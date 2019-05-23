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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1051) мэр (1350) партия (431)

 Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интрвью "Украинской правде".

Коломойский рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров ... Вы же понимаете, что после президентских выборов должен состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные?" Возрождение "было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", - сказал Коломойский.

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По его словам, в проект войдут партия "Возрождение", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"Поэтому требует перезагрузки. Этот проект себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатизирующий "Возрождению", - добавил он.

На вопрос, его участие в этом проекте, Коломойский ответил "консультативная, конечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес

Фукс, по словам Коломойского, ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительный. И в "Возрождении" много мажоритарщиков по Харькову. И в Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал бизнесмен.

Коломойский также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше денег чем раньше.

"Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю, вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию - на телевидение, наружную рекламу", - сказал Коломойский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128583
 
 
 Топ комментарии
 
С этого дня Кернес и Труханов - новые лица
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Это тех,которые за Петю всеми фибрами души,по словам ольгинских? Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым - Цензор.НЕТ 1784
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беня,это .уевая ставка.
мэрам так-же доверяют,как и депутатам,и чиновникам..
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Итак, мэры у нас считаются пэрами в британском смысле слова, теперь осталось создать палату лордов.
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Ахахахаха
А говорили что как так, Петя Гепу не посадил. А тут вот оно как, Шеф всея Украины консультирует их по созданию новой партии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский заявляет, что консультирует "партию мэров", созданную Кернесом и Трухановым
 
 
 
 
 
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