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Все про:Кабмин (10983) проверка (604) субсидия (496)

 Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот

Правительство утвердило порядок верификации государственных выплат. Проверки будут проводить для того, чтобы оказывать государственную помощь более адресно и только тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, государственные органы будут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение о выплате социальной помощи.

"Осуществляемая Минфином верификация государственных выплат имеет целью содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышение адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов", - объясняют в правительстве.

Там также сообщают, что урегулировали вопрос защиты персональной информации граждан. Ранее суды отменяли решения правительства о проведении проверки получателей социальных выплат именно из-за нарушения защиты персональных данных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Монетизация льгот на оплату коммуналки стартует с 1 октября, - Минсоцполитики

В правительстве добавляют, что разработали и зарегистрировали специальный законопроект, который позволит урегулировать на государственном уровне полномасштабный аудит пенсий и других социальных пособий, однако парламент этот законопроект пока не одобрил.

Верификация (проверка) получателей социальных выплат - это процесс проверки фактического социального положения получателей социальных выплат, в частности, выплат безработным и субсидий. Целью такой проверки является минимизация злоупотреблений при получении социальных выплат, а также коррупции в процессе назначения таких выплат.

Также на Цензор.НЕТ: Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы, - Гройсман

Накануне Конституционный суд Украины постановил, что Минфин не имеет права осуществлять проверку получателей государственных социальных выплат.

В Минфине сообщили, что будут продолжать проверять получателей социальной помощи даже несмотря на решение Конституционного суда.

В ноябре 2018 в Минфине сообщили, что разрабатывают новый законопроект о верификации получателей субсидий.

Читайте также: Около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили коммуналку вовремя, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3128570
 
