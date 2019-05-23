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Все про:бюджет (4310) помощь (3023) США (14993) Сенат США (106)

 Сенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г.

Сенат США предлагает увеличить до 300 млн долл. и существенно расширить политику помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольство Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджет США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, что на 50 млн долл. превышает ассигнования текущего года.

Из указанной суммы 100 млн долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

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Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

Сенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г. 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3128602
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил при Пете дали 1.5 миллиарда , так что не состыковка у тебя
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А Израилю сколько планируют ? И много ли противокорабельных ракет купишь на 100 миллионов ?Лучше бы реально подумали о выполнении своих гарантий по Будапештскому меморандуму .
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Мало,даёшь миллиард ,пэти уже нет,никто не украдёт ... Сенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г. - Цензор.НЕТ 4694
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Мало,даёшь миллиард ,пэти уже нет,никто не украдёт ...
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Зебил при Пете дали 1.5 миллиарда , так что не состыковка у тебя
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Ну это не помешало Пеце свою оборонку вместе со Свинарчуками мародерить ))
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С 2014 года Пентагон потратил более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности Украины, - пресс-секретарь Пахон
https://censor.net.ua/news/3119240/s_2014_goda_pentagon_potratil_bolee_13_mlrd_na_ukreplenie_oboronosposobnosti_ukrainy_presssekretar_pahon
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Израилю ежегодно США выделяют 2-3 млрд. на летальное оружие.
Вот причина, почему маленький, но гордый Израиль не имеет ни аннексированных территорий, ни сепаратистов )))
ЯО тоже Израиль не сам придумал )))) Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р - Цензор.НЕТ 3869
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А де вони були раніше - поки зе на загидило мізки більшості українців та не з'їло Порошенка? За яким дідьком буде допомога, яка відразу прямуватиме московським хазяям зєбєнєй?
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А Израилю сколько планируют ? И много ли противокорабельных ракет купишь на 100 миллионов ?Лучше бы реально подумали о выполнении своих гарантий по Будапештскому меморандуму .
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Украина сдала оружия на триллионы долларов, а эти подонки 100 млн выделяют?
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Россия напала на Украину, захватила территорию и требует чтобы мы прогнулись. Почему ты про это не говоришь а напал на США которые нас поддерживают, может тебе задание дали разжигать ненависть с Америке?
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Украина "сдала" оружие не америке. А деньги "должна" платить именно Америка.
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это уже теплее. всетаки госдеповские вундервафли очень хорошо русню зачеывают против шерсти.
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Прибавить надобно! Конечно, и на том спасибо, но всё же...
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Nevazno skolko dali, a vazno chto dali dlja: " должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г.
 
 
 
 
 
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