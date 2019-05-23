 Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа

ЧП произошло на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации местной полиции.
"Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа", – сказано в сообщении полиции.
Мальчик остался жив благодаря прохожему. 50-летний мужчина попытался его подхватить – и спас ребенка.
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Сейчас малыш находится в больнице. Ему сделали операцию, жизнь мальчика вне опасности. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Против родителей мальчика открыли производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком). Санкция предусматривает лишение свободы в виде наказания сроком от 2 до 5 лет.
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Можно считать, что этот мужчина свою миссию на Земле выполнил.
Молодец!
Я же написал - "Можно считать, что уже..."
Ты конечно спасешь сотни. Нет - тысячи!
Ты тоже свою миссию выполнил и можешь уходить.
И сказал мне Ангел ,чуть чуть потерпи!
Я подарю тебе новую Жизнь!"(с)
Молодец!.." В рай.
Чтоб тебе водка шла даром.... полгода(пишем как приняла ВР, правильно), а закуску носили все кому не "впадлу"
...
При падении с балкона бывают разные факторы, спасающие жизнь - бельевые веревки, цветочницы ... и чем меньше вес падающего, тем значительней их роль.
Слава Богу, что эта история хорошо закончилась. И не нада винить в чем-то родителей, которые пашут на семью на зарабатывании денег и не успели проснуться раньше малыша.
Это случайность. Будьте людьми.
Текст, как-то «по-харьковски» написан...
Так «ПОПЬІТАЛСЯ подхватить», или ПОДХВАТИЛ?
Це не одне й и теж.