   
 Топ комментарии
 
Чомусь згадалась фраза потужного реформатора реви про занадто велику кількість їжі, котру мають нахабство споживати українці..
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Вот депутаты ,министры ,судьи =миллионеры .А они берут компенсации за жильё ,пользуются автомобилями за деньги налогоплательщиков ,отпуска в тройном размере зарплаты в нищей воюющей Украине и ещё целый список льгот ,которые они получают из денег украинских налогоплательщиков .ВОПРОС = Когда всё это воровство чиновниками " слугами народа " будет прекращено?
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Скажи, ты настолько баран, что веришь в это? Ты знаешь, что жытлова субсыдия отражается в декларациях, которые публичны, на госсайте? Покажи мне документы и заявление Елены Зеленской на субсидию.
Вы же хуже путинских киселёвых, вы такие же ватные мрази - "давайте врать, ведь это ложь за Родину"...
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Правильно! Да, собственно, зачем она народу?
Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг - Цензор.НЕТ 9652
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отменить нада вообще, развелось дармоедов
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Чомусь згадалась фраза потужного реформатора реви про занадто велику кількість їжі, котру мають нахабство споживати українці..
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Вот депутаты ,министры ,судьи =миллионеры .А они берут компенсации за жильё ,пользуются автомобилями за деньги налогоплательщиков ,отпуска в тройном размере зарплаты в нищей воюющей Украине и ещё целый список льгот ,которые они получают из денег украинских налогоплательщиков .ВОПРОС = Когда всё это воровство чиновниками " слугами народа " будет прекращено?
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Ти придумай как, пока Кабмин и Рада всё ещё в шоколапах, а "когда" не заржавеет.
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А Зелина женка, приобретая квартиры по 800 тыс. долларов и виллы по 3,8млн. евро, тоже оформляла субсидию. И заметь, при Порошенко! Сейчас при Зеле наверное будет проверка и откажут бедняжке. Все-таки честная и справедливая власть пришла😬
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Скажи, ты настолько баран, что веришь в это? Ты знаешь, что жытлова субсыдия отражается в декларациях, которые публичны, на госсайте? Покажи мне документы и заявление Елены Зеленской на субсидию.
Вы же хуже путинских киселёвых, вы такие же ватные мрази - "давайте врать, ведь это ложь за Родину"...
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Но ты же веришь во всю ту хрень, которую приписывают Порошенко и более того, сам и распространяешь ее. Не вижу причин почему бы нам не верить слухам о воровстве и других преступлениях тимура ой, зебила и его команды?
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Одна из авторитетнейших европейских деловых газет - Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. Статья о коррупции Порошенка, который разместил военные заказы исключительно в фирмах, принадлежащих лично ему. Причём с такими выкрутасами, что... Например, обьявили тендер на строительство катеров. В тендере указали требование: непосредственное размещение верфи у моря. Задавили всех, а тендер выиграл Порошенко, его завод в Киеве. А пару процентов заказа дали Николаеву, и теперь киевская порошенковская верфь якобы... имеет выход к морю! Слепив пару катерков, завод продали Тигипко... Теперь там другой соьственник, другая документация... Старая уничтожена. Статью в немецкой газете найти, или сам?
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Пенсія - це пережиток. Поки влада в руках не цих зелених щенят, треба замінити пенсію на Швидкодіючий Окислений Корм Окремим Людям Анексованих Доходів. Скорочено ШОКОЛАД. По 112 грам цілющого препарату на особу на місяць. По благодійній ціні 47 гривень за грам.
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Та вже ж перевіряли і гроші перед виборами роздали . Шо опять гроші роздаватимуть , чи навпаки тепер забиратимуть ?? Так скоро ж знову вибори ... ! Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот - Цензор.НЕТ 994 . Шось тут гройсман таки ще накрутив ( **** ) .
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Знаю одну женщину, она сына, невестку и дочку выписала к родственникам в село, но они продолжают жить с ней, зарабатывают на рынке неплохо. За то зимой за отопление она копейки платит. Вот таких хитропопых нужно выявлять.
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Яким шляхом виявити? В житло не пускають, а сусіди "нічого не бачать"
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А соседи могут быть еще те) Полная семья с детьми, а мать является якобы одиночкой, вот и льготы). А еще есть бабушки, у которых в банках на счетах или в трех-литровых банках деньжищ полно, а она ходит в драном и жалуется, как же ей тяжело. Знаю парочку таких.
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А ще пішла мода розподіл житлового будинку, в одній частині "проживає АТОшнік" з однією дитиною, який отримує 75% пільги, а в другій половині "проживає мама" з дитиною, яка отримує субсидію. І де ж тут подвох?
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Знаю я и атошника, который еще тот "атошник", а льготы есть. И домик нехилый себе достроил уже). И смеется над такими, у которых "не хватило наглости" поступить так же, как он. Есть еще такой чернобылец. который икоркой по приезде торговал, а там ее тырил, пил беспробудно с нужными людьми. А его семья пользуется всеми льготами, плюс дочь родилась после - тоже чернобыльский ребенок. Ой, да примеров полно.
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Хорошо жить в селе! Все друг про друга все знают: кто какие трусы одел сегодня, куда привязывал корову и сколько раз кормил кур!
Ну а если сегодня еще не знаешь цвет соседских трусов- можно пофантазировать и сказать что они розовые в горошек! И поделится этим с бабой Нюсей!
Ну а если человек уехал уже из села, то село из него уедет еще не скоро!
--
Людям делать нечего, как сплетничать и перемывать соседям кости? Может стоит заняться собой, своими делами, своей семьей???
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Кто свидетель? Я, а что случилось? "Берегись автомобиля" 1966 г.

