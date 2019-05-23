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Все про:ВР (22935) Верховный Суд (716) роспуск (176)

 Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Верховный суд 23 мая поступило еще одно исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского ороспуске парламента.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда  в Фейсбуке.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение

Сообщается, что заявление подано физическим лицом в четверг, 23 мая. Указанное дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3128591
 
   
 Топ комментарии
 
Короче коррупцию уже тоже победили...
Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5615

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Підбарижники мають бути розігнані!
І - крапка.
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В свинарнике паника, у свиней забирают кормушку.....
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Последние новости: под Донецком начались мощные бои: у аэропорта жесткая атака, жители напуганы и говорят о масштабном наступлении ВСУ.
Может пока ЗЕбилы в лице укринофоба рыгоАнала Богдана подпишут сепаратный мир - капитуляцию с нашим лютым кровавым врагом оккупантом проклятой вражеской паРашей. А наши мужественны возьмут да и успеют освободить нашу родную суверенную украинскую но временно оккупированную кремлёвскими фашистами землю. Вот тогда просить о капитуляции надо будет кровавым нелюдям бандитам - сепаратистам, террористам - коллаборационистам , российским оккупантам...Или вот такая капитуляция она не по нутру фашисту )(уйлу и видно мягко сказано и не совсем проукраинской новой власти украинофобов ЗЕбилов.
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Цей прийом заборонений. У кожного є папа і мама
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Здається у цього преза шлях буде найкоротшим.....
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Ти вже всі унітази в Польщі почитив? Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5266
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Бовдуре ольгінскій, літеру "с" прапустіл. Ус атклєілса.
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Дивись уважніше. Лайно не пропускай. Просрав Порошенку свою країну, тепер тікай до сусідів Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 3531
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Ванюша, нє пєрєжівай - ольгінське лайно ми легко вираховуємо. Тим більше як воно таке малокваліфіковане як ти.
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после сотни смертей на майдане был принят закон о люстрации, сейчас выходит рябошапко, истинный европеец и говорит что закон никчемный . через месяц начнут садить тех кто был на майдане
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порохошваль, подрабока для вас убогих, днище млять

Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 5676
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бюджет пилят Вон их идол Алешко уже разосозрался со всеми остальными щырыми соелюбами за иссыхающий ручеек грантов Петци...
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Ще 18 квітня Андрій Портнов опублікував «заготовку» указу президента Володимира Зеленського про дострокові парламентські вибори і розпуск Верховної Ради.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського заперечили співпрацю із Андрієм Портновим та Оленою Лукаш - юристами, які працювали на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича.
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Ха-ха-ха, Верховный суд не в праве это рассматривать, только Конституционный суд.
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Рассматривать он в праве,только его решение не правомочное.Правомочное решение может вынести только К С!!! Но запретить исполнять Указ он неможет !!
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За негайну відставку українофоба ...резидиннта як Президента України Володимира Зеленського. тільки за один день вже проголосовало 40 341 небайдужих Україннців при потрібних 25 000, голосування продожується і буде ще 91 добу .
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А вот ели ЗЕ станет со своей такой антиукраинской комондой кровавым убивцем украинского народа и начнёт торговать Родиной как сбежавший ЗЭК и массово нчнёт убивать украинских граждан только за то что они любят Украину. И так что его никто не остановит и даже зашуганный ним КС. То тогда за его продажную шкуру возьмутся добровольческие батальоны, украинские патриоты и националисты.обстрелянные люди которые прошли войну. И они очень жёстко не позволят никому в том числе украинофобам ЗЕбилам при антиукраинской власти уничтожать Украинское государство и Украинский народ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд получил второй иск о роспуске Рады
 
 
 
 
 
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