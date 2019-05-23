 На Донетчине оккупанты на блокпостах не пропустили на ВНО по украинскому языку 71 школьника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сейчас: 71 ребенок не смог пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку", - сообщил заместитель председателя Донецкой военно-гражданской государственной администрации Игорь Стокоз.
Родители детей утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию.
Теперь абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые регистрировались на основную сессию и не смогли из-за блокирования попасть в пункт тестирования, смогут сдать ВНО в дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля.
"Такие случаи можно расценивать как обстоятельства, которые не зависели от воли абитуриента. Также дети с неподконтрольных территорий могут вступать в украинские вузы без ВНО через образовательные центры "Донбасс-Украина", которые будут работать с 3 июня до 27 сентября. В этом году их будет работать 40", - сказала директор фонда "Открытая политика" Ирина Жданова.
В этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек.
В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Независимости в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье, однако сама Нуланд утверждала, что давала голодным людям бутерброды....».
А кацапов по сю пору пучит от печенек Нуланд.
печеньки
апельсины
шоколад и карамель
венгерские гуси, в конце концов !!!!!
Гуси то чем им не угодили ?
а кацапам гусь - злейший враг
7 год ·
На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
кисель будет брать уроки у березовца
В результате нападения Бабанский впал в кому и спустя несколько часов скончался. Несмотря на то, что в Энергодар для спасения воина экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Запорожья, они не смогли приступить к операции, поскольку в городе не нашлось аппарата МРТ.
Второй потерпевший с переломом челюсти и множественными травмами головы сейчас находится в 5-й городской больнице Запорожья.
"Это был явно не один удар"
Полиция оперативно установила личности нападавших, и выяснила, кто нанес смертельный удар, повлекший смерть Евгения Бабанского.
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Ныне Энергодарское отделение полиции ГУНП в Запорожской областиоткрыло уголовное производство по статье 121 ч.2 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Однако следователи до сих пор не ознакомили адвокатов потерпевшей стороны с материалами дела.
Как рассказал друг и адвокат семьи Бабанских Артем Дубков, из официальных документов ему довелось видеть лишь справку о смерти.
"В справке указано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. С заключением судмедэксперта и материалами дела пока не ознакомлен. Следователи не предоставили нам эти материалы, поэтому пока рано говорить о том, будет ли полиция пытаться покрывать подозреваемого. Однако, судя по лицу, которое я видел на похоронах (Женя не был на себя похож), это был явно не один удар, и неизвестно чем эти удары наносились", - пояснил Дубков.
Причины нападения
Источники утверждают, что четверо мужчин - жертвы и нападавшие - спокойно общались на скамейке в центре Энергодара. Позже между ними произошел конфликт, который вскоре прекратился.
Ветераны АТО Евгений и Геннадий разошлись со своими собеседниками (парнями примерно 30-ти лет), и направились по домам. Однако последние не успокоились и, по словам источника, позвали на помощь своего знакомого Романа Ганжу, догнали бывших бойцов и начали их избивать.
После множества ударов по голове и телу, Евгений Бабанский упал на землю, ударившись затылком. Нападающие продолжили избиение мужчин, а после убежали.
После задержания подозреваемых, полицейские сняли с них показания и отпустили.
После того, как Евгений Бабанский скончался, в деле начали происходить довольно странные вещи. В полицию якобы с явкой с повинной явился Роман Ганжа. Он признался, что один раз ударил Евгения, и то - в качестве самообороны. Сам же Роман, являясь близким родственником директора КНП "Городской центр первичной медико-санитарной помощи", в данный момент "залег" на стационар в больницу, где ему поставили диагноз - перелом челюсти.
Хотя, как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, парень вполне нормально себя чувствует. Его положили одного в многоместной палате, таким образом изолируя от посторонних глаз.
По словам нашего собеседника, остальные два участника конфликта пускают по городу слухи, будто АТОшник сам напал на Романа, якобы за то, что тот говорит на русском языке. Однако Энергодар -преимущественно русскоговорящий город, и Евгений никогда не отличался националистическими идеями.
Более того, друзья и знакомые Евгения Бабанского утверждают, что мужчина всегда был спокойным. А после задержания своего побратимаЕвгения Панова российскими спецслужбами и вовсе решил оставить активистское движение, отдавая еще больше времени семье.