https://youtu.be/RRTmKmCLtFg
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Или квартира принадлежит бизнесмену-сыну, прописана одна бабка-субсидиантка, квартира сдается семье из 5-6 человек
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Ото ж то й біда, що люди повинні викручуватись. Совісті у влади нема, у олігархів теж, люди дивлячись на весь цей деребан теж совість загубили... Були часи, давно правда, що не платити за житло було совісно, це рахувалось як позор. Але де ті часи?... Мені задється, люди вже такі черстві стали, що якби й була плата за комуналку підйомною (адекватною до наших доходів) то теж би не платили і придумували б всякі схеми. Не всі, звичайно, але половина точно...
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Не всі, звичайно, але половина точно..
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52,35% по расчетам ыкономистов-людоведов Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг - Цензор.НЕТ 5518
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Правильно, не только выявлять, но и расстреливать, а потом закапывать в канаве. А всем остальным вживить чипы, и в 20.00 по чипам проверять кто где находится!
И не дай бог кто-то не по месту прописки в 20.00 Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот - Цензор.НЕТ 2610


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Злий Грицько , на прошлой неделе в моей квартире поставили газовый счётчик . Дом входит в ОСББ . Сегодня пришёл контролёр для пломбировки и с ней ещё молодой человек , который настоятельно предлагал заключить ( подписать готовый ) договор на обслуживание газовых приборов , стоимостью 250 грн . в год - каждый год . На моё возражение , что газовая плита новая ( на гарантии ) и что других газовых приборов в квартире нет , - ответил просто : - всё равно придётся заключать - . После этого я подписал пломбировку газового счётчика , а молодому человеку культурно в своей подписи отказал . С тем они вдвоём и ушли ... . В понедельник пойду в горгаз интересоваться , какими газовыми приборами кроме газовой плиты я могу пользоваться ?!
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Сама цікава річ в тому, що кошти субсидій підуть через АТ ОЩАДБАНК.
Фактично це монополія на певну банківську операцію. Також АТ ОЩАДБАНК буде отримувати 0,7% від надавача комунальних послуг за переведення на їх рахунок субсидій. Це 1 млрд грн буде 700 000 грн
Також виникає проблема при отриманні карточки громадянами, які не можуть самі отримати карточку в ОЩАДБАНКУ. За звичай це інваліди і особи, похилого віку, які не пересуваються за межами свого житла. Їм пропонують викликати нотаріуса за 500 грн і оформити карточку.
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Тиждень тому платив платіж на 100гр ( сто гривень ) взяли комісію 20 гривень - тобто 20% з платіжки ... . Петя , ***** , ну хвате вже . Не наЇвся **** , - не налижишся , дай нормально працювати народу і платити податки тим хто ще залишився в УкраЇні .
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ну судя по коментам-нарушителей не так уж и много Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот - Цензор.НЕТ 478
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Порушення в тому, що коли квартирі проживають старі батьки, їх діти з онуками, то старичкам може не бути субсидії - адже у нас домогосподарство, а не певна особа
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ну то залишились би на пільгах.чи то не так вигідно?
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Субсидія в розмірі 24,0 тис грн теж по цьому порядку?
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зашевелились, суки, жопу прикрывают
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Скажу непопулярну річ: ховайте від держави все що зможете! Звісно коли є що.
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Не, в целом инициатива правильная, бо существует какая-то часть трутней, которые берут жменями деньги из мешка, не нагибаясь, и при том, выжимают себе субсидию от государства.
Все дело в том, шо это ответственное и тонкое дело нельзя поручать махровым ворюгам, коим сейчас является дискредитировавший сто раз себя Кабмин.
А так, все правильно... Нас нужно проверять.
