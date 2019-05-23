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 Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб. ФОТОрепортаж

23 мая, в Одесской области состоялся этап испытания ракет "Вільха_М" и "Вільха_Р" .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Генштаба. 

В сообщении отмечается: "Испытания проводились на дистанциях до 125 км и прошли успешно.

"Вільха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм.

Разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принят на вооружение украинской армии уже в 2019 году".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная РСЗО "Вильха" пройдут очередной этап испытаний, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Очередные испытания ракетного комплекса Вільха прошли в Одесской области, - Генштаб 01