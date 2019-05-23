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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1437) тролль (36) Гоф Джудит (43)

 "Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии"

23 мая во время форума по инновациям президент Украины Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой". На это уже отреагировали в посольстве Британии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, на это заявление отреагировала британский посол в Украине Джудит Гоф, обнародовав в Twitter свое фото с вопросительной репликой: "Старушка?"

"Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание", - добавила посол.

Старушка?, - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о старушке Британии 01

Также читайте: Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. ФОТО

Заявление о "старушке" он сделал, выступая с докладом на украинском форуме Интернет-деятелей iForum 2019.

"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. И это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что вecь мир отходит от угля. Что делаем мы? У ниx Poттepдaм-, другими словами, у нac Poттepдaм+. Это абсолютно два разных мировозрения", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что в Украине должны происходить инновационные изменения.

"Конечно, мы с вами не можем все поменять. Но мы должны меняться, иначе у нашей страны просто нет шансов. Мы должны инновационно меняться", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128604
 
   
 Топ комментарии
 
В сравнении, как назвал Украину,это почти, как комплимент "Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии" - Цензор.НЕТ 2974
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Сьогодні потролили, а завтра пошлють...Україну.
Обережніше потрібно.
А не ляпати язиком зі сцени аби що
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Їх пклали москалі, яких ти, кендюх смердячий сюди кликав.
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Я, кстати, подписался под это петицией.
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А шо ещё мог выбрать электорат Бойко, Вилкула, Мураева и Тимошенко???..они за него все поголовно и проголосовали. Получайте дурачка..
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Надо же, человек с юмором воспринял,а свои вообще какие-то далекие и закомплексованные совочники ...все должно быть допломатично,даже в постели ,а сами в говне по уши.
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Зеленский давно воюет с Англией
"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 6871
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Здесь пожилых людей спрашивают не "How old are you?" A "How young аre you?"- это просто правило хорошего тона, особенно женщин. Вообще о чем это я, какие правила , какая культура!
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Англичане обладают волшебным даром превращать вино в воду.Оскар Уайльд
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Попутался любитель клоуна под левым флажком. Какие порохоботы 23 мая?? Ты ж тут визжал разрывался что ещё 21 апреля Петя в Ростове будет, а порохоботы в тюрьме. Орал как резанный что скоро порохоботам конец, минстець распустят, платить перестанут? Выходит ты балабол обыкновенный.
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а прикольно их штырит .Говорят им была дана ******* обсирать Президента Зеленского ,пока свинарчуки до ростова не добегут .
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Кстати хотел бы уточнить - а когда свинарчуки добегут до Ростова??? Бо клоунофилы сначала балаболили про 21 апреля, потом шо то там тяфкали про 20 мая..теперь смотрю большинство клоунофилов просто пишет расплывчатое и не определённое - "скоро". Так когда клоунофил? Ато балаболку уже напоминаешь..ляпаешь в пустоту, а никто не бежит.
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Да ** же вас через коромысло. Если гарант не знает украинского, это понятно, но пусть херню не порет на английском, наиболее понятном языке в мире. Завтра у нас с союзников останется ху....йлобад, Северная Корея, Венесуэла и прочие, прочие достойные рожи.
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Ты ********? Где он на английском это сказал? Чую дзвін, а не знаю де він?
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Эт верно, это чучело даже по русски еле - еле патякает заикаясь. Английский этому дурныку явно не осилить... "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 617
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Он на английском сказал, что засунет таким придуркам как ты в жопу по смартфону. То что это недоразумения по бумажке читало с инновационного форума, уже не только на английском, но на все языки мира перевели.
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"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 2428Креативна Сотня‏ @kreatyvna100 2 ч.2 часа назад
Некоторые думаю, мол, Зеленский сказал фигню и ничего. Посмеялись и забыли. А нет. За каждую его неудачную шутку - миллион долларов из ваших карманов. Вжух! и Богдан назначен - $1 млн Вжух! и распустил - $1 млн Вжух! "Старушка Великобритания" - $1 млн ИЗ ВАШИХ КАРМАНОВ
"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 1710

