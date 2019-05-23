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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (326) контрабанда (1742) налоговая милиция (1661) сигареты (614)

 В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли партию контрафактных сигарет, стоимостью 800 тыс. грн, которые были подготовлены для незаконного перемещения через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" в пограничной полосе украинской-румынской границы были обнаружены и изъяты 20 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок. Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 02

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 03

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Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 800 тыс. гривен.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 04
В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 05
В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 06

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3128582
 
 
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Ребята, угомонитесь уже! Или снизьте цены на легальные сигареты.
Скажу честно, я курильщик с огромным стажем, и меня в последнее время, сильно выручают эти левые сигареты. Сильно выручают, бо стоят в два раза дешевле (хоть и трохи гадкие на вкус) и помогают мне протянуть мой месячный достаток более-менее нормально.
Снизьте цену на табак и контрафакта не будет, он исчезнет сам собой. Кому захочется курить говно вместо приличных сигарет.
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десятки таких "партий" реализовываются каждый день ...- и это только на одной Калинке....-кормятся все в цепочке - а особенно те кто с этим "борется"...
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Когда уже найдут то чего накурились 73%?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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