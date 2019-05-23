 Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
Так, государственные органы будут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение о выплате социальной помощи.
"Осуществляемая Минфином верификация государственных выплат имеет целью содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышение адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов", - объясняют в правительстве.
Там также сообщают, что урегулировали вопрос защиты персональной информации граждан. Ранее суды отменяли решения правительства о проведении проверки получателей социальных выплат именно из-за нарушения защиты персональных данных.
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В правительстве добавляют, что разработали и зарегистрировали специальный законопроект, который позволит урегулировать на государственном уровне полномасштабный аудит пенсий и других социальных пособий, однако парламент этот законопроект пока не одобрил.
Верификация (проверка) получателей социальных выплат - это процесс проверки фактического социального положения получателей социальных выплат, в частности, выплат безработным и субсидий. Целью такой проверки является минимизация злоупотреблений при получении социальных выплат, а также коррупции в процессе назначения таких выплат.
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Накануне Конституционный суд Украины постановил, что Минфин не имеет права осуществлять проверку получателей государственных социальных выплат.
В Минфине сообщили, что будут продолжать проверять получателей социальной помощи даже несмотря на решение Конституционного суда.
В ноябре 2018 в Минфине сообщили, что разрабатывают новый законопроект о верификации получателей субсидий.
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Вы же хуже путинских киселёвых, вы такие же ватные мрази - "давайте врать, ведь это ложь за Родину"...
имураой, зебила и его команды?
Ну а если сегодня еще не знаешь цвет соседских трусов- можно пофантазировать и сказать что они розовые в горошек! И поделится этим с бабой Нюсей!
Ну а если человек уехал уже из села, то село из него уедет еще не скоро!
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Людям делать нечего, как сплетничать и перемывать соседям кости? Может стоит заняться собой, своими делами, своей семьей???
https://youtu.be/RRTmKmCLtFg
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52,35% по расчетам ыкономистов-людоведов
И не дай бог кто-то не по месту прописки в 20.00
Фактично це монополія на певну банківську операцію. Також АТ ОЩАДБАНК буде отримувати 0,7% від надавача комунальних послуг за переведення на їх рахунок субсидій. Це 1 млрд грн буде 700 000 грн
Також виникає проблема при отриманні карточки громадянами, які не можуть самі отримати карточку в ОЩАДБАНКУ. За звичай це інваліди і особи, похилого віку, які не пересуваються за межами свого житла. Їм пропонують викликати нотаріуса за 500 грн і оформити карточку.
Все дело в том, шо это ответственное и тонкое дело нельзя поручать махровым ворюгам, коим сейчас является дискредитировавший сто раз себя Кабмин.
А так, все правильно... Нас нужно проверять.
Украинских операторов СЛУШАЮТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ.Могут ставить на прослушку любой телефон любого украинца. ПРЯМО КАК У СЕБЯ ДОМА.Кацапы воопше акуели, вам не кажется?
Прослушка операторов, где есть ватные инвестиции прослушивают для вашей работизации и превращения в тотальных рабов.
********* настолько запухла, что некоторым особым параноикам приходится не то, что в сеансе не больше эн минут, но и учитывать епаные ватные военные каждых 3 часа пролетающие над украиной смотрителя за рабами своими и чужими.
Задавайте им стимула рабоать еще больше по 24-7, днем и ночью и по выходным. Кулхакеры будут довольны, могут требовать больше денег от чекистов.Вы понимаете что они пользуются инструментами, которые последние обновленные броузеры ломят за секунды. Такая херня на рынке стоит от 50000$ и выше.Особенно перед выборами на украину были кинуты все самые кул хакеры, глушить тех, что им не нравится.То есть даркнет полностью под контролем чекистов - торренты, сайты с онланфильмами, софтсборки с дырами, ихние онлайн казино, программы ватные, соцсети. Это все с ватными закладками. Все это военный инструмент для кровавого оболочивания всей земли. Не пользуйтесь ватным программным обеспечением 1с, броузеры, переводчики, соцсети и пр.Даешь железный занавес с огнеупорными и холодостойкими крокодилами и пираниями, которые кормятся только ватными дураками.
А вы говорите цензор ддосят, потому что мешает зеленке принимать ватные решения. Эти чучела уже на просмотр ихних youtube роликов ловушки по user-agenty понаставляли.Чтобы знать всех поименно кто что смотрит и что у них на дисках.Youtube(Google), facebook(только техничто) работает на их закладках.Фильтров по поиску текста еще не замечено, но это не за горами, пархатую цукербреда нагнут и по этому.
Чекисты ХОТЯТ ЗНАТЬ ВСЕ и ВСЕХ в мире, кто мешает им завоевать мир своим болотом и залитой кровью, кто этого не хочет.Забрасывайте их фейковой информацией и спамом, фейковыми просмотрами и фейковыми лайками и дизами ихний контент, так чтобы их чекисткие аналитики утонули в разгребании фейка и действительность воспринимали наоборот.Чтобы *****, который читает интернет с а4 листочков приходила фсп сводок противоречивая информация.Чтобы не хватило никакого финансирования для содержания 35 армий хакеров с аналитиками. И ********* сложилась от тотальной всемирной слежки, как сложился сср от перепроизводства оружия.И не хватило никаких средств для наблюдения соседних и далее стран.
НО НИ ОДНА МЛЯТЬ НЕСКАЗАЛА ЧТО ЕСТЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ОТ СУБСИДИЙ. И ЭТОТ ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ПРИДУМАН, И ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. А ИМЕННО,В ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ НА КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. И ЭТОТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. ВСЁ.
И НИКАКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ НЕНУЖНО. ВСЁ ДАВНО ИЗОБРЕТЕНО.
НО У НАС ДАЖЕ КОМЕНТАТОРЫ РАССУЖДАЮТ СОВКОВОЙ ЗАВИСТЬЮ ... 😂😅😂
ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ТАКИ СПРАШИВАТЬ С ГОЙСМАН КАБМИНА - А КОГДА ЖЕ МЫ НАЧНЁМ ДВИГАТЬСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ СТАНДАРТАМ ОТХОДА ОТ СУБСИДИЙ????
Совки подглядывают за соседом и с завистью ноют "а сосед субсидию незаконно оформил"
У них в голове не укладывается, что субсидии - это зло, в которое нас вогнали вороватые олигархи. Потому что не хотят достойно оплачивать труд!