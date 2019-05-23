 "Старушка?", - посол Великобритании потроллила Зеленского после его фразы о "старушке Британии"

Как передает Цензор.НЕТ, на это заявление отреагировала британский посол в Украине Джудит Гоф, обнародовав в Twitter свое фото с вопросительной репликой: "Старушка?"

"Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергии. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание", - добавила посол.

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Заявление о "старушке" он сделал, выступая с докладом на украинском форуме Интернет-деятелей iForum 2019.

"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. И это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что вecь мир отходит от угля. Что делаем мы? У ниx Poттepдaм-, другими словами, у нac Poттepдaм+. Это абсолютно два разных мировозрения", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что в Украине должны происходить инновационные изменения.

"Конечно, мы с вами не можем все поменять. Но мы должны меняться, иначе у нашей страны просто нет шансов. Мы должны инновационно меняться", - сообщил Зеленский.

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