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Все про:иск (509) клевета (148) суд (22152) УПЦ МП (993) Онуфрий (58) ПЦУ (362)

 Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием. ДОКУМЕНТ

Митрополит ПЦУ Александр (Драбинко) подал против главы УПЦ МП митрополита Онуфрия иск о защите чести и достоинства. Он возмущен тем, что в ноябре 2018 года Онуфрий в обращении к Порошенко заявил, что Драбинко распространяет "информационную грязь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление Драбинко, опубликованное на сайте Переяславско-Вишневской епархии.

"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации Обращения я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их вымышленный, клеветнический характер", - сказано в заявлении митрополита ПЦУ.

В частности, в обращении УПЦ МП отмечается, что Драбинко распространял "сплетни и клевету", а также стал источником "информационной грязи".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса

Митрополит Александр объяснил, что ответа на свое письмо к УПЦ МП он не получил, а потому решил судиться. Иск в Печерский суд он подал еще в феврале, но об открытии производства сало известно только сейчас.

Суд назначил подготовительное судебное заседание на 29 мая, начало в 15:00.

Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием 01
Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием 02

Также на Цензор.НЕТ: 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Напомним, до создания ПЦУ митрополит Александр Драбинко был епископом УПЦ МП. После создания единой поместной украинской церкви он стал одним из двух епископов Московского патриархата, присоединившихся к ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128564
 
   
 Топ комментарии
 
Отправить козломордого фсбшника Онуфрия на кичу - праведное, богоугодное дело.
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А за эту обёртку кацапюры себе что-то да рвали))))
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
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И это пеца сейчас протягивает референдум о капитуляции путлеру?
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Холуй порошеновский
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Клуид,а пеца холуй *****
Ребусы учись читать(((
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И это пеца сейчас протягивает референдум о капитуляции путлеру?
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Отправить козломордого фсбшника Онуфрия на кичу - праведное, богоугодное дело.
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Вот те наа! Оказался не томос,а обертка с "Вечipнього Киева"
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А за эту обёртку кацапюры себе что-то да рвали))))
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
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Рвали пока не дошло, ЧТО это за томААААс! Котяра с мультика!
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Да хоть куча дерьма - кацапы все равно рвут.
Кстати, у них ведь и такого нету.

Кацапам вообще томос НЕ ПОЛОЖЕНО!
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томос НЕ ПОЛОЖЕНО!

Томос это как разрешение вора в законе взымать дань...
Полагаю, что если отказаться от церковников, как от юридической организации, то эффект будет как от развала КПСС- ни холодно ни жарко.
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Ты и прав и не прав.
КПСС ушло на хутор, а верующие в КПСС дёргаются и баламутят.
Часть верующих в КПСС теперь стройными рядами по церквам шарятся. И молитвы про "повстанцев" им в мозг вкладывали.
Убрать счас православие там из 73% минимум 70. Так эти ******* в другое дерьмо вляпаться.

Если коротко Вовчик, князь который, крестил русь, т.к. языческая религия управлять людьми позволяла хуже.
Иными словами церковь - это своего рода замполиты.
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Я ну ни что не рвал,особенно за Гундяя!В Украине по ходу и своего "гундяя" решили завести,да еще и с криками на весь мир!!
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ну не позориться же на весь мир,с криками я главный в церкви ,и что томос не такой как мы хот
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Каждый имеет право. Даже позориться. Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм - Цензор.НЕТ 2085 Тем более если у человека никакой должности кроме звания "почётный". Но когда звание идет в месте с позорящими выкриками, то "почётный"= "городской сумасшедший". Грубовато, но это так.
А с томосом всё впорядке!
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Я думаю всё наладится, будет заслуженный почёт, а увещевания подействуют. Тем более на деле никаких противоречий нет и сводится вопрос к тому, что всему своё время и не стоит ставить телегу впереди лошади.
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Все, до чого торкнувся ПОП, дивним чином перетворюється на лайно. Ось і з томосом проблеми почалися))
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Пойду в субботу куплю "Киевский торт". Поддержу Пороха и себе удовольствие.
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Молодчага.Теперь то все и узнают что Драбинко волчара в овечьей шкуре.А прихожан тоже своих будете учить судиться? А как же смирение и кротость?Первые христиане не поняли бы.
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Он цивилизованный человек и поступает как цивилизованный человек - московский подхалим Онуфрий его оскорбил публично - он подал в суд - все честно.
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Это не по христиаски подавать в суд.А если его оскорбили тем более публично то в эпоху интернета мы бы увидели.Первый раз опозорил себя нарушив клятву,теперь судиться собрался, своим примером отвращает людей от христианства.
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"Это не по христиаски подавать в суд"

Да лаадно? Кто вам такое сказал, что это не по христиански? Где-то в христианских священных книгах есть запрет подавать в суд? Нет? Ну так и не выдумывайте.
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Не треба судити Онуфрія, у Святої Інквізиції для таких були кращі покарання. Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 6561
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у Святої Інквізиції для таких були кращі покарання.\\\\\\\

Живеш собі, а потім тебе терзають "інквізитори"..... вони "борються за віру"? Нє, твій будинок вже розділений між доносчиком та "св. отцями". А ти - чаклун Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 5305
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Ну так Онуфрий же будет "гореть вечно" за ложь?....
А, ваш Шэф Яхве тоже ведь..... не дурак солгать.... прямо в пямом базаре прямой вылепленной по прямому подобию Еве..... Спасибо Ева шо я не такой как Яхве Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 2044
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Таке може написати хіба людина не з України. Бо українці добре пам*ятають і гірше. Наприклад, похорони патріарха Володимира в 1995...
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"Поправді, поправді кажу, не судися із ближнім своїм, бо залишишся без останнього шеляга."
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Науковці вже давно довели, що ніякого Бетмена не існує. Гагарін в космос літав - Бетмена там не бачив.
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Вот вмешался парашенка своей грязной лапой в церковные дела и вот вам результат: свары, суды, драки...
Парашенка это человек-паразит. Вроде и хорошие дела делает... А когда их сделает, то все эти дела воняют коррупционным смрадом и превращаются в говно.
Бог нас уберег от беды - от переизбрания этого существа на второй президентский срок. Значит существует какая-то высшая справедливость.
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Я реально- сваливаю. Тут более делать нечего. И тебе удачи...
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Бог нас уберег от беды\\\\\\\\\

в голодомор ты бы такое сказал жертвам?
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?
Ничего не понял. Да и вы вряд ли понимаете сами - шо хотите сказать мне.
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Боря, ты такой загадочный, шо прямо пи....ц!
Сам то хоть понимаешь шо у тебя в мозгу творится?
Не, я не с претензией к тебе, наоборот, интересно иногда пообщаться с подобными людьми, очень интересно...
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Доктор.
У вас походу поциенты сбежали.
Раз вы тут охотитесь. У вас не получится, так как я ваш диплом печатал.....
Не помните? = вы касаб.
доказательств нетути? ок, понятно.
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Экий Порошенко сволочь - против Гундяева попёр!
Расстрилять его!
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судя твоей логике о высшей справедливости ...то у кацапов ***** у власти (вечное) это божья воля....т.е. высшая справедливость?
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А я думал что они служат Яхве....

но зато все злые будут "гореть вечно"(прикладывается к мощам)
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ну не в эту тему, всё идёт к тому что плакал руске принцип писменности ещё одной стране - Узбекистан показывает новый альфавит, с некоторыми изменениями в латинском - Украина, как бы вы не остались в последних рядах вместе с подыхающим сруским языком и письменностью. Поддерживаю стремление Узбеков.

Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 1116
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Очень интересно о узбекской латыни узнать, но томос оказался даже не термос
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мне интересно, потому что пенка дали узбеки русне. Kазахи, теперь узбеки - останется с придуманным (чуть переделанным и объявившим что аналогов в мире нет) дуриками алфавитом только глупые руске и тормоза.
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Монголи теж користуються кириличною абеткою.

Митрополит ПЦУ Драбинко судитиметься з главою УПЦ МП Онуфрієм - Цензор.НЕТ 9128
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А в самом деле, там на верху Кто-то есть? Не пора ли укоротить спекулянтов на Боге?Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием - Цензор.НЕТ 720
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Погано все це.. Не на користь православ'ю.. Невже святі отці не сподіваються на Суд Небесний, коли позиваються один до одного в суді земному?
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Одно другому ни как не мешает и непротиворечит.
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в данном случае противоречит так, что просто испанский стыд
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Противоречит для тех кто ни Библии не читал и кто
не в курсе о светском государстве и что каждый человек, прежде всего гражданин
Украины.
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Так кашу заварил московский прихожанин барыга по имени педро
Отсюда все несчастья
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Получит кремевский ставленник штраф.
Жаль не скрок. Но это пока что.
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И что это даст Драбинко? Онуфрия расстреляют?
Анекдот. Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку "Незваный гость хуже татарина". Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить "Незваный гость лучше татарина"
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Получит штраф и
извинится.

А как известно для
кремлевских признание ошибки или простое извинение действует как акт экзорцизма.
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батюшка рамсы попутал? а как же суд божий? анафема
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Батюшки не в своем отдельном мирке живут - они граждане Украины и обязаны подчиняться светским законам.
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У кацапов раскольников святого Томаса никогда не было , нет и не будет. Не только нет его в Украине в оккупационной вражеской нам украинцам церкви московского патриархата филиала РПЦ . Нет его и в этой сатанинской РПЦ на территории вражеской Украине проклятой паРаши.
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Скоро російської церкви в Україні не буде взагалі.... Так років чкркз 50
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Ну не могло из рук потрошиной гниды выйти шо-то хорошее. Томос - раздор, закон о мове - раздор, зато свинарчукам есть чем прикрыться - томосом и мовой (калька с православных скреп и руцкого мира). Делайте так как скажет Филарет - он добрый дед.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМитрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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