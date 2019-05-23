 Кабмин утвердил порядок проверки получателей субсидий, пенсий и льгот

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

Так, государственные органы будут проверять информацию о гражданах, которая влияет на решение о выплате социальной помощи.

"Осуществляемая Минфином верификация государственных выплат имеет целью содействие развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышение адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов", - объясняют в правительстве.

Там также сообщают, что урегулировали вопрос защиты персональной информации граждан. Ранее суды отменяли решения правительства о проведении проверки получателей социальных выплат именно из-за нарушения защиты персональных данных.

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В правительстве добавляют, что разработали и зарегистрировали специальный законопроект, который позволит урегулировать на государственном уровне полномасштабный аудит пенсий и других социальных пособий, однако парламент этот законопроект пока не одобрил.

Верификация (проверка) получателей социальных выплат - это процесс проверки фактического социального положения получателей социальных выплат, в частности, выплат безработным и субсидий. Целью такой проверки является минимизация злоупотреблений при получении социальных выплат, а также коррупции в процессе назначения таких выплат.

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Накануне Конституционный суд Украины постановил, что Минфин не имеет права осуществлять проверку получателей государственных социальных выплат.

В Минфине сообщили, что будут продолжать проверять получателей социальной помощи даже несмотря на решение Конституционного суда.

В ноябре 2018 в Минфине сообщили, что разрабатывают новый законопроект о верификации получателей субсидий.

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