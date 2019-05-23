 Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на заявление Драбинко, опубликованное на сайте Переяславско-Вишневской епархии.
"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации Обращения я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их вымышленный, клеветнический характер", - сказано в заявлении митрополита ПЦУ.
В частности, в обращении УПЦ МП отмечается, что Драбинко распространял "сплетни и клевету", а также стал источником "информационной грязи".
Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса
Митрополит Александр объяснил, что ответа на свое письмо к УПЦ МП он не получил, а потому решил судиться. Иск в Печерский суд он подал еще в феврале, но об открытии производства сало известно только сейчас.
Суд назначил подготовительное судебное заседание на 29 мая, начало в 15:00.
Также на Цензор.НЕТ: 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Напомним, до создания ПЦУ митрополит Александр Драбинко был епископом УПЦ МП. После создания единой поместной украинской церкви он стал одним из двух епископов Московского патриархата, присоединившихся к ПЦУ.
Ребусы учись читать(((
Это ты себе так разрывы компенсируешь?)))
Кстати, у них ведь и такого нету.
Кацапам вообще томос НЕ ПОЛОЖЕНО!
Томос это как разрешение вора в законе взымать дань...
Полагаю, что если отказаться от церковников, как от юридической организации, то эффект будет как от развала КПСС- ни холодно ни жарко.
КПСС ушло на хутор, а верующие в КПСС дёргаются и баламутят.
Часть верующих в КПСС теперь стройными рядами по церквам шарятся. И молитвы про "повстанцев" им в мозг вкладывали.
Убрать счас православие там из 73% минимум 70. Так эти ******* в другое дерьмо вляпаться.
Если коротко Вовчик, князь который, крестил русь, т.к. языческая религия управлять людьми позволяла хуже.
Иными словами церковь - это своего рода замполиты.
И весна показала кто ворует?!
А с томосом всё впорядке!
Да лаадно? Кто вам такое сказал, что это не по христиански? Где-то в христианских священных книгах есть запрет подавать в суд? Нет? Ну так и не выдумывайте.
Живеш собі, а потім тебе терзають "інквізитори"..... вони "борються за віру"? Нє, твій будинок вже розділений між доносчиком та "св. отцями". А ти - чаклун
А, ваш Шэф Яхве тоже ведь..... не дурак солгать.... прямо в пямом базаре прямой вылепленной по прямому подобию Еве..... Спасибо Ева шо я не такой как Яхве
Парашенка это человек-паразит. Вроде и хорошие дела делает... А когда их сделает, то все эти дела воняют коррупционным смрадом и превращаются в говно.
Бог нас уберег от беды - от переизбрания этого существа на второй президентский срок. Значит существует какая-то высшая справедливость.
в голодомор ты бы такое сказал жертвам?
Ничего не понял. Да и вы вряд ли понимаете сами - шо хотите сказать мне.
Сам то хоть понимаешь шо у тебя в мозгу творится?
Не, я не с претензией к тебе, наоборот, интересно иногда пообщаться с подобными людьми, очень интересно...
У вас походу поциенты сбежали.
Раз вы тут охотитесь. У вас не получится, так как я ваш диплом печатал.....
Не помните? = вы касаб.
доказательств нетути? ок, понятно.
Расстрилять его!
😇
но зато все злые будут "гореть вечно"(прикладывается к мощам)
не в курсе о светском государстве и что каждый человек, прежде всего гражданин
Украины.
Отсюда все несчастья
Жаль не скрок. Но это пока что.
Анекдот. Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку "Незваный гость хуже татарина". Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить "Незваный гость лучше татарина"
извинится.
А как известно для
кремлевских признание ошибки или простое извинение действует как акт экзорцизма.
😇