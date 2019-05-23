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 Опубликовано официальное опровержение недостоверной информации относительно позиции руководителя "Укрэнерго" Ковальчука о старте нового рынка электроэнергии

14 мая 2019 ряд интернет-изданий выпустила новость под заголовком "Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов - председатель Укрэнерго". Во всех новостях выражение в заголовке приписывается руководителю ГП "НЭК" Укрэнерго "Всеволоду Ковальчуку.

Об этом говорится в официальном опровержении "Укрэнерго".

В тексте отмечается: "В связи с этим Укрэнерго ответственно заявляет, что утверждение из заголовка не принадлежит Всеволоду Ковальчуку и является искаженной и вырванной из контекста интерпретацией его высказываний на пресс-конференции, которая состоялась 14 мая 2019 в агентстве "Укринформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов, - председатель Укрэнерго

В частности, во время своего выступления Всеволод Ковальчук отметил, что "Укрэнерго" пока выполняет все требования законодательства, регулирующие ход внедрения реформы рынка электроэнергии. Поскольку сейчас в соответствии с законом Украины "О рынке електрической энергии" новая модель рынка стартует с 1 июля 2019 компания будет готова на эту дату работать в условиях нового рынка. В то же время компания будет полностью готова и к решению Верховной Рады Украины о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату.

В связи с этим требуем от изданий, разместивших соответствующую новость, опровержении недостоверной информации. Вместе с тем призываем журналистов и других представителей СМИ не поддаваться на информационные провокации, которые участились в преддверии запуска нового рынка электрической энергии.

Укрэнерго ведет вполне открытую информационную политику и стремится как можно лучше информировать общество о своей деятельности. Поэтому просим всех заинтересованных журналистов всегда обращаться непосредственно в пресс-службу компании с любыми вопросами и подтверждением необходимой информации.

Вы можете обратиться в пресс-службу Укрэнерго по телефонам (044) 238-37-32; (044) 238-35-85; (044) 238-33-48, (044) 238-37-58, по адресу press@ua.energy, или написать в личные сообщения на корпоративную страницу компании в Facebook. Также на соответствующих страницах сайта Укрэнерго можно обратиться с вопросами к руководителям структурных подразделений, заполнив форму для сообщений".

Источник: https://censor.net.ua/n3128593
 
 
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Бешеный принтер. Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО?
Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого из "Квартала" - он до сих пор без должности. Наверное, МинОбороны возглавит, чтобы ***** ухахаталось и сдохло со смеху.
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...так ведь теперь достаточно запостить инфу в мордокниге - или нет? Опубликовано официальное опровержение недостоверной информации относительно позиции руководителя "Укрэнерго" Ковальчука о старте нового рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 9580
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Пацани вже настрополили схеми, які ще "переноси"
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Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем...

Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит...

А.П. Чехов "Хамелеон"
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ох как хочется свиномрази перед бегством цену на электрику для народа поднять. аж щетина у хряков подгорает. и мыролюбный бред их уже не катит.
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журналистам нужно текст верстать для печати, определенное кол-во слов, поэтому порезали главное ( что сами не поняли),а оставили водицу для масс)) итог - чушь, непонятная обывателю и путаница))
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Гросе ещё придётся ответить за монополиста ротердама леонидовича, которого он втёмную выпустил на народ Украины. Такие тёрки народ не простит и прокатит вовчика с ветерком на выборах.
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Что в статье непонятного? Раньше руководитель Укрэнерго заявлял, что готовы открыть рынок с 1 июля, но возможен резкий скачок цен на электроэнергию, возможно в 2-3 раза. А тут подкатили досрочные парламентские выборы, вот профессиональные брехуны и решили перенести открытие рынка на сентябрь, чтобы окончательно не потерять свои жалкие 23%.
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Закон про рынок электроэнергии протащил через Раду Порошенко и сразу его подписал. Так он хотел подложить свинью Зеленскому и выслужиться перед своим начальником Ахметовым. А тут, бац, и выборы в Раду. Получается, что свинью подложили сами себе. Вот и хотят оттянуть его на пару месяцев, чтобы в Раду пролезть. Никакой рынок электроэнергии нам не нужен. Нам нужна национализация ДТЭК. Все эти электростанции и сети облэнерго строились еще при Союзе. А татарин, используя коррупцию и откаты, присвоил их все себе. Надо просто вернуть то, что по праву принадлежит украинскому народу. И вопрос тарифов будет снят раз и навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОпубликовано официальное опровержение недостоверной информации относительно позиции руководителя "Укрэнерго" Ковальчука о старте нового рынка электроэнергии
 
 
 
 
 
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