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Все про:кредит (2111) Донбасс (18597)

 Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса

Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро. Эти деньги пойдут на восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Жан-Эрик де Загон отметил, что целью кредита является улучшение уровня жизни жителей Восточной Украины.

"Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины была разработана специально для того, чтобы помочь жителям Восточной Украины, включая тысячи ВПЛ, решать сложные проблемы, с которыми они сталкиваются в результате вооруженного конфликта. Эта программа на сумму 200 млн евро является частью нашего общего кредитного портфеля для Украины в размере 5,8 млрд евро. Она имеет целью улучшить уровень жизни людей, а именно условия проживания, здравоохранение и образование. И это убедительное доказательство того, что Украина, как приоритетный партнер ЕС, может получить большую пользу от поддержки и финансирования ЕС. Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", – сказал он.

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Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано в Киеве в декабре 2014 года. Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает ПРООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

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Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

По состоянию на май 2019 года правительством отобраны 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности, ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3128586
 
 
 Топ комментарии
 
Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", - сказал он.

Про обычных не скажу, а жизнь необычных точно улучшит Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса - Цензор.НЕТ 4286
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подожди а отдавать этот кредит тоже будут эти же области или какие то другие?
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Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", - сказал он.

Про обычных не скажу, а жизнь необычных точно улучшит
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Статью читать не пробовал? Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере 200 млн евро.
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А мозок задіювати не пробував? Грося - всьо, руляоь зелені. Поки транш(тобто диві тугоики) прийдуть, цього уряду вже не буде
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Щось мені підказує, що тоді і грошей вже "десь не буде".
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Я теж не знаю.Просто підозру маю таку.Я маю право мати підозру? 😊
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Ніхто не забороняє тобі мати підозру, але зневажати співрозмовника і вказувати, яким чином тому користуватияся мозком теж не маєш права вказувати.
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За мозок був не правий. Маю на увазі тон.
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та. это дембельский хапок под слабое блеяние о том что дамбасня тамжынашилюди и что нужно срочн и мыролюбно устроить еще одно перемирие.

Короче соевыеуже отодвигаемые от свинокорыта стараются и дальше потужно реформировать. А отдавать доллары придется из бюджета.

Вообще то это мне очень напоминает когда легитимному пенькобежцу русня бабло отслюнявила типа на дружбу народов а потом оказалось что денех мордовских нема. И предъявы русня кидат начала на страну.
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хотелось бы узнать еще какие-нить встречные планы кабинета министров по использованию этих денег кроме традиционного рассовывания по карманам...
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так их ( денех) уже нима. Им мыролюбно свиньи сразу в полете среформировали.
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Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса

А я то думаю, что это Онищенко и Хорошковский в Украину намылились!...
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В Приват под проценты положит, "новая команда?
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Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса

А я то думаю, что это Онищенко и Хорошковский в Украину намылились!...
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подожди а отдавать этот кредит тоже будут эти же области или какие то другие?
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какой кредит? какое правительство? на какое восстановление??? на кой...???
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Деньги в карман Ахметову и его шестеркам...
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Ну что ты хотел православные комунисты они такие
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Так Горишни плавни ж это не Бамбасс Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8683, это Полтавская область Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8683
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Ага хулиганы...с краном, грузовой машиной, газосваркой ))))
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Экономике Украины нужны ИНВЕСТИЦИИ , а не кредиты ! А где они , эти ЕВРОПЕЙСКИЕ инвестиции ? Наверное опять наши европейские друзья на посиделки к х.йлу в селигер или валдай поедут .Не сами , а с баблом и поклоном .А сюда только кредиты и транши .А что там Голобородько делал в таких случаях ? Кажется посылал их подальше ? Так половину ещё и ,,потеряют" по дороге Украина взяла кредит в 200 млн евро на восстановление Донбасса - Цензор.НЕТ 7915
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Да какой же дебил вложит бабусики в страну где през клоун с наклонностями наркоши?
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так Зебильчик, а теперь, хотелось бы получать отчеты по использованию этих денег....
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ХТО кредит брав? Хто витрачати буде? В тебе з головою все добре?
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Витрачати буде УРЯД, даунятко. Тому Гросі на ФБ пиши свої пасквілі з темників Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 3739
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нет, "пеца", зуб даю!.....
а если Зебил когда нибудь появится в живую, нужно будет него спросить, имеет ли он какое либо отношение к правительству... Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 1453
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Взяла кредит на восстановление?? Вы там сс..ка ***..сь совершенно?
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Ага, будем брать кредиты, а кацапня опять разхерачит...
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тем более на дамбасню тратить. Они богатые они всю галактику кормят. И если нужно то в шахтах эти деньги нароют. бамбасские шахты они такие там начиная от танка и до дохлой русни все можно найти.
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теперь все внимание за руками ребят из кабмина!
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порохнявый! кредит "беня" брал????????
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А что, Донбасс уже освобожден и настала пора его восстанавливать? Нашли способ прикарманить деньги под ох-нным предлогом?
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та не Україна "взяла" а виродки які ці гроші розграбують ...а віддавати "попросять" Україну ...З ЯКОЮ МЕТОЮ КОРРУПЦІОНЕРАМ "ДАЮТЬ" КРЕДИТИ ?
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Ніяких кредитів на відновлення. Або нехай просто дають гроші або на ... подальше.
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так и кредита уже нету. он того..... самореформировался. был кредит и нету кредита.
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значит, кацапские твари, разрушают, а Украина берёт кредит на восстановление... !?!? Кабмин, вы чё там, уху ели..!?
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Не волнуйтесь, туда деньги не уходят. Україна взяла кредит 200 млн євро на відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 8514
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Что, значит, не волнуйтесь..!? Это кредит и его возвращать придётся.., с процентами..., за счёт украинских налогоплательщиков.
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нема "украинских налогоплательщиков" , а є платники данини своїм панам !
Платник податків контролює куди йдуть його гроші , а наш народ цього не хоче робити !
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Они все уволились, кто продолжает брать кредиты от нашего имени?
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Толи лыжи не едут...
НАПОРКУА вкладывать 200 лямов КРЕДИТНЫХ денег в даунбас во время войны???
Вложите их в других областях и обспечьте "беженцов" РАБОТОЙ. Пусть идут АРБАЙТ. Не будут работать - не платить.
"Асобые" должны по особенному. Ми уже за...сь "слышать бамбас".
Это тупо влаживать в серую зону. Сколько волка не корми...
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Ах***ть. А Петя нам втирал что Рашка будет восстанавливать дамбас. Да пашли вы на****. х** вам а не налоги.
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*****...тесь уже от "пеци", забудьте его!... спрашивайте со своего Зебила...)

что бы зебилята не натворили и не натворят, все равно будет виноват кто то другой!....
рабская, дебильная логика...
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А я то думаю почему Европа не очень чешется останавливать конфликт. А они с ********** в сговоре. Рашка разрушает а Европа дает кредиты на восстановление. А хохлы горбы гнут как дураки и кредиты отдаем и тарифы получаем завышеные чтобы кредиты отдавать. замкнутый круг млять
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ніхто за нас не буде "останавливать конфликт" - це виключно проблєма України !
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ну бене ж 5лярдов отдавать нужно!!! А где зеДебилы денег возьмут то ? только кредиты!!!
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всё потратить на ракеты, восстанавливать только с контрибуций
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**** його оновлювати . Засіяти ріпаком , а периметр замінувати . Всіх несогласних - профільтрувати .
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