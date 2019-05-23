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Все про:суд (22152) Онищенко Александр (542) САП (1076)

 Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство САП о заочном рассмотрении дела беглого народного депутата Александра Онищенко, которого обвиняют в создании преступной организации для незаконной продажи газа.

На заседании в четверг представители гособвинения заявили ходатайство о том, что данное дело должно рассматриваться по процедуре специального судебного рассмотрения, без присутствия обвиняемого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судьи удовлетворили наше ходатайство и предоставили нам разрешение на заочное судебное разбирательство Онищенко", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

После этого, как рассказал прокурор, адвокаты Онищенко заявили ходатайство об отмене постановления об объявлении его в розыск.

"По выходу из совещательной комнату суд обязал САП предоставить заверенную копию решения суда Испании об экстрадиции Онищенко в Украину", сказал он, отметив, что этот документ уже был подан, но теперь его надо предоставить суду в надлежаще заверенном виде. В связи с этим суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства до 31 мая 10:00.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беглый нардеп Онищенко заявил, что возвращается в Украину и примет участие в досрочных парламентских выборах

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование в отношении Онищенко.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: Онищенко о записях разговоров с Порошенко: Поступок аморален, но в бизнесе, как и в бандитском мире, есть понятия - не трогайте семью. Он не имел права арестовать мою мать. ВИДЕО

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3128576
 
 
 Топ комментарии
 
более того, сегодняшние шутки прЫЗЕдента о «старушке Британии» и его представление, что будто жители Объединённого Королевства называются ВЕЛИКОБРИТАНЦЫ - не просто быдлячество, а дремучий, сововковый жлобизм, со дна средней полосы и Нечерноземья РФ.(с) Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 4567
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2145 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2454
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Оніщенко буде говорити, що найкращій президент Всесвіту - Зеленський і суд його виправдає, а далі він стане героєм України😏
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более того, сегодняшние шутки прЫЗЕдента о «старушке Британии» и его представление, что будто жители Объединённого Королевства называются ВЕЛИКОБРИТАНЦЫ - не просто быдлячество, а дремучий, сововковый жлобизм, со дна средней полосы и Нечерноземья РФ.(с)
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Что оскорбительного в выражении "старушка Британия"?
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Приїхати прямо на пост сепаратистів в час воєнних дій без зброї з кучею важливих документів - і це полон? Це більше подібне на здачу. Беспечность на войне: как 8 военных заехали в руки врага https://censor.net.ua/blogs/3128432/********************************************************
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Полагаю, поехали за водкой - остальное - антураж...
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Усім людям з таким приємним обличчям як у Онищенка завжди відкриті двері в Адміністрації Президента. Туди зараз тільки таких і набирають.
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там и так хватает таких...вот например антонина...

Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 3603
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Усім людям з таким приємним обличчям як у Онищенка завжди відкриті двері в Адміністрації Президента. Туди зараз тільки таких і набирають.

Та да...
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А коли двері в АП Онищенку закрились то з'явилося оце:
Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка - Цензор.НЕТ 6537

Суд схвалив заочний розгляд справи Онищенка - Цензор.НЕТ 9413
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Пора його ЗАПРОШУВАТИ в якості свідка, укласти угоду на співпрацю зі слідством, щоб встановити кінцевого бенефіціара оборудки.
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2145 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 2454
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ви що хочете на юлю вийти Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5176 ніззя! вона ж святааа Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5176

Там и Беня там и Юля и Петро и алилуя!...
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Оніщенко буде говорити, що найкращій президент Всесвіту - Зеленський і суд його виправдає, а далі він стане героєм України😏
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К кому адресован твой высер? К работе реформатора Пети по СУДАМ? Сконфетил реформу на славу Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко - Цензор.НЕТ 5362
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І наш Глав🐷 теж лапки добряче нагрів!
🤗
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