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Почему все операторы, особенно ватный MTC, который припрятан под западный Vodafone 4G ПРОСЛУШИВАЕТСЯ В УКРАИНЕ?? Прошивка телефонов постоянно отличается в системных файлах при сравнивании от оригинальной. ГДЕ СБУ? где киберполиция? Торренты и воробьев гоняет? СБУшники с экссбушниками только свои прослушки ставят для рейдерства более-менее прибыльных предприятий??
Украинских операторов СЛУШАЮТ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ.Могут ставить на прослушку любой телефон любого украинца. ПРЯМО КАК У СЕБЯ ДОМА.Кацапы воопше акуели, вам не кажется?
Прослушка операторов, где есть ватные инвестиции прослушивают для вашей работизации и превращения в тотальных рабов.
********* настолько запухла, что некоторым особым параноикам приходится не то, что в сеансе не больше эн минут, но и учитывать епаные ватные военные каждых 3 часа пролетающие над украиной смотрителя за рабами своими и чужими.
Задавайте им стимула рабоать еще больше по 24-7, днем и ночью и по выходным. Кулхакеры будут довольны, могут требовать больше денег от чекистов.Вы понимаете что они пользуются инструментами, которые последние обновленные броузеры ломят за секунды. Такая херня на рынке стоит от 50000$ и выше.Особенно перед выборами на украину были кинуты все самые кул хакеры, глушить тех, что им не нравится.То есть даркнет полностью под контролем чекистов - торренты, сайты с онланфильмами, софтсборки с дырами, ихние онлайн казино, программы ватные, соцсети. Это все с ватными закладками. Все это военный инструмент для кровавого оболочивания всей земли. Не пользуйтесь ватным программным обеспечением 1с, броузеры, переводчики, соцсети и пр.Даешь железный занавес с огнеупорными и холодостойкими крокодилами и пираниями, которые кормятся только ватными дураками.
А вы говорите цензор ддосят, потому что мешает зеленке принимать ватные решения. Эти чучела уже на просмотр ихних youtube роликов ловушки по user-agenty понаставляли.Чтобы знать всех поименно кто что смотрит и что у них на дисках.Youtube(Google), facebook(только техничто) работает на их закладках.Фильтров по поиску текста еще не замечено, но это не за горами, пархатую цукербреда нагнут и по этому.
Чекисты ХОТЯТ ЗНАТЬ ВСЕ и ВСЕХ в мире, кто мешает им завоевать мир своим болотом и залитой кровью, кто этого не хочет.Забрасывайте их фейковой информацией и спамом, фейковыми просмотрами и фейковыми лайками и дизами ихний контент, так чтобы их чекисткие аналитики утонули в разгребании фейка и действительность воспринимали наоборот.Чтобы *****, который читает интернет с а4 листочков приходила фсп сводок противоречивая информация.Чтобы не хватило никакого финансирования для содержания 35 армий хакеров с аналитиками. И ********* сложилась от тотальной всемирной слежки, как сложился сср от перепроизводства оружия.И не хватило никаких средств для наблюдения соседних и далее стран.
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Угараю с воя ЗАВИДЮЩИХ... ,,аявот знаю...аявотвиделла..," 😂😅😂
НО НИ ОДНА МЛЯТЬ НЕСКАЗАЛА ЧТО ЕСТЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ОТ СУБСИДИЙ. И ЭТОТ ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ПРИДУМАН, И ДАВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. А ИМЕННО,В ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ НА КРЕДИТ ДЛЯ ПОКУПКИ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. И ЭТОТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. ВСЁ.
И НИКАКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ НЕНУЖНО. ВСЁ ДАВНО ИЗОБРЕТЕНО.
НО У НАС ДАЖЕ КОМЕНТАТОРЫ РАССУЖДАЮТ СОВКОВОЙ ЗАВИСТЬЮ ... 😂😅😂
ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ТАКИ СПРАШИВАТЬ С ГОЙСМАН КАБМИНА - А КОГДА ЖЕ МЫ НАЧНЁМ ДВИГАТЬСЯ К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ СТАНДАРТАМ ОТХОДА ОТ СУБСИДИЙ????
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100%+
Совки подглядывают за соседом и с завистью ноют "а сосед субсидию незаконно оформил"
У них в голове не укладывается, что субсидии - это зло, в которое нас вогнали вороватые олигархи. Потому что не хотят достойно оплачивать труд!
Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг - Цензор.НЕТ 1061
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот
 
 
 
 
 
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