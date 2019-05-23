 "Квартал 95" заблокировал показ "Слуги народа" в России

Это сделано по просьбе правообладателя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Раньше весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.
На запрос российского информагентства "Интерфакс" о причинах блокировки сериала для России компания "Квартал 95" не ответила.
Между тем, по информации российского издания "Ведомости", видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.
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Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.
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а то начнут сравнивать с реальним президентом зеленским - и тут зеленский попалится
🙃
С одной стороны, чтобы москалям не было ненужных ассоциаций. А то вон уже и в Омске недостроенное метро решили затопить - денег нет, но вы держитесь.
С другой стороны - сериал нельзя арестовать, как Липецкую фабрику, но можно перекрыть к нему доступ. Средство давления на Президента.
Но Квартал-95 пытается разрулить этот вопрос.
1. Рука ліва.
2. Рука права.
3. Нога ліва.
4. Нога права.
5. Голова.
6. Струмент для гри на роялі.
Цензор вроде про целых несколько старшин писал
В других документах дополнительно указано, что "это 140-й бат 53 бригады, ехали старшины на сверку имущества 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. От заместителя коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. поступил доклад о том что 06.15 военный КАМАЗ совершил прорыв через КрП "Березовое".Источник: https://censor.net.ua/n3128425
Предлагаю не платить комуналку пока КС не примет решение по каждому случаю..
Mikhail Golub @golub 49 мин.49 минут назад
Да, все стороны теперь могут ссылаться на «неконституционность».
Евробляхерам на заметку.
Тарифы тоже можно такими признать.
- Изя, там вроде в 95-ом квартале вакансия пианиста образовалась. Ты не желаешь пройти кастинг? - Не шути так, Сёма. У меня с музыкальным слухом не очень, да и инструмент у меня уже не тот.
Очень похоже на путлеровский запрет на качественные продукты, для россиян.
Кто тот дурак, что подписал этот "запрет"?
/скачиваю по VPN/