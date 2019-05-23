 Украина за 5 лет получила от США более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ", – сказано в сообщении.
В честь оборонного партнерства между Украиной и США полковник Боб Питерс вместе с генералом Малковым, командующим Специальной государственной транспортной службы, посадили дерево рядом со зданием посольства.
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Ранее посольство Украины в США сообщило, что в Палате представителей американского Конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, в котором предусмотрены $250 млн помощи для Украины.
Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера, рассказали в посольстве.
Документ предусматривает реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, снабжение военной техникой и снаряжением, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил украинского государства.
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В посольстве добавили, что в дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, после голосования Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись президенту США.
Мокша, що там з СП-2?
Внешне "идеология" помощи Египту выглядит следующим образом: США выступили посредником в мирном урегулировании между Израилем и Египтом в 1979 году и стали с этого момента предоставлять военную помощь обеим странам. Этот механизм сделал Израиль и Египет крупнейшими получателями американской военной помощи в мире. При этом соотношение военной помощи Израилю и Египту идет как 5:2.
Египет получает основную часть американской военной и экономической помощи по трем основных каналам: иностранное военное финансирование (FMF), международное военное образование и обучение (IMET) и фонды экономической поддержки (ESF).
Низкий уровень делегации США для инаугурации Зеленского и отказ направить посла США в Украину, на постоянной основе, только подтверждает это ...
Что будет с международной поддержкой Украины со стороны США, посмотрим .... хотя уже сигнал прозвучал, США не отреагировала на попытки принятия России в ПАСЕ.
Как говорится, почувствуйте разницу.