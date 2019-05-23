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Все про:Квартал-95 (69) Россия (72854)

 "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России

В России с 22 мая стало невозможно посмотреть на Youtube сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский.

Это сделано по просьбе правообладателя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Раньше весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

На запрос российского информагентства "Интерфакс" о причинах блокировки сериала для России компания "Квартал 95" не ответила.

Между тем, по информации российского издания "Ведомости", видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский вышел из бизнеса на 5 лет, - соратник новоизбранного президента Шефир

Источник: https://censor.net.ua/n3128603
 
   
 Топ комментарии
 
Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.
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зеленский там себя квадратиками закрашивает - чтоб неузнали
а то начнут сравнивать с реальним президентом зеленским - и тут зеленский попалится
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судячи з продубльованої назви теми - ЦН , й досі , DDOSять ..?
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зеленский там себя квадратиками закрашивает - чтоб неузнали
а то начнут сравнивать с реальним президентом зеленским - и тут зеленский попалится
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Ну и зря, там сейчас очень популярен, бабло лишним не бывает
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Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.
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Пахнут, успехом. Ты бы отказался понюхав? "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России"95-й квартал" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 9597
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Ну у нас же как бы конкретная тема - продажа интеллектуальной собственности, в сфере развлечений, стране агрессору. Это как шоколад продавать, только кино "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 2139
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Так вот именно такие деньги пахнут нехорошо. Хоть за шоколад, хоть за кино.
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Нет, деньги ни чем не пахнут, ты просто не нюхал "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 6592
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Tе, которые зарабатываю я, ничем не пахнут. Потому шо я их не от вонючей русни получаю.
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Знать очень просто - я уже лет 12 не беру заказов от русских, и не имею с русскими никаких дел.
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И ты уверен, что твоей работой не пользуются русские? Чем ты занимаешься? "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 6975
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Абсолютно. Любой русский, даже прожив в Штатах лет 20, владеет английским на уровне "зис из а пенсил", русская челюсть им мешает выучить человеческий язык. А занимаюсь я столяркой, мебеля для людей майстрячу.
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А ты уверен, что если какой-то москаль захотев купить твою меблю, не сможет это сделать через подставное лицо?
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Уверен. Все делается под индивидуальные заказы, индивидуальные дома и комнаты. Дизайн разрабатывается стилистами. Я к людям хожу в их дома. Но если ты считаешь, шо я такой супер-популярный мебельщик, ради продукции которого люди идут на сложные комбинации, то таки спасибо за комплимент "Квартал 95" заблокував показ "Слуги народу" в Росії - Цензор.НЕТ 4037
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Нехай кацапи перезнімуть фільм, з Борею Моісєєвим у головній ролі.
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так рашисты назло скинут сериал в сеть и его станут смотреть бесплатно. "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России"95-й квартал" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 1910
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Скорее ФСБ запретило.

С одной стороны, чтобы москалям не было ненужных ассоциаций. А то вон уже и в Омске недостроенное метро решили затопить - денег нет, но вы держитесь.
С другой стороны - сериал нельзя арестовать, как Липецкую фабрику, но можно перекрыть к нему доступ. Средство давления на Президента.

Но Квартал-95 пытается разрулить этот вопрос.
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Как говорила Фаина Раневская."Деньги проели а позор остался"
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Так росіяни уже кажуть що Зеленський дуже схожий на їхнього карлика і пророчать його в наступники Ху...ла.
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***** злякалось. А раптом каци теж захочуть собі слугу на лісапеті.
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На якому лісапеді? Воно на другий робочий день приїхало на 6 джипах у супроводі автобуса поліції.
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Шість джипів?
1. Рука ліва.
2. Рука права.
3. Нога ліва.
4. Нога права.
5. Голова.
6. Струмент для гри на роялі.
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Та ні, простіше. По джипу на кожного друга або сусіда.
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"Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России"95-й квартал" заблокировал показ "Слуги народа" в России - аж 2 рази заблокував ?
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Якщо не в синіх в"єтнамках, то це не вони.
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Ну и к чему тут перепечатка пьяного бреда от русзверья из лугандона?
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А тут очень много вопросов появилось по такому целенаправленному их движению в сторону кацапского блокпоста. Мимо нашего они сиганули , не останавливаясь на требования остановиться..
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Угу, похоже, тыловики сами к русне рванули.
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Вопрос - кому это сейчас было надо.......
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Причина может быть банальна и стара как тыловое обеспечение войска - кто-то проворовался, попал под микроскоп и рванул. По крайней мере, я надеюсь, шо это так.
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Цензор вроде про целых несколько старшин писал



