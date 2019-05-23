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 За последние 2 недели на Донбассе фиксируется рост количества обстрелов, в т.ч. из тяжелого вооружения, - ОБСЕ

В период с 6 по 19 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еженедельно фиксировали около 7 тысяч случаев нарушения перемирия на Донбассе.

Об этом говорится в недельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних двух недель СММ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, если сравнивать с периодом пасхальных праздников (православной Пасхи), когда был зафиксирован относительно низкий уровень насилия. В период с 6 по 19 мая наблюдатели еженедельно фиксировали около 7 тысяч нарушений режима прекращения огня (до этого за неделю было зафиксировано около 4 тыс. нарушений)", - говорится в отчете.

В течение второй недели мая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества применения вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями (около 1 тыс. случаев). Всего в период с 6 по 19 мая наблюдатели зафиксировали 277 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода (из которых 216 в неподконтрольных правительству районах)", - заявили в СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

Объекты гражданской инфраструктуры продолжали подвергаться повреждениям в результате обстрелов из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В частности, члены патруля миссии видели свежие повреждения зданий двух школ в Троицком и в Золотом-5 (Михайловке), возникшие в результате обстрелов. В Троицком наблюдателей сообщили, что на момент стрельбы ученики находились в школе. В период с декабря 2018 года школа в Золотом была повреждена 9 раз.

Также продолжались обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой около 380 тыс. человек по обе стороны линии разграничения.

Также смотрите: Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли жилые кварталы Золотого на Луганщине, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Миссия ОБСЕ подтвердила информацию о двух жертвах среди гражданского населения. Таким образом, общее число жертв, зафиксированных СММ в 2019 году, составляет 35 человек (6 погибших и 29 раненых). В одном из случаев мужчина скончался в результате взрыва металлического предмета, который нашел в окрестностях Великой Новоселки.

Источник: https://censor.net.ua/n3128599
 
 
 Топ комментарии
 
-Дон Корлеоне, а кто предатель? -Тот, кто первый заговорит о мире с врагом. (С) Крестный отец.
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Не треба забувати що ворог не лише в Кремлі, ворог засів і на Банковій.
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Мы уже наивно полагали, что все будет Украина, но, похоже, наступает полный Донбасс
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Мы уже наивно полагали, что все будет Украина, но, похоже, наступает полный Донбасс
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У Зеленского не забалуешь ,у него в липецке фабрики нет и на Мальдивы он не полетит загорать ,твари ватные получат по полной...
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Прям вот так станет в позу страуса и по полной даст? Это он могет.
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ну да порошенко по сравнению с зеленским нищеброд
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У Зеленского вилла в Италии рядом со спонсорами русского мира, и продакшн-бизнес в РФ.
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Это вряд ли, ему больше рояли нравятся.
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Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми. Этот курортный населенный пункт облюбовали российские олигархи: владелец "Челси" Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и многие другие, которые также имеют там свои особняки.

Вилла Зеленского в Италии
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-Дон Корлеоне, а кто предатель? -Тот, кто первый заговорит о мире с врагом. (С) Крестный отец.
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Не треба забувати що ворог не лише в Кремлі, ворог засів і на Банковій.
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Чем больше Лолитку щемят, тем больше парашники вазбуждаютца...
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Где Хомчак, где? Это вам не флешмоб в футболе. Это в реальности дуралеи причина называть УКРАИНУ
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То всьо фігня, зате Буратіна зробить країну в смартфоні і пофігу обстріли.
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Главкомсомолец-пастор ушел и сразу путиннаступае))
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Это, к сожалению, проблемы 25% украинцев, которые понимали, что за шутку на президентских выборах придется заплатить кровью наших солдат и кусками страны.
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Так скоро сепары во главе с Петей и Ахметкой пойдут в атаку на Киев освобождать как они говорят страну от 73% *зебилов*.
Представьте какие бабки на войне и восстановлении крутятся и раздеребаниваются.
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То есть за 5 лет, пока Порох был у власти он готовил атаку на Киев и поэтому Рошен восстановила за свои деньги средства ПВО вокруг Киева, а Порох и Климкин не вылазили из встреч с властями западных стран, насыщая ВСУ сначала брониками, а к концу каденции Пороха - Джавелинами, Стугнами, контрбатарейными радарами и ударными беспилотниками. И вот, 5 лет спустя, когда Украина получила на порядок лучшую армию, сепары возьмут Петю во главу и пойдут атакой на Киев... У меня только один вопрос: что вы курите ?
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Рошен восстановила за свои деньги средства ПВО вокруг Киева За последние 2 недели на Донбассе фиксируется рост количества обстрелов, в т.ч. из тяжелого вооружения, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 687
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"Выфсеврети" детектед. В Киеве об этом знают, но не на мокшанских болотах, конечно. На, погрызи, хотя тебе вряд ли поможет:
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа последние 2 недели на Донбассе фиксируется рост количества обстрелов, в т.ч. из тяжелого вооружения, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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