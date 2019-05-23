 Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.
"Общение происходит, предложение "Силе людей" подано, поэтому сейчас мяч, скорее, на поле коллег", - сказал Юрчишин.
Народный депутат Наталия Веселова, член партии "Сила людей" отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей. А выбрать надо партию, которая уже является брендом.
"Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем", - сказала Веселова.
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Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".
Политик? Нет, обидчивое чмо.
На обиженных воду возят.
Куда ему в большую политику.
нужно таки будет голосовать за "Голос"
Старая мафия использует даже своих сыновей для оболваниания доверчивых украинцев с
целью получить их голоса, пробраться во власть и продолжать грабить Украину. Вакарчук -
троянский конь. Его цель - прокладывать дорогу бандитам.
ты ваще, чмо, Илиаду читало?
https://petition.president.gov.ua/404
Вот вам, Зедебилам и "ЧЕСТНОСТЬ" вашего избранника.
🤔
Святослав Вакарчук: Нужно провести референдум по федерализации и языку
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
Видимо у ВаЗелина и его шоблы истерика и не знают, что делать. То удалят, то восстановят.
Друзья, помните: порохоботы всегда мимикрируют. Если вы надавали им по щам в блоке БПП, они прикинутся певцами ртом из партии "Голос". Их задача - пролезть к корыту и ******* наши с вами деньги. Ради этого они будут прыгать из партии в партию или открывать новые партии. Все ради того, чтобы оставаться у корыта и ******* наши с вами деньги.