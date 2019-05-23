 За последние 2 недели на Донбассе фиксируется рост количества обстрелов, в т.ч. из тяжелого вооружения, - ОБСЕ

Об этом говорится в недельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних двух недель СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, если сравнивать с периодом пасхальных праздников (православной Пасхи), когда был зафиксирован относительно низкий уровень насилия. В период с 6 по 19 мая наблюдатели еженедельно фиксировали около 7 тысяч нарушений режима прекращения огня (до этого за неделю было зафиксировано около 4 тыс. нарушений)", - говорится в отчете.

В течение второй недели мая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества применения вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями (около 1 тыс. случаев). Всего в период с 6 по 19 мая наблюдатели зафиксировали 277 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода (из которых 216 в неподконтрольных правительству районах)", - заявили в СММ.

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Объекты гражданской инфраструктуры продолжали подвергаться повреждениям в результате обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В частности, члены патруля миссии видели свежие повреждения зданий двух школ в Троицком и в Золотом-5 (Михайловке), возникшие в результате обстрелов. В Троицком наблюдателей сообщили, что на момент стрельбы ученики находились в школе. В период с декабря 2018 года школа в Золотом была повреждена 9 раз.

Также продолжались обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой около 380 тыс. человек по обе стороны линии разграничения.

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Миссия ОБСЕ подтвердила информацию о двух жертвах среди гражданского населения. Таким образом, общее число жертв, зафиксированных СММ в 2019 году, составляет 35 человек (6 погибших и 29 раненых). В одном из случаев мужчина скончался в результате взрыва металлического предмета, который нашел в окрестностях Великой Новоселки.