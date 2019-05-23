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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"

Политсила Святослава Вакарчука предложила партии "Сила людей" идти на выборы вместе и сейчас ожидает ответа.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Общение происходит, предложение "Силе людей" подано, поэтому сейчас мяч, скорее, на поле коллег", - сказал Юрчишин.

Народный депутат Наталия Веселова, член партии "Сила людей" отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей. А выбрать надо партию, которая уже является брендом.

"Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем", - сказала Веселова.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3128595
 
 
 Топ комментарии
 
ну хоть избавит депутатов от чтения подобных вещей,как сегодня на айтифоруме Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 9318

Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 3253
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Цей день рівно 9 років тому.
Давайте пригадаємо.) Символично.. вазелин день в день з януковичем Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 6807

Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 8110
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За кого лучше отдать голос за Вакарлука или Зеленского, для меня это проблема, наверное буду смотреть по составу партии, а потом уже определюсь.
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Медведчук, Бойко, Рабинович - "За життя" - только если вы враг Украины.
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Партии странные лезут в Парламент - "Сила людей","Слуги людей","Голос людей",Молодость пенсионеров", "Ради кал людей"
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О , як кацапня і зєльоні затіпались. Т о діло.....
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ну хоть избавит депутатов от чтения подобных вещей,как сегодня на айтифоруме Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 9318

Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 3253
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У неё фамилия случайно не Бухалова?
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Это вам показалось. Не может быть у критиков Зе таких фамилий. А если и так, то шо тут такого...
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Бери свою метлу полетели на шабаш, возьми апокалипсис символ наш...сегодня настает вальпургиева ночь..
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В общем абырвалг во всей красе. Дайте ему селедки!
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А если Зеля большинства не получит (что вполне возможно), то он не внесет ни одного законопроета в Раду!

Политик? Нет, обидчивое чмо.
На обиженных воду возят.
Куда ему в большую политику.
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Умничка! Я горжусь тобой! Ах, как жалко что ты не на его месте. Большая политика истосковалась по тебе ))))
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Спасибо-спасибо (раскланивается). Но скажу Вам как историк историку - для большой политики я недостаточно циничен и хитер.
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Относительно хитрости не скажу, а на счет циничности ты себя явно недооцениваешь )))
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И откуда же Вы меня так хорошо знаете?
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Это он от эпохи бедности так распух ?😂🤭
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Это начальная стадия первых дней. В конце каденции эта личинка превратится в имаго типа звягильского.
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Я за то что бы он был в коалиции с партией "Слуга нарона"
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Не получится.Беня с барыгой сейчас по разные барикады
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Вот вместе они и пойдут на ХУ...тор бабочек ловить ...
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Голова другої партії, Солонтай, працював на Сороса. Нормальних людей туди не беруть.
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У його фонді звичайні люди не працюють і гроші просто так не дають. Напрям роботи фонду - іделогічна та культурна інспірація + вербування.
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А куди хоч вербують і в якому напрямку інспірують?
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МФВ - іноземна контора, котра діє в інтересах іноземної держави.
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Маєте рацію, просто так гроші не дають. Хіба що може дати божевільний, але в них як раз їх і нема.
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Ні, я не кацап, а українець. А щодо "сороса", то я завжди з огидою ставлюся до компрадорів, і байдуже на яких чужинців вони працюють, чи то москва, чи євросовок.
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Вам не відомо точне значення слова "хохол". Хохол - це не просто українець, а українець збидлений (змоскалений або полонізований тощо). Ознакою такого "українця" є вжиток брутальної лайки у діалозі та особистісних образ. Хоча хохол ніколи не зможе образити українця, так само як це не може зробити собака.
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а с каких пор сорос стал украинским компрадором?? значение выучи дословно,академик, критик сороса)) Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей" - Цензор.НЕТ 520
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Я мав на увазі не Сороса, а тих з місцевого населення, хто працює в його структурах.
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Мне не интересен никто из вашего списка, кроме Вакарчука. Но вы правда думаете, что это смешно??? Больше похоже на мысли вслух анальным отверстием.
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Ты, чмо тролячее, будешь тыкать вовочке, за которого ты так явно топишь, и начальнику смены тролей, который тебя баблишком благодетельствует. Смотри только, чтоб после подобной борзоты тебя премии не лишили.
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Это из серии "А тем временем в кацапии..."
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есть разные партии-слуга народу, голос народу, а у Витали удар народу. Во как!
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судя по тому, как ЗЕботы начали мочить Вакарчука с его партией,

нужно таки будет голосовать за "Голос" Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 3745
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Я думаю , что точнее из надо называть по источнику платежа - беняботы!
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Лайно воссоединяется с дерьмом.
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Вакарчук будет в Раде воду мутить. Папа и друг семьи П.Поршенко будут подсказывать темы.
Старая мафия использует даже своих сыновей для оболваниания доверчивых украинцев с
целью получить их голоса, пробраться во власть и продолжать грабить Украину. Вакарчук -
троянский конь. Его цель - прокладывать дорогу бандитам.
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а чё не ахейцам?
ты ваще, чмо, Илиаду читало?
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Вы опоздали в своих предостережениях. Доверчивых украинцев уже оболванил подручный и бизнес-партнер Коломойского, поманив их розовыми далями туманной перспективы, суровая реальность которой уже начинает проявляться во всем своем пугающем обличии реставрации режима януковича. Он уже пробрался во власть, чтобы олигархи не только продолжали грабить Украину, но и продали ее империи под шутки-прибаутки. Бандитам, которых так боитесь вы, придется подождать в долгой очереди.
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вакарчук противага зесепаратизму!
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ВСЁ! "Честнейший" "слуга" народа, спёкся. Петицию УДАЛИЛИ с сайта.
https://petition.president.gov.ua/404

Вот вам, Зедебилам и "ЧЕСТНОСТЬ" вашего избранника.
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Нет, идиот, подпиши петицию на разгон облаков на завтра. И поливай всех своим дермищем, кто против.
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Вы из категории людей, которые категорически против нарушений других... но не могут себе отказать в таком удовольствии?
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вакарчук поет и назвал партию голос, слава богу,ЧТО ОН НЕ ГИНЕКОЛОГ
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У него всё впереди. После каденции политика, у него будет каденция гинеколога.
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Симбиоз будет называтца - "Сила голоса людей" или "Сила людей голосом" , "Голосом осилим людей"?
🤔
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год 2014 год!! читай внимательно,фейкомет))
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Восстановили петицию. Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 7670
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

Видимо у ВаЗелина и его шоблы истерика и не знают, что делать. То удалят, то восстановят. Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 6841
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зачем бежать??)) можно из бара дома достать)) а вы в ларек,наливайку по привычке))
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Перевалило за 38 000. Хороший вечер. Пойду спать. С хорошим настроением. Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей" - Цензор.НЕТ 28
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А хто сказав, що мародери - хороші люди?
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Мародери худшi iз створiнь. А пiд час вiйни худшi за вбивць, та ворога.
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План мінімум виконано - мафію петруччо порохезе прибрано від влади БЕЗКРОВНО. Тепер в українців план максимум - привести до влади патріотів, поміркованих націоналістів, ветеранів війни.
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У Вакарчука жаба? Ще й картава? Офігєть Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей" - Цензор.НЕТ 9926
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Вакарчук лялька. А чия скоро дізнаємося. Ще до виборів.
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Певец ртом создал партию "Голос". Теперь надо проктологам создать партию "Жопа".

Друзья, помните: порохоботы всегда мимикрируют. Если вы надавали им по щам в блоке БПП, они прикинутся певцами ртом из партии "Голос". Их задача - пролезть к корыту и ******* наши с вами деньги. Ради этого они будут прыгать из партии в партию или открывать новые партии. Все ради того, чтобы оставаться у корыта и ******* наши с вами деньги.
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