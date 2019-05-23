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 Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, возле Николаевки и Песков применили ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - из ПТРК;
  • трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3128565
 
 
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за допомогою смартфонів це буде подолано
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Шош такоє? Вже і лавочник втік до Ростову (якому була вигідна війна) і Буратіна сказав війна стій!, а вони все стріляють. Чи кловуну теж вигідна війна?
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спасибо, что живые!!!
тихої вам ночки, синочки..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, возле Николаевки и Песков применили ПТРК, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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