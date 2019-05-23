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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Зеленский (1437) инаугурация (399) США (14993) Трамп (2255) Волкер Курт (425)

 Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского: "Есть окно возможностей"

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал Белый Дом о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Волкер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были - глава делегации, министр энергетики США Рик Перри; спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер; посол США в ЕС Гордон Сондланд; директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман; а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Богдана главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - "Зеркало недели"

После инаугурации американская делегация встретилась с Зеленским в Администрации президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3128596
 
   
 Топ комментарии
 
Я дуже здивуюся двом речам:
1) Що зеля просидить всі 5 років
2) Що нам це легко минеться
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19 декабря 2018 г
Порошенко с Волкером обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и перспективы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Прошло 3 дня после кенгуризации, как стратегическое партнёрство превратилось в окно возможностей.
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Єто ж так надо бьіло докеруваться пять лет, чтобьі только после ухода кондитера наконец то появилось окно возможностей!
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Сколько можно говорить: кацапы, вас выдают ваши ники и тупость комментариев.
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для продвижения общих интересов Украины и США Источник: https://censor.net.ua/n3128596

Талантливый дипломат, очень понравилась формулировка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВолкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского: "Есть окно возможностей"
 
 
 
 
 
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