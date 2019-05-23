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 Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа

Пока родители спали, ребенок уронил с балкона игрушку и сам выпал следом. Проходивший под балконом 50-летний мужчина попытался подхватить малыша и спас ему жизнь.

ЧП произошло на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации местной полиции.

"Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа", – сказано в сообщении полиции.

Мальчик остался жив благодаря прохожему. 50-летний мужчина попытался его подхватить – и спас ребенка.

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Сейчас малыш находится в больнице. Ему сделали операцию, жизнь мальчика вне опасности. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Против родителей мальчика открыли производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком). Санкция предусматривает лишение свободы в виде наказания сроком от 2 до 5 лет.

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Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа 01
Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3128589
 
   
 Топ комментарии
 
Он оказался в нужном месте в нужное время.
Можно считать, что этот мужчина свою миссию на Земле выполнил.
Молодец!
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Прохожий, Человек. Дай Бог ему здоровья и всем его близким.
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Люди живут в тесноте - в этой тесноте дети и играют.
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Та бачу. Банок понаставляв, на балконі сміття понакидав...
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Походу у тебя с логикой проблемы... Давно у психиатра был?
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Та да, должен был по всей стране снести жилые застройки и построить каждому по коттеджу. Запретить бухать и лично контролировать воспитание детей в каждой семье.
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Он оказался в нужном месте в нужное время.
Можно считать, что этот мужчина свою миссию на Земле выполнил.
Молодец!
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никто не знает у кого какая миссия может он её еще раньше выполнил или выполнит позже.это судьба от неё не убежишь
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Ну зачем? Зачем это - бла-бла-бла?
Я же написал - "Можно считать, что уже..."
Ты конечно спасешь сотни. Нет - тысячи!
Ты тоже свою миссию выполнил и можешь уходить.
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А кто знает, сколько таких миссий у каждого человека? Тоже считаю что молодец, не растерялся!
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"Помни человек - ты для кого то Ангел Хранитель!
И сказал мне Ангел ,чуть чуть потерпи!
Я подарю тебе новую Жизнь!"(с)
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"..Можно считать, что этот мужчина свою миссию на Земле выполнил.
Молодец!.." В рай.
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потому что люди давно потеряли человечность
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Прохожий, Человек. Дай Бог ему здоровья и всем его близким.
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Интересно, как он вообще УВ дел, что ребенок падает? Случайно поднял голову?
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Мужик это не тот кто в сериалах, а простой. Как и тут. Правда "мужики" в Сибири. А этот - "Man" - нормальный сорт, если можно так сказать.
Чтоб тебе водка шла даром.... полгода(пишем как приняла ВР, правильно), а закуску носили все кому не "впадлу" Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа - Цензор.НЕТ 4900
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Ну и два раба ему кацапских без очереди, ввиде бонуса.
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2 года - это 10-13 килограмм. 6-ой этаж - это 15-20 метров. Арбуз весом 5-6 кг брошенный с 2-х метров удержать очень и очень проблемно. Мужик хоть живой? Там всякие переломы это 100%.
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сопротивление воздуха разное. арбуз обтекаемый, и по площади меньше
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А двухлетний ребенок на парашют похож и с крыльями?
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Ребенок же маленький, только 2 года, по этому и падал с ускорением 2м/с.
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Есть один вопрос.Попытался подхватить - это подхватил или не подхватил? Или подхватил,но руки обломались и не удержали?
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Не удержал, но смягчил падение.
...
При падении с балкона бывают разные факторы, спасающие жизнь - бельевые веревки, цветочницы ... и чем меньше вес падающего, тем значительней их роль.
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Вот зачем сразу искать стрелочника и чмырить родителей?
Слава Богу, что эта история хорошо закончилась. И не нада винить в чем-то родителей, которые пашут на семью на зарабатывании денег и не успели проснуться раньше малыша.
Это случайность. Будьте людьми.
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нет не случайность - это пофигизм. некоторые люди заранее думают про такие вещи, и даже для котов ставят на окна балконов специальные сетки. а этим как то все .....
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Вот вам и святой человек среди нас грешников.Кто- то жизни спасает , кто-то деньги считает.Ради чего живем ?
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«Мальчик остался жив благодаря прохожему. 50-летний мужчина попытался его подхватить - и спас ребенка. Источник: https://censor.net.ua/n3128589»

Текст, как-то «по-харьковски» написан...
Так «ПОПЬІТАЛСЯ подхватить», или ПОДХВАТИЛ?

Це не одне й и теж.
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на других новостных ресурсах не пишут, что малого кто-то ловил. там малой висел на веревках несколько минут, ему кричали "держись! держись!" потом он упал. нигде не сказано, что его кто-то спас.
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То янгол перед землею своі крила підставив....а людина просто допомогла
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Респект , дядьку тобі. Реально уявляю себе на вашому місці... В житті мені довелося декілька разів бігати з "квадратом" , намагаючись спасти "відказника" (парашютиста, у якого відмовив парашют). Якже ш огидно було на душі, коли це було марним. Тобі і малому поталанило. Поздоровляю ВАС обох. Ви, видно, пестунчик долі.
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Дай Бог здоровья этому ЧЕЛОВЕКУ. Он народный герой. Молодец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа
 
 
 
 
 
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