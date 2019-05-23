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Все про:армия (7430) взятка (4545) Запорожская область (674) УБД (53)

 Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями выявлен факт вымогательства взятки командиром взвода 23 отдельного мотопехотного батальона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура 01

Установлено, что при выдаче военнослужащему М. удостоверения УБД лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного взятку в сумме 5 тыс. гривен.

В четверг, 23 мая, после передачи указанной суммы взятки, нечистый на руку офицер задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128573
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо таких закривати. Хай краще кров'ю спокутують. Горе-лєтьоху запустити сєпарам у тил, нехай горлянки вночі ріже. Десяток вух принесе - звинувачення знімаються.
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Кому война, кому мать родная...
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Он сказал, что реформировал армию, значит все ответственность взял на себя или он балабол?
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Он сказал эпоха бедности закончилась 2204, дай 100500$.
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Ну так это видно не впервой. На передовую к защитникам окопы рыть, там ему будут всесторонне "помогать" в этом деле. Иначе с такими нельзя.
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Отправить на нулевкау, пусть разминирует огроды.
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Навіщо таких закривати. Хай краще кров'ю спокутують. Горе-лєтьоху запустити сєпарам у тил, нехай горлянки вночі ріже. Десяток вух принесе - звинувачення знімаються.
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Якась хня яке відношення має командир взводу до видачі ПП освідчення
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Я знаю етого человека уже давно, а вот ето цырк реальный, человек отдолжыл у него 25 000 тис. грн и дал ему в залог права и убд а теперь как выяснилось он должен еще больше 40 000 тис грн другим пацанам из его батальйона. Факт етому розписка етого ******
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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