"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 8877
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Он не наш през ,он ваш . Поэтому нам он пох...... "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 461 .
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Я здесь на Зеленского помои не лил, только посоветовал ему не называть Китай старикашкой.
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Подивився виступ Зеленського на форумі з одним колєгою... Трохи з сорому не згорів... Вибачте, немає слів... Українці, кого ви вибрали??? Це ж СОРОМ на весь світ... Що воно плете... Бідна Україна...
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Причём оно даже по русски заикаясь и збивась говорит, ХЗ шо несёт. По украински этот малоросс подкацапник вообще бы захлебнулся...Выбрали чучело малоросское. Спасибо 73% добьёте страну.
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Нету никаких 73%. Это процент от явившихся на выборы частично оболваненых, частично уставших от Порошенка не без помощи оголтелой подлой пропаганды избирателей. Это около 44% от общего числа избирателей и около 30% от населения Украины. Это как нелепая случайность. С кем не бывает. Это ещё исправимо, но до исправления нужно слежить за мурзиками команды зебени, чтобы не наломали ещё больше дров.
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Ты не в курсе, что кроме БПП в Украине есть ещё несколько потенциальных победителей выборов в ВР? И это не околожоппоблок и не только Слуга народа.
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Вивчи для початку українську, потім поспілкуємось.
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Оно с бумажки читает запинаясь и неся параллельно бредовую отсебятину. Артист разговорного жанра, а текста заучить не может. Нас ждут веселые времена. Даже Янык не такую пургу нес и более менее знал мову. И эти люди еще насмехались над Кличком.
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Да йди вже зі своїм пепом в сад - так гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" ще ніхто не дискредитував.
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Ботяра вазелиновая, в колонке инфа о разумково ограниченном ********** и "великобританцах". Нет уже "пепа"!Все! забудь о нем!
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Мордомокша, вчи українську мову, потім лізь на українські форуми.
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Віктор М. - наш мудрый "нарит" решил действовать как по Библии - "И униженные возвысятся"...
Вот и выбрали эту обезьяну что бы унизится, так унизится....

Зато потом....... "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 4002
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Так як принизила українців свинобанда, що біженців у нас вже більше ніж з Сирії, так ніхто не принижував.
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Жар ня згас

Цяжка, горка мы жылі
З году ў год, ад веку к веку,
Столькі на сваёй зямлі
Церпім, выцерпелі зьдзеку!

Хто змагаўся, а хто спаў,
Хто ліў сьлёзы, хто сьмяяўся,
Ды з нас кожны не прапаў -
Тым, чым быў, далей застаўся.

Хай там віхры стрэхі рвуць,
Хай там ёрмы чэшуць злыдні, -
Нашы праўды не памруць,
Ночы царстваваць абрыдне.

Хоць і гоніць небарак
Кат з дамоўкай жыць сам-насам, -
Нашы маткі нам ваяк
Новых выгадуюць з часам.

Ў сэрцах нашых жар ня згас -
Бухне ў сьвет калісь яскрава,
Бо наперадзе йшчэ ў нас
Барацьба, жыцьцё і слава!

