 В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" в пограничной полосе украинской-румынской границы были обнаружены и изъяты 20 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок. Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.
Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 800 тыс. гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Продолжается следствие.
Скажу честно, я курильщик с огромным стажем, и меня в последнее время, сильно выручают эти левые сигареты. Сильно выручают, бо стоят в два раза дешевле (хоть и трохи гадкие на вкус) и помогают мне протянуть мой месячный достаток более-менее нормально.
Снизьте цену на табак и контрафакта не будет, он исчезнет сам собой. Кому захочется курить говно вместо приличных сигарет.