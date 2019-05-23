 "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России

Это сделано по просьбе правообладателя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Раньше весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

На запрос российского информагентства "Интерфакс" о причинах блокировки сериала для России компания "Квартал 95" не ответила.

Между тем, по информации российского издания "Ведомости", видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

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Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

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