Янка Купала 1913
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Эта бабушка с её сомнительным юмором лучше бы вспомнила, что Великобритания является гарантом целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Лучше цепляться к словам, чем ответить за кидалово со стороны "старушки", не так ли, госпожа посол?
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гаспадин Зеленский уже успел "нагадить" США и Британии...а они как известно-наши стратегические партнёры...без их оружия и инструкторов нам было бы туго...а "меморандум" можешь приложить к "минским" договорённостям... "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 9291
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Лохов грех не прокинуть. Если дурачки сами добровольно за бумажку отдают 2й в мире ядерный арсенал то кто виноват?? США, Британия, или сами дурачки?? Даже кацапы не отдали, хотя у них же тоже был кризис в 90х, все дела... не было денег. Одна только Украина как лохушка сама слила ЯО. Какие теперь претензии к Британии??
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Вы тут все не поняли ничего .=Разжовываю= Зеленский ,когда сказал слово старушка ,он имел ввиду Англию,а эта девушка преклонного возраста на фото ,решила что Зеленский это сказал ей .=В этом и весь сыр бор получился .
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Ты считаешь посла Британии дурой?ты ее с Кловуном спутал..и кстати-очень интересная женщина..
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"сенсация"! жирный шрифт! порохоботство в экстазе! "посол" "потролила" президента Украины! жалкое злобное меньшинство настолько перехлестывает все допустимые рамки на этом сайте, что вполне можно ставить вопрос "о разжигании межнациональной розни"!
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Когда кловун и его подельники предложили рихвирендум за мир с Расиюшкой то ты что то помалкивал "о разжигании межнациональной розни", а тут смотри как заорал на весь форум когда против клоуна обернулось. Шо такое хозяина обидели??
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Меньшинство - это ты. Причём с каждым днём все меньшее. Активных сектантов зебени меньше 30% от всего народа Украины, около 10-15%. Остальные просто проголосовали против Порошенка, оболванившись врунишками команды зе, которые вместо конкретных обвинений впаривали сказки о "страшных преступлениях".
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Врунишками? За 5 років тарифи піднялись у 8 раз , а пенсії і зарплати у 1,5 рази.
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порохнявый! ты лучше про свое "большинство"(ха-ха) расскажи!
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Это не для нашей элиты-23%. Они и понятия не имеют, что людям присуще чувство юмора, они понимают шутки и умеют улыбаться. Для них главное если не ПЭТЯ то хто
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Главное не шутить про Китая старичка, и США порноактрису.. ато юмор очень скользкая вещь. Что ЗЕдурачку юмор, умному оскорбление.
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Молодец, заработал пирожок и грамоту себе выпиши, может Петя её тебе выпишет, а может и его друг **************
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Не забывай, что кроме 25% Порошенка есть ещё около 30%, которые свой выбор не сделали. Толку, что ты прикопываешься, если 73% - это нелепая случайность, которая сдуется быстро как пробитый шарик, илйи другое резиновое изделие, в результате действий гаранта, до сих пор не вышедшего из сериального транса.
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Так чого ви так нервуєте, на парламентських виборах любителі захмарних тарифів, беззаконня, безправ'я, безнаказанності мафіозної банди, чинуш, нахабних мажорів, візьмуть реванш.
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Реальный процент поддержки человека, это первый тур, не второй. У Зеленского 30% у Пети 14% и это с административным ресурсом и подкупом избирателей.Но самое главное вы никак не можете взять в толк, что в первом туре ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число ВОЕННЫХ на передовой проголосовали ПРОТИВ ПЕТИ., что они уже постыдились и не публиковали голосование военных во втором туре. И голосование военных которые защищают страну тебе не аргумент или они тоже зебилы по вашим меркам
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Вчи українську - вибір 73 % - президент, юродивий пепосвин.
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Европе и Америке приятнее смотреть и общаться с молодым политиком с современными взглядами, чем с заплывшим от вседозволенности, мародёрства и коррупции борова из совково-комсомльско-коммунистического прошлого
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еще пару таких "факапов" и Западный мир окончательно поставит на нём tip - "быдло из подворотни"
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Так и хочется сказать госпоже послу, что он под кайфом, поэтому не нужно сказанное принимать на свой счёт. Как говорил Виктор Пелевин: " Эти русские такие смешные, они все принимают на свой счёт. На свой счёт нужно принимать только деньги, все остальное - спам ". (с)
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"Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание", - добавила посолИсточник: https://censor.net.ua/n3128604- чомусь за час правління Свина нам цього не розповідали ...
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Просто представьте Президенты других стран, кроме х....уйла и его сателитов, на инновационном форуме, от результатов которого многое чего зависит для страны, как урка называет "чуваки" и прочую чушь, чтобы сделали народы этих стран. Думай-те, уже не поможет. И к шинам не призываю. Чекай-те, залишилось 1618 днів.
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так пусть прикажет. остановитьугольные станции, дебилка
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Вже встигло і тут осоромитись... Зебіл, одним словом
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Йолопе, Британія або Англія завжди була "старушкою", як і Європа - "Старим Світом".
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Зеля что-то не тем занимается, есть дела поважнее! Это Петро был любитель всяких форумов, конференций и прочими бесполезными вещами...Как итог - из его поместья сейчас вся охрана сбежала... или уволил! Петро, ты дома? А что у тебя у ворот следы от самосвала? Дрова привозили, а может наоборот!
"Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 4735
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Он их давно собрал, осталось отодрать итальянский кафель и финский паркет! Он прекрасно помнит, что было у Яныка! "Старушка?" - посол Великої Британії потролила Зеленського після його фрази про "старушку" Британію" - Цензор.НЕТ 1961
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"Старый Свет", "Старушка Британия" общепринятые термины, не несущие негативного смысла, ничего заслуживающего возражений не было сказано. Старушка она и есть старушка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии"
 
 
 
 
 
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