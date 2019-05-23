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Все про:воровство (559) Париж (332) драгоценности (3) бриллианты (3)

 Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн

Драгоценный камень похищен у экс-кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате.

Двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате это обнаружила, преступники уже скрылись.

Полиция французской столицы начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

Также на Цензор.НЕТ: В посылке с документами из Гонконга киевские таможенники обнаружили более 200 бриллиантов. ФОТО

Сейчас полиция проводит проверку и смотрит записи с камер видеонаблюдения.

Гвинея является одним из основных производителей алмазов в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3128598
 
 
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"Шакал я паршивый, всё ворую, ворую" (Россиянин)(с)
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Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.
Но на Цензоре уже все ясно)))) Проницательнось - дар Божий.
Источник: https://censor.net.ua/n3128598Но на цензоре уже все известно)))
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Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.
Но на Цензоре уже все ясно))))
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Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн - Цензор.НЕТ 9593
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"Гвинея является одним из основных производителей алмазов в мире"?


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн
 
 
 
 
 
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