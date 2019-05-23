 Думаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма

Об этом он заявил на встрече с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.
"Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске", - отметил Леонид Кучма.
Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014 по 2018 гг. После него нашу страну на переговорах представлял Евгений Марчук. 19 мая Марчук оставил эту должность, и сейчас позиция представителя Украины в ТКГ свободна.
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в рублях
"Спочатку будуть поступки маленькі. Але їх буде замало.
Потім поступляться мовою, бо не на часі та діліть країну.
Потім нам не потрібна така велика армія, бо їде мирний процес
Потім треба почути донбас і інтегрувати його як автономію з правом впливу на міжнародну політику
Потім поступляться курсом в НАТО, бо це підірве мирний процес
Потім поступляться курсом в ЄС, бо не на часі, треба відбудувати "суверенну демократію"
Потім відкриті ринки з рф, і закриті з ЄС
Потім все, ми фінально окуповані та прив'язані до рф."
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.