В других документах дополнительно указано, что "это 140-й бат 53 бригады, ехали старшины на сверку имущества 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. От заместителя коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. поступил доклад о том что 06.15 военный КАМАЗ совершил прорыв через КрП "Березовое".Источник: https://censor.net.ua/n3128425
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"Єдине, що відомо - зранку вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною"
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Та хрен знает...Шо тут головы ломать, почекаiмо будь-якоi внятной инфы.
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Ну и зря. Может у граждан рашки мозги начнут работать. Но нужно сделать одну вещь чтобы от проката не получили доход преЗЕдент и его команда, которые находятся на гос. службе и во власти. Если получат то это уже нарушение закона.
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Узеленському до одного місця Закони. А бабло не пахне.
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Ой, помилуй. Эти евреи даже авторские права на инаугурацию Зеленского зарегистрировали не на государство Украина, а на "Квартал-95".
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Пусть кацапы комедию Т-34 смотрят. Ржака редкая.
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Фильм классный. Да, сказка, но посмотреть стоит. Не пожалеете.
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"Поручик Ржевский против Бонапарта" (шедевр с участием Зе). Рекомендую посмотреть. Полезно для понимания уровня нового президента Украины.
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вот кстати и первая польза от Зю-команды...
Предлагаю не платить комуналку пока КС не примет решение по каждому случаю..

Mikhail Golub‏ @golub 49 мин.49 минут назад
Да, все стороны теперь могут ссылаться на «неконституционность».
Евробляхерам на заметку.
Тарифы тоже можно такими признать.

"Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 6971
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Прям катастрофа для кацапов, а то там мало других видеохостингов.
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А кто должен перевоспитывать русских? Путин свое дело сделал, теперь пора другими патронами возвращать их в сознание.
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Олег ,вы серьезно? "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 4173 не возможно их перевоспитать...мы для них нелюди , мы для них майданутые хохлы...которых надо ставить в стойло. там не с кем говорить ,поверьте я знаю...от них толлько огородится стеной под напряжением и то они будут лезть.
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Жду с нетерпением реформ в Украине.Может Зеленский и сделает что то путное.
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Робити буде щось але не для України а для себе Каломойський, а клоун в цей час буде обіцянки на вуха піплу навішувати для відволікання. Все буде за нього робити зомбоящик по обкатаній на россссії технології.
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В чем преимущество демократии,что можно выбрать другого через 5 лет.
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У випадку цієї пародії на преЗЄдента можна вибирати на 3й день правління: доведено сьогоднішньою петицією.)))
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Куранда Олег- оптимист из Беларуси!) Жди с нетерпением, пока фсб пуйловская разрешает.)
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А як тепер куратори наших соєвих ватанів будуть знаходити тєми для фотожаб? Зєлєнский просто звєрь біссовісний...
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Зеленский собирается подарить путину сборник лицензионных дисков с выступлениями Квартала-95 и всеми сериями "Слуги народа", чтобы тот согласился уйти с Донбасса ?
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Шо мамо Римма позволют, то оно и подарит. Да хоть жену свою, Ленку-сепаршу! Нюхньот и подарит. Хоть подворотню свою криворожскую, да хоть всю Украину! Дядя бэня платит!
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Потому что в России запутаются где новости а где сериал
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 20 мая



"Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России - Цензор.НЕТ 9479 - Изя, там вроде в 95-ом квартале вакансия пианиста образовалась. Ты не желаешь пройти кастинг? - Не шути так, Сёма. У меня с музыкальным слухом не очень, да и инструмент у меня уже не тот.
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Даний фільм можна від сили подивитись дві серії, а більше можна отупіти,одноманітність. Тому і бидлякі і голосували за шута.
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Не, ну петросяна они немножко перешутили-таки. Но как можно этот отстой больше пяти минут вытерпеть?!
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Это да же не глупость, а очевидная тупость!
Очень похоже на путлеровский запрет на качественные продукты, для россиян.
Кто тот дурак, что подписал этот "запрет"?
/скачиваю по VPN/
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Как патриотично! Аж страшно! И прям слезу вышибает!
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Пожелел росію наш гарант... Ех 99% шанс розвалить...
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Зря, этот сериал развалит рашку быстрее санкций.
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Що бояться, що голобородька покличуть, ще в Росіії балотуватись.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России
 
 
 
 
 
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