационно меняться", - сообщил Зеленский.
Некоторые думаю, мол, Зеленский сказал фигню и ничего. Посмеялись и забыли. А нет. За каждую его неудачную шутку - миллион долларов из ваших карманов. Вжух! и Богдан назначен - $1 млн Вжух! и распустил - $1 млн Вжух! "Старушка Великобритания" - $1 млн ИЗ ВАШИХ КАРМАНОВ
Вот и выбрали эту обезьяну что бы унизится, так унизится....
Зато потом.......
Цяжка, горка мы жылі
З году ў год, ад веку к веку,
Столькі на сваёй зямлі
Церпім, выцерпелі зьдзеку!
Хто змагаўся, а хто спаў,
Хто ліў сьлёзы, хто сьмяяўся,
Ды з нас кожны не прапаў -
Тым, чым быў, далей застаўся.
Хай там віхры стрэхі рвуць,
Хай там ёрмы чэшуць злыдні, -
Нашы праўды не памруць,
Ночы царстваваць абрыдне.
Хоць і гоніць небарак
Кат з дамоўкай жыць сам-насам, -
Нашы маткі нам ваяк
Новых выгадуюць з часам.
Ў сэрцах нашых жар ня згас -
Бухне ў сьвет калісь яскрава,
Бо наперадзе йшчэ ў нас
Барацьба, жыцьцё і слава!
Янка Купала 1913
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York