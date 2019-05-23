 Чиновник исполнительной службы задержан на Харьковщине при получении 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда.

Часть средств, а именно 1 800 долларов, была перечислена на указанный чиновником счет 20 мая. 22 мая работники полиции задержали 38-летнего правонарушителя во время получения второй части взятки в размере 200 долларов.

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В настоящее время по месту работы и жительства задержанного проходят обыски. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взяточнику грозит наказание в виде лишение на срок от 2 до 4 лет.

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