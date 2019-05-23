 В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" в пограничной полосе украинской-румынской границы были обнаружены и изъяты 20 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок. Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.







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Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 800 тыс. гривен.







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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.