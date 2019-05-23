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 Экономика
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Все про:Водоканал (73) Донбасс (18597) водоснабжение (431)

 Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко

Руководство Донецкой ОГА не спешит решать водоснабжения Донецкой области, несмотря на то, что энергетики планируют сегодня отключать за долги пред поставщиком последней надежды ГП "Укринтэрэнерго" несколько подразделений КП "Компания "Вода Донбасса".

 Об этом заявил координатор центра Дiй-Краматорск -Андрей Романенко.

По его словам в области отсутствует какой-либо общественный диалог по этому вопросу, а ОГА не спешит активно привлекать к ее решению правительство. "Большей частью проблемы (водоснабжения - ред) связаны с оккупацией части области, а это проблемы скорей национального, чем регионального уровня"

Решения, которые принимает Кабмин по этому вопросу активист называет "бредом и зазеркальем". "Что бы как-то решить проблему Кабинет министров принял просто гениальное решение - разрешил "Воде Донбасса" поставлять энергию самой себе. Правда, поскольку она ее не генерирует и не оплачивает, "Энергорынок" прекратил поставлять "Воде Донбасса" электроэнергию, которую она поставляла потом "Воде Донбасса"".

При этом часть области уже испытывает проблемы с водоснабжением – "Прошлый раз часть объектов отключали в начале апреля. Тогда без воды остались жители Константиновского и Торецкого района. Потом безводье дошло до Покровска." По словам Андрея Романенко в ближайшее время из-за отключения электроснабжения еще несколько районов и сел Донецкой области в жару окажутся без водоснабжения.

В комментариях к посту активиста пользователи опубликовали видео митинга в городе Покровск, на котором жители с маленькими детьми жалуются, что шахтерам из-за отсутствия нормального водоснабжения приходится после смены мыться в тазике.

23 мая началось отключение от электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса" за долги передпоставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП "Компании "Вода Донбасса" и как следствие – водоснабжения всей Донецкой области 3 апреля состоялось совещание во главе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Зубко Г.Г.

Во время совещания был подписан Протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок.

Позднее, 19 апреля во время визита в г. Мариуполь Донецкой области, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул необходимость системного решения вопроса. По состоянию на конец мая - неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критической ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3128594
 
   
 Топ комментарии
 
имено . это рыжая гнида подельник мыролюбной свиньи.
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Браво, рыжий! Сношай еще сильнее все то стадо, которое на протяжении десятков лет покорно голосует за тебя и твою шоблу.
И 100% проголосует именно за тебя и твоих "бойков" на предстоящих выборах.
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да и пес с ними с дамбасскими кармильцами. пущай боярку вместо воды пьют.
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да и пес с ними с дамбасскими кармильцами. пущай боярку вместо воды пьют.
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Ты по себе всех не ровняй, бухаешь- лечись!
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Горгона Бобровицька2 ч.Читала сводкі з Арсенала
Сміялась«Підходив Зеленський.Купив «Дар дна» і «Коротку історію пияцтва».Селфі немає»
Щось я хвилююсь стосовно аналізів ...
PS. Порошенко придбав "В оточенні ідіотів"Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 5229
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Мається на увазі та більша частина Луганської та Донецької областей, що є підконтрольними Україні. Хоча й там населення en masse так-сяк, але...
Щодо ОРДЛО, то тут все однозначно:
Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 2524
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Запускайте петицию на возвращение президента Петра Алексеевича))
Так как Зеля уже набрал 40 000 (вместо 25 000) за отстранение...
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Тобі за порєбрік,від тебе дуже тхне ******. Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 75 Не смерди падло.
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Ничего, сейчас запустят петицию против этой петиции...)))
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Что за фигня? Если задолжали- платите или последует отключение. Какие могут быть вопросы?
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Платить ?

Нехай сын Порошенко платит !
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Стесняюсь спросить, кто был виноват когда Порошенко еще не было?
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"Энергетики", отключающие воду, это любимец всего Дамбаца попутчик Ринат?
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имено . это рыжая гнида подельник мыролюбной свиньи.
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хитрожопый Ринат ,они с Петей перетерли ,давали лугандонам воду , а теперь хотят нас развести как котят что бы мы заплатили долг ониженаших
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никто не требует оплачивать жужие долги.

каждый пусть оплатит свои
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не понял донбабаве и луганда откуда воду хлебают то а или гудок с своих содрать не могёт Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 4020
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благодаря мужественной позиции Семёна Семенченко и его патриотичных друзей, гудок больше не владелец имущества в лугандоне.

оно к Курченко перешло
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Браво, рыжий! Сношай еще сильнее все то стадо, которое на протяжении десятков лет покорно голосует за тебя и твою шоблу.
И 100% проголосует именно за тебя и твоих "бойков" на предстоящих выборах.
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если Крыму перекрыли то почему туда в Краматорск трубопровод не проклали?
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мочу асфабадителей нехай п"ють ...дауни
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А чому б татарину не подарувати ту воду як гуманітарку для лугандонців?
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Спасибо жителям Данбасса за благотворителя Ахметова ананаса .
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ПОЧУЙТЕ ДАМБАС КРИЧАТЬ РИГАНАЛИ, А АХМЕТКА ВИМИКАЄ ЕЛЕКТРИКУ.

РОБІТЬ ВИСНОВКИ ЛЮБІ ДРУЗІ
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Ерунда,Жирик в Крым канал докопает возьмется за канал Лугандону Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко - Цензор.НЕТ 5484
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Да и Х8888й с ними. Киев без воды месяцами сидит. А сепарам видите ли подмыться нечем. Пускай выходят к рашистам с плакатами и требуют прекратить огонь и вывести войска. Почему то только в Киев их Новинский с Шухричем возит а на рашистскую границу ни разу не ходили. А знаете почему? Потому что Ху*ло свой х***й на них ложил и они считают его сильным.
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Поставьте вдоль всех дорог на дамбасе плакаты что воду и свет отключили *асвабадители* и Ахметов. Вот такая пропаганда должна быть а не ходят сепарам в рот заглядывают и жопы целуют.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБез воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко
 
 
 
 
 
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