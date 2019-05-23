EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  641  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (4543) Нацполиция (9440) Харьковщина (1313) Государственная исполнительная служба (17)

 Чиновник исполнительной службы задержан на Харьковщине при получении 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника межрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник исполнительной службы задержан на Харьковщине при получении 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры, - Нацполиция 01

Чиновник требовал 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда.

Часть средств, а именно 1 800 долларов,  была перечислена на указанный чиновником счет 20 мая. 22 мая работники полиции задержали 38-летнего правонарушителя во время получения второй части взятки в размере 200 долларов.

Смотрите: Чиновник Госисполнительной службы задержан на Харьковщине на взятке 3 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

В настоящее время по месту работы и жительства задержанного проходят обыски. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взяточнику грозит наказание в виде лишение на срок от 2 до 4 лет.

Также смотрите: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128588
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это всё - из-за Порошенко, при убийце-Януковиче СМИ столько про взяточников не рассказывали...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник исполнительной службы задержан на Харьковщине при получении 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх