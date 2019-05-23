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 Политика Украины
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Все про:рейтинг (1218) Смешко (64) Сила и Честь (1)

 Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками

Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.

Об этом говорится в заявлении партии.

Такую систему в партии "Сила и Честь" считают наиболее справедливой к волеизъявлению народа и, более того, первым шагом к реформированию и обновлению коррумпированной, нео-феодальной и автократической политической системе Украины.

"Конечной целью этих реформ по совершенствованию законодательной ветви власти должна быть двухпалатная Верховная Рада. Нижняя палата которой должна формироваться по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхняя - по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов - представителей отдельных областей Украины", - говорится в заявлении.

Проект Избирательного кодекса 3112-1, которым предусматривалось введение открытых региональных списков на парламентских и местных выборах, вчера не был поддержан профильным комитетом и изъят из повестки дня. При этом народные депутаты Украины предложили рассмотреть проект закона, которым предусматривается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками.

"После принятия этого закона депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировки любых законодательных новаций, а избиратели лишатся права влиять на своих избранников и контролировать их работу", - подчеркивают в партии.

Кроме этого в "Силе и Чести" выразили надежду, что новый президент Украины, получивший беспрецедентную поддержку избирателей, внесет в парламент законопроекты об импичменте президента, снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей и процедуре отзыва народных депутатов.

Игорь Смешко возглавлял СБУ, был членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям", членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, советником президента Украины, главой Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2019 году участвовал в президентских выборах, где набрал 6,04% голосов избирателей.

На сегодняшний день за партию "Сила и Честь" на парламентских выборах, согласно соцопросам, готовы проголосовать 5,1% избирателей.  

Источник: https://censor.net.ua/n3128597
 
 
 Топ комментарии
 
Пишем партия Смешко, в уме партия мертвечука.
Это тот Смешко на даче которого отравили Ющенко. Старый КГБшник.
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на харі смєшка написано великими буквами- "ні сили, ні честі, ні совісті".
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Тогда станлвится понятен закидон с двумя палатами в парламенте...
Скрытая федерализация...регионы могут блокировать законодательные инициативы...
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Не в этом дело. Само собой, что обычный человек (и я в том числе) может знать лишь о первой пятерке/десятке из списка. Но если список известен, то необходимую инфу могут вполне себе получить те же журналисты, и она станет достоянием общественности. Поверьте, мало кто захочет голосовать за партию, в которой даже на пятидесятом месте будет Насиров. И никакая партия за любые деньги не будет включать сомнительного человека в списки, зная о потере голосов избирателей. Это важно. Списки должны быть открытыми. Точка.
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1.необходимую инфу могут вполне себе получить те же журналисты

необходимую кому?$$$$

2.Повлияло-ли знание.того,что Янукович .................?
3,Повлияло-ли знание того,что ПАП стал миллиардером будучи постоянно на гос службе?

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спочатку він видавався мені розумнішим, та й гордон розхвалював!
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треба було всім суспільством вимагати від влади пропорційної системи і відкритих списків! жодна партія не закликала людей під ВР, до масових акцій, суспільство спить, а сон розуму породжує чудовиськ
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Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками..

Расскажите этому мудаку, что еще вчера даже отказались рассматривать такой закон. Оно напоминает пассажира, который опоздал на свой поезд на 5 часов и бегает по перрону спрашивая где его 7-ой вагон. Короче тормознутый тормоз.
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ну его кучмо типо назначило - но поюзать не успело
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сам зе в свому законопроекті запропонував закриті списки, вже на початках повторює шлях парашенка і то не є добре
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Вчера предлагали закрытые списки. Разницу улавливаешь? Кроме того, ВР теперь просто ОБЯЗАНА ставить ваЗелину палки в колеса - он сам напросился.
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Они же там все умные,где альтернатива от них,почему они только болтают,где динамика.Ну да,их ведь для этого и избирали,что бы палки в колёса ставить. Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 8993
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Какая альтернатива? Их распустили. При чем при этом подтерлись Конституцией. Вы реально полгаете, что при этом раскладе депутаты что-то Зеле должны?
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Подтёрлись или не подтерлись,решает КС. Распустили не расстреляли, обязанности работать-то у них остаются.Их нанимали служить народу и государству,а не президенту.
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Вы что-то путаете. Раду никто не нанимал.Они имеют право поставить клоуна на место. Если честно, то я вообще не знаю, зачем Зеле в мае булаву дали. Был срок 30 дней - нужно было тянуть. А теперь имеем то, что имеем.
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Вы что-то путаете. Раду никто не нанимал.

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Ну как же?Вы же передали свои права на управление от вашего имени какой-то партии или депутату.А, вам нравится красивое слово избирали?
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А зачем партия,два умных слова сказал и в президенты,лучше если сидел.
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Цікаво, скільки бабла відвалили Дімі Гордону за піар цього темного поца Смєшка? Нашим баранам наступного разу якийсь гордон з хитрою мордою покаже макаку і стадо буде голосувати, раісно бекаючи... Мозгів то нема...
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За Смешко голосували люди переважно з вищою освітою. Це відомо з статистики. Мозгів у них набагато більше ніж у примітивних зрадників країни порохоботів.
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А партия Смешка есть в ВР ?Ох ты ж какая незадача их там нет и не факт что будут , а трендеть можно все что угодно , главное что бы 73% дебилов в Украине это нравилось.
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Почему то цензор все время приводит фото Смешко где очень мало сходства с Смешко реальным. Наверно подработано фотошопом порохоботами.Смешко реальный на его многочисленных видео. И например на этом фотоПартія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 4154
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А вот здесь Смешко молодой. Напомню подлым порохоботам. Это армия, а не кгб ссср, в котором Смешко и дня не был.Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками - Цензор.НЕТ 323
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками
 
 
 
 
 
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