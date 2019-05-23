 Сенат США планирует заложить 100 млн. долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольство Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджет США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, что на 50 млн долл. превышает ассигнования текущего года.

Из указанной суммы 100 млн долл. должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

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Согласно документу, предлагается расширить направление помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

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