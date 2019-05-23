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Все про:КС (1290) люстрация (716) Рябошапка Руслан (33) Богдан Андрей (41)

 Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - сказал он журналистам в четверг возле здания АП.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

Как сообщалось, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3128587
 
 
 Топ комментарии
 
-Официант, счет пожалуйста
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
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В как же "Если я нарушу закон, то сам уйду с поста президента"? Передумал?
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Отлично!!! Вот так и должно быть КС должен работать независимо а не по звонку из АП. И очень хорошо что все 3 ветки власти грызутся- будут смотреть и не давать друг другу крысятничать. Плохо когда они все подчинены одной.
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Я не понял. Тут кто-то вякал про презумпцию конституционности законов? Или у нас администрация преЗЕдентишки сама решает, какие законы ей выполнять, а какие нет?

Итак, история.
1. Богдан заявляет, что его должность не подлежит люстрации, т.к. не госслужба. Ему тычут в морду законом, где она прямо прописана. Допустим, не все законы прочитал, для самого лучшего юриста в команде это понятно.

2. Когда с должностью разобрались, началась скуление, что он неправильно попал под закон о люстрации. Ему доказали, что закон есть закон.

3. Теперь они признают, что со своим преЗЕдентишком нарушили закон, но теперь уже открыто на него плюют и отказываются признавать действующим. Пусть, мол, Конституционный суд подтвердит, что закон действует. Не, ну это уже полная х%йня, малята. Ваша задача выполнять закон и выгнать Богдана до того момента, когда КС признает закон НЕ конституционным. Если признает еще.

На сегодня администрация преЗЕдента открыто признала, что нарушает закон и будет нарушать. Что там обещал Зеленский? "Если я нарушу закон..."

Если бы он был мужиком, то это было бы самое короткое президентство в истории Украины.
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так он не мужик... Он - сцыкун и это всем известно Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4359
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Слушай не умничай. То же мне еще, умник Менделеевский.
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Где-то я это уже слышал: "Ты че, самый умеый, да?" Семечки хоть выплюнул?
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Этот Шапка же вчера кричал что этот закон не распространяется на главу АП! И вообще это все заказная атака на самого лучшего юриста... А сегодня получается что все таки это не атака и есть основания что было нарушение закона?
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Цьому богдану ще й Конституція України не подобається .....


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А як же порох пройшов люстрацію, він же працював в уряді азарова.
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петю избрали а не назначили! ну если тебе это о чём то говорит.
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вопрос не в этом... Вопрос в том - на фига это надо было, если этот бурят замазан по самое небалуйся? Это же ходячий компромат клована. А ответ прост - отработка бениных бабок Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4932
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нет, чепушило коломойское - не увольняй....

цирк так цирк !
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Надо Зе на барыгу иск подать за то,шо назначил шизоида спикером.
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це у тебе в параші ***** призначає всіх - а в Україні вибарають! запам'ятав, **************!?
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А в Україні призначав петя.
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Слушай , Тироль! А сколько тебе Беня за высеры платит ?
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у подбарыжникофф одни *плалит* в башке.
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В моём доме всё чисто. В твоём мой сам, соесоска.
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простите, а что этот мммм Зеленский НЕ ЗНАЛ, что некто богдан в прошлом совершил преступление и за это подвергся люстрации?

Тогда зачем такой президент нужен, вокруг которого трутся преступники?
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пэдрот во внешнюю разведку назначил кацапа!
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прєзідєнт владімір, хлопчик богдан-маріонєтка олігарха і афєріста каламойського, какіє рєшєнія констітуційного суду. ти ж обіщав, шо олігархи не будуть при владі. ти кловун, чи президент?
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Уволить нахер этого поца, который референдум о капитуляции затеял...
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этотего и бэнин внебрачный сын.... людка не знает... они так простату массажировали....
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Не, скорее внебрачный сын покойного генерала Лебедя.
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а может боксера--сенатора Валуева?
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мне что больше делать не йух? я знаю что он кадр каломыйского и грает его игру! этого достаточно что бы его гнать сцаными тряпками от власти подальше! а чей он пасынок мне по йух!!!
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Ну ладно, по йух так по йух...не стоит так нервничать.
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если сильно хочется, то можно.., да богдаша !? )))
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Не Зеленский Богдана ставил, не Зеленскому Богдана и уволнять.
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а как ты думаешь наш президент каломыйский над этим сигналом задумаеться?
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Га-га-га!

Ура!!!!!!
Я буду сплачувати податки тільки після того, як весь судовий ланцюг підтвердить легітимність податкового кодекса!
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шо зеля всетаки позвонили тебе из обкома и рассказали сколько они в Украину бабок вложили и не для того , чтобы ты с бэней Неню под путлера положил! тебя Волкер предупреждал? предупреждал не скромничай! а ты поц кого послушал ? правильно - старого проходимца каломыйского! и что в итоге? 25 тыс петиций о твоей отставке! заметь меньше чем за 1 сутки... ты роли не попутал? голоборотько и свою как гаранта? ты понимаешь что с Украиной и с украинцами играться нельзя? ты понимаешь что это может плохо закончится? блин экспериментаторы хреновы.....
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вот вот! и с этим теперь ему надо жить! и главное - на это же ему надо будет как то реагировать!!! а что по этому поводу думает наш президент каломыйский? шо бэня тебе нравится такой расклад? неужели твой еврейский аналитический ум не мог предположить что такие шутки с украинцами не проходят? или ты только по бабкам спец?
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развод лохов.... ну как лохи, конституция мажется на хлеб?
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ща уссусь - вчера назначил сегодня переназначит?
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классно звучит название мемуаров боди - "как я был главой АП" или мемуары зели " я гарант"....
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Рябошапка:
Презедент Зеленский поменяет подштанники, если Констицуонный Суд докажет,что он все таки ВСРАВСЯ,а не "сдал анализы".
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Посадил я парочку рабов на цепь в подвале. Говорят, незаконно это. Но пока конституционный суд не признает, что закон соответствует конституции, буду и дальше их там держать.
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Я НЕ ПОНЯЛ!? Это фактическое признание, что недоучка-юрист принят главой АП НЕЗАКОННО! Ладно, есть притензии к закону (хрен с вами), так сначала опротестуй эти положения в суде, дождись вердикта, а потом принимай! Нынешний президент уже ОСОЗНАЛ, что его "ЮРИСТ" подставил его три раза: (1- поповоду полномочий Рады после опубликования указа о ее роспуске, 2- Что должность главы АП не попадает под люстрацию 3) что нахождение его в этой должности ЗАКОННО, пока суд не вынесет решение, о соответсвии положения законов конституции) и все равно УПЕРСЯ КАК БАРАН (пацанячие понти, типа "своих не бросаем" - уж очень знакомо все это)!
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я бы на месте ЛЮБОГО президента гнал бы "поганой метлой" таких НЕПРОФЕССИОНАЛОВ (профанов) в своем ремесле, как этот типа "ЮРИСТ"!
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в КС тоже не идиоты сидят (понимают общие настроения в Украине), поэтому поступят разумно: указ о роспуске Рады признают соответсвующим конституции и закон "о листрации" тоже, отклонив оба иска!
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здоровый такой презик в Украине Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6124
а зря на анализы не пошел - мо то все бы и обьяснило
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Он себя сравнил с американским президентом? С Вильямом Гаррисоном наверное, который керував аж с 01.03.1841 по АЖ 01.04. 1841. А почему нац жен не слышно?
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нац ***** зараз горлопанять що все буде гаразд у нас є президент...принаймі ті кого я знаю...вони не нац жони а продажні курви коломойші Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2464
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как класно -я считаю что налоговый кодекс - это нарушение моих прав и моральных принцыпов в связи с этим не буду больше платить налоги до тех пор пока конституцыонный суд не примет отдельное решение по этому моему вопросу -ведь закон для всех один ---если можна гражданину зеленскому значит можна и мне --рекомендую всем налогоплательщикам поступать также - а если серьйозно то господина Рябошапку надо гнать из ап следом за Богданом а то этот товарищ нам такого накерует,,,,
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И каждое нарушение правил дорожного движения пусть докажут отдельным решением КС ..............
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Здається у цього преза шлях буде найкоротшим.....
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Поллитрак, который ни одного дня не был в окопе на передовой, который прятал своего сынка от призыва, всю бездарную жизнь просидел на шее налогоплательщиков - сейчас пиарится на фоне разрушенного *******? Ушлепок! Ему надо примерять тюремную робу, привыкать к нарам и зековскому распорядку.
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ольґінець. а ти забув. чому харків чотирнадцятого року залишився українським і всяваша новогосія накрилася ж.ночим ст.атевим органом!
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Или Же дебил или доверяет дебилам.
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Зеленський звільнить Богдана, якщо КС прийме рішення щодо конституційності закону про люстрацію в цій частині, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 11Taras Berezovets
7 год ·

На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
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В любое время зайди на цензор - ******* всё ботят и ботят! А работать? Кто в Украине работает? Все, кроме соевых! Дармоеды - разгильдяи. Да кто вас принимает во внимание! Паразиты общества.
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ну ну, а сам то ты работаешь тролль или как ******* гадишь за зелю? так чем ты от них отличаешься? кердык твоему бэне как президенту меньше чем за сутки обкакался так что быстро не отмоется... патаму шо думать надо головой а не голобородькой!!!
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Это в Украине можно *работать* виртуально. А в Европе работают реально! Приедь попробуй! Под забором очутишься. Здесь не существует минстэць - такой сразу загудит в тюрягу. А то вам под столом крошек не осталось, и вы воете! Всю страну обобрали и плюют на нормального президента. Так запомните - в норме през не держится на троллях, кроме как в рашке и в Украине было. Уже не будет. И живите с этим. Идите работать, если украинский хлеб едите. А не бздите здесь круглосуточно.
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О, поццо італьяно! Ти там риєш траншеї "от забора до обеда"? А потім закидуєш землею взад? Як там почувається ваш король чи дуче, хто у вас там насяльника?
Лахто, ти надто примітивна протоплазма (кацапус вульгаріс), що не здатний навіть правильно переписати методичку. Аріведерчі, уно асіно! Спам.
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успакойся работник ! если ты думаешь, что ты один такой трудоголик из Италии , то ты ошибаешься... плавали знаем... работал и в Польше и в Германии. не ты один такой досвидченный , а то ,что твой еврейский президент на Украину и украинцев плюет это как ничего? меня это не устраивает, а за работу нашу не волнуйся, работаем и деньги зарабатываем и семьи содержим и родину в отличии от тебя защищаем и не прячемся! удовлетворен? тогда свободен, иди быстрее а то сеньйора грязной спать ляжет.
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Бідолашний наш тролику. "А работать?"
Не дають тобі працювати? Цікаво, що ти вмієш робити? Втюхувати безкоштовні агітаційні газети лохам, а половину денної пачки тихо продавати через знайому кіоскерку?
А стрибати через обруч на арені вмієш?
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..а как я понял... исчезновение активных из 73 процентов на Цензоре....это не осознание того..что натворили..? Они массово окунулись в работу по призыву своего президента Зе? Спины не разгинают...всё на благо Украины? Или тупорылые уже стесняются даже вякать?
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Зебик а скоро - это когда? Ты тут визжала про 21 апреля, потом визжала про 20 мая, а сейчас уже расплывчато неопределённо поскуливаешь про "скоро"... эээ Так когда уже Петя в Ростов, а порохоботы в тюрьму?? Поточнее давай дату..
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Какой КС там в его пейсобуке фанатики ему програму писали про рихвирендумы, нородовластие, а кловун им заливал шо будут конкурсы назначения на должности)))) Да да конкурсы всё правильно! -- визжали сектанты ЗЕкловуна аж уписиваясь от радости...
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не, если конечно вам под русней не в напряг - зеленитесть даьше....
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✅ "Вова, йди у сраку": флешмоб, возвращается к Зеленскому бумерангом (Видео)
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ttps://censoru.net/35810-idite-v-zhpu-fleshmob-vozvraschaetsja-k-zelenskomu-bumerangom-video.html
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Зе-беня: "А я булаву на ваші закони клав, це ви бидло повинні виконувати закони. Нехай мені доведуті, що мені цей закон корисний, і взагалі мені беня коломойша важливіше будьякого закону."
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может референдум надо по данному опросу???
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Тобто, закон існує і Богдан під його дію підпадає?
А виконувати діючий закон не обов'язково?
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а я было поверил маме Владимира Александровича Негаранта, что он дипломированный юрыст..
а оно вон как - тело вообще не в курсе, шо такое закон и шо с ним делают..
даже если по-пацански: сказал - отвечай "за сказал".. а то пианист уже слово дал и слово обратно взял - то хто оно тогда?.. хозяин слова?).. дурилка картонная?.. балабол пустопорожний?
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До принятия решения КС - закон действует.
Президент игнорирующий Закон - Зейло .
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Заява Рябошабка це є прямий тиск на КС і неприхована погроза.
І як особа з таким мисленням може робити реформи.
Він або відвертий дурень або просто хамло (а може те і те одночасно)
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зелю предупреждали чтобы он с бэниными кадрами не связывался? предупреждали! вот пусть теперь твой нормальный хлопец зi Львова не ображаэться? если он нормальеый и умеый сам бы мог почувствовать что небажаний, а так получаеться что он на нас и наши погляды йух положил! значит не нормальный он хлопец этот богдан а бэнина подстава.....
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І хомчака до кучі накуй. Це ж треба за два дні такої херні натворити
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и сбушника з мацковской академией труда тоже на йух.... зеля кадровик еще тот....
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Ахереть:
Мы будем насиловать закон до тех пор пока это не признают неконституционным.
Я уже успел отвыкнуть от такой неприкрытой ссанины в глаза. Раньше и за меньшее уже покрышки горели, а сейчас всё норм.
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Karl Volokh
1 год

ерь верховное недоразумение само будет решать, какие законы писаны для него, а какие нет.
Правильно ли я понимаю, что после внесения в КС представления (подання) депутатов о неконституционности указа о роспуске парламента, все нежелающие могут этот указ не исполнять? Так, ЗЕбилы?
АПД. Я тут вот о чем подумал. А вот если какой-то чувак (видите, как круто я Президента копирую -К.В.) решит, что в нашем УК статья о хулиганстве неконституционная, то он может уважаемому Владимиру Александровичу в бубен зарядить - до решения конституционного суда?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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