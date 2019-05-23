 Сенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольство Украины в США.
"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджет США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, что на 50 млн долл. превышает ассигнования текущего года.
Из указанной суммы 100 млн долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.
Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.
Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.
https://censor.net.ua/news/3119240/s_2014_goda_pentagon_potratil_bolee_13_mlrd_na_ukreplenie_oboronosposobnosti_ukrainy_presssekretar_pahon
Вот причина, почему маленький, но гордый Израиль не имеет ни аннексированных территорий, ни сепаратистов )))
ЯО тоже Израиль не сам придумал ))))
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