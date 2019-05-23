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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1461) Кучма (1738) Трехсторонняя контактная группа (90)

 Думаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Зеленский полностью осознает важность и Нормандского формата, и Минского процесса.

Об этом он заявил на встрече с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.

"Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске", - отметил Леонид Кучма.

Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014 по 2018 гг. После него нашу страну на переговорах представлял Евгений Марчук. 19 мая Марчук оставил эту должность, и сейчас позиция представителя Украины в ТКГ свободна.

Также на Цензор.НЕТ: Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Источник: https://censor.net.ua/n3128584
 
 
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тебя петухом на зону за накрутку голосов с одного айпи по чужим паспортным данным, которые вы насобирали в палатках на выборах.
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зато с кацапами и впопучленцами на фене общаться может.
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сначала диджитал референдум)) а потом никакой комиссии создавать не надо)))
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дедушка получил прибавку к пенсии

Думаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма - Цензор.НЕТ 8289 в рублях
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По фейсбуку мутка пішла, що Бутусов очолить МО?
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Для нормального развития демократии нужно вводить смертную казнь за предательство родины и преступления против народа Украины
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Заказчик убийства Гонгандзе нарисовался. Довели страну до ручки, а теперь Зе у них во всем виноват.
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Быстрее всего, что такую группу создадут лет через 15-20.
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Думаю, ЗЕ вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, сказа Кучмовоз . Но он впопыхах оговорился ведь хотел сказать что ..резидет ЗЕ вскоре назначит украинскую делегацию для подписания великого договора про мир между братским странами с последующей капитуляцией Украины своей дружественно стране паРаши которая ясно что ошибочно но по братски оккупировала украинскую землю Крыма и Донбасс и по братски убила и искалечила десятки тысяч своих братов Украинцев.. А также изгнала миллионы их со своей земли сделав их беженцами переселенцами. Хорошие у нас Украинцев братушки - кацапы и они своими дружественными действия для нас создали условия для подписания договора о мире и добрососедстве.
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Ні.Варити в казані будуть на слабкому вогні.
"Спочатку будуть поступки маленькі. Але їх буде замало.
Потім поступляться мовою, бо не на часі та діліть країну.
Потім нам не потрібна така велика армія, бо їде мирний процес
Потім треба почути донбас і інтегрувати його як автономію з правом впливу на міжнародну політику
Потім поступляться курсом в НАТО, бо це підірве мирний процес
Потім поступляться курсом в ЄС, бо не на часі, треба відбудувати "суверенну демократію"
Потім відкриті ринки з рф, і закриті з ЄС
Потім все, ми фінально окуповані та прив'язані до рф."
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Тем, кому не нравятся новые кадровые назначения, рекомендую вспомнить назначения Порошенко в 2014.
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДумаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма
 
 
 
 
 
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