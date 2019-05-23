 Экс-переводчику Гройсмана Ежову, обвиняемому в госизмене, продлили арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Срок ареста Ежова заканчивался 3 июня, и прокурор Игорь Крынин в связи с этим подал ходатайство о продлении содержания под стражей.

Он обосновал такую ​​меру тем, что на свободе подсудимый, по его мнению, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Прокурор заявил, что Ежов может бежать в Россию, так как ранее часто туда выезжал, а российские спецслужбы якобы собирались оформить ему гражданство.

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Пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин возразил против удовлетворения ходатайства. По его словам, Ежов обвиняется в совершении конкретных действий - в том, что он пересылал по электронной почте материалы о работе правительства сотруднику российской разведки по имени Александр. Однако, по мнению защитника, во время судебного следствия прокуратура не смогла доказать, что документы, которые якобы пересылал Ежов могли навредить Украине, и то, что они адресовались именно российскому разведчику. Поэтому, как считает адвокат, нет никаких оснований держать его клиента в СИЗО.

Сам Ежов в своем выступлении выразил протест в связи с тем, что заседания по его делу происходят очень редко, и на них не рассматривается ничего, кроме продлении ареста.

По его словам, заявления прокурора о том, что на свободе, он может продолжить совершать преступление абсурдны, поскольку он давно не работает переводчиком премьера, а Владимир Гройсман вообще подал в отставку. Вместе со своим адвокатом Ежов попросил суд отпустить его из-под стражи.

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Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил решение - удовлетворить ходатайство прокурора. Судья Елена Первушина, которая председательствовала на заседании, обосновала свое решение тем, что статья, которая инкриминируется Ежову, особенно тяжелой и не предусматривает иной меры пресечения. При этом судья признала, что во время суда риски пребывания обвиняемого на свободе действительно уменьшились, но не насколько, чтобы освободить его из-под стражи. Арест Ежову был продлен до 21 июля.

23 мая суд снова не успел рассмотреть ничего, кроме меры пресечения. Следующее заседание по делу запланировано на 2 июля.

СБУ задержала личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова 20 декабря 2017. С тех пор он находится под арестом. Против Ежова открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

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