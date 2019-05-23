 Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.
"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - сказал он журналистам в четверг возле здания АП.
Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.
Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.
Как сообщалось, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.
В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.
Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",
Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.
Итак, история.
1. Богдан заявляет, что его должность не подлежит люстрации, т.к. не госслужба. Ему тычут в морду законом, где она прямо прописана. Допустим, не все законы прочитал, для самого лучшего юриста в команде это понятно.
2. Когда с должностью разобрались, началась скуление, что он неправильно попал под закон о люстрации. Ему доказали, что закон есть закон.
3. Теперь они признают, что со своим преЗЕдентишком нарушили закон, но теперь уже открыто на него плюют и отказываются признавать действующим. Пусть, мол, Конституционный суд подтвердит, что закон действует. Не, ну это уже полная х%йня, малята. Ваша задача выполнять закон и выгнать Богдана до того момента, когда КС признает закон НЕ конституционным. Если признает еще.
На сегодня администрация преЗЕдента открыто признала, что нарушает закон и будет нарушать. Что там обещал Зеленский? "Если я нарушу закон..."
Если бы он был мужиком, то это было бы самое короткое президентство в истории Украины.
цирк так цирк !
Тогда зачем такой президент нужен, вокруг которого трутся преступники?
Ура!!!!!!
Я буду сплачувати податки тільки після того, як весь судовий ланцюг підтвердить легітимність податкового кодекса!
Презедент Зеленский поменяет подштанники, если Констицуонный Суд докажет,что он все таки ВСРАВСЯ,а не "сдал анализы".
а зря на анализы не пошел - мо то все бы и обьяснило
7 год ·
На жаль, маємо констатувати, що в особі Володимира Зеленського ми маємо закінченого малороса, який нездатен зрозуміти, яку велику країну йому на деякий час віддав у руки Господь Бог. Сьогодні обраний президент виступав на iForum у Києві, виступав російською, не переймаючись, що більше не є приватною особою, а є гарантом дотримання Конституції. Тої самої, яку присягнувся шанувати і оберігати. І де українська закарбована як єдина державна. Такої ганьби собі не дозволяв жоден з українських президентів, включно з Януковичем. Це не просто ганьба, це приниження нації.
Лахто, ти надто примітивна протоплазма (кацапус вульгаріс), що не здатний навіть правильно переписати методичку. Аріведерчі, уно асіно! Спам.
Не дають тобі працювати? Цікаво, що ти вмієш робити? Втюхувати безкоштовні агітаційні газети лохам, а половину денної пачки тихо продавати через знайому кіоскерку?
А стрибати через обруч на арені вмієш?
А виконувати діючий закон не обов'язково?
а оно вон как - тело вообще не в курсе, шо такое закон и шо с ним делают..
даже если по-пацански: сказал - отвечай "за сказал".. а то пианист уже слово дал и слово обратно взял - то хто оно тогда?.. хозяин слова?).. дурилка картонная?.. балабол пустопорожний?
Президент игнорирующий Закон - Зейло .
І як особа з таким мисленням може робити реформи.
Він або відвертий дурень або просто хамло (а може те і те одночасно)
Мы будем насиловать закон до тех пор пока это не признают неконституционным.
Я уже успел отвыкнуть от такой неприкрытой ссанины в глаза. Раньше и за меньшее уже покрышки горели, а сейчас всё норм.
1 год
ерь верховное недоразумение само будет решать, какие законы писаны для него, а какие нет.
Правильно ли я понимаю, что после внесения в КС представления (подання) депутатов о неконституционности указа о роспуске парламента, все нежелающие могут этот указ не исполнять? Так, ЗЕбилы?
АПД. Я тут вот о чем подумал. А вот если какой-то чувак (видите, как круто я Президента копирую -К.В.) решит, что в нашем УК статья о хулиганстве неконституционная, то он может уважаемому Владимиру Александровичу в бубен зарядить - до решения конституционного суда?