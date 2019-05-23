 Опубликовано официальное опровержение недостоверной информации относительно позиции руководителя "Укрэнерго" Ковальчука о старте нового рынка электроэнергии

Об этом говорится в официальном опровержении "Укрэнерго".

В тексте отмечается: "В связи с этим Укрэнерго ответственно заявляет, что утверждение из заголовка не принадлежит Всеволоду Ковальчуку и является искаженной и вырванной из контекста интерпретацией его высказываний на пресс-конференции, которая состоялась 14 мая 2019 в агентстве "Укринформ".

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В частности, во время своего выступления Всеволод Ковальчук отметил, что "Укрэнерго" пока выполняет все требования законодательства, регулирующие ход внедрения реформы рынка электроэнергии. Поскольку сейчас в соответствии с законом Украины "О рынке електрической энергии" новая модель рынка стартует с 1 июля 2019 компания будет готова на эту дату работать в условиях нового рынка. В то же время компания будет полностью готова и к решению Верховной Рады Украины о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату.

В связи с этим требуем от изданий, разместивших соответствующую новость, опровержении недостоверной информации. Вместе с тем призываем журналистов и других представителей СМИ не поддаваться на информационные провокации, которые участились в преддверии запуска нового рынка электрической энергии.

Укрэнерго ведет вполне открытую информационную политику и стремится как можно лучше информировать общество о своей деятельности. Поэтому просим всех заинтересованных журналистов всегда обращаться непосредственно в пресс-службу компании с любыми вопросами и подтверждением необходимой информации.

Вы можете обратиться в пресс-службу Укрэнерго по телефонам (044) 238-37-32; (044) 238-35-85; (044) 238-33-48, (044) 238-37-58, по адресу press@ua.energy, или написать в личные сообщения на корпоративную страницу компании в Facebook. Также на соответствующих страницах сайта Укрэнерго можно обратиться с вопросами к руководителям структурных подразделений, заполнив форму для сообщений".