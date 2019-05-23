 Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление Драбинко, опубликованное на сайте Переяславско-Вишневской епархии.

"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации Обращения я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их вымышленный, клеветнический характер", - сказано в заявлении митрополита ПЦУ.

В частности, в обращении УПЦ МП отмечается, что Драбинко распространял "сплетни и клевету", а также стал источником "информационной грязи".

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Митрополит Александр объяснил, что ответа на свое письмо к УПЦ МП он не получил, а потому решил судиться. Иск в Печерский суд он подал еще в феврале, но об открытии производства сало известно только сейчас.

Суд назначил подготовительное судебное заседание на 29 мая, начало в 15:00.





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Напомним, до создания ПЦУ митрополит Александр Драбинко был епископом УПЦ МП. После создания единой поместной украинской церкви он стал одним из двух епископов Московского патриархата, присоединившихся к ПЦУ.