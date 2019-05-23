 Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского: "Есть окно возможностей"

Об этом Волкер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были - глава делегации, министр энергетики США Рик Перри; спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер; посол США в ЕС Гордон Сондланд; директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман; а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

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После инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в Администрации президента.