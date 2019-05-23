 Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что при выдаче военнослужащему М. удостоверения УБД лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного взятку в сумме 5 тыс. гривен.
В четверг, 23 мая, после передачи указанной суммы взятки, нечистый на руку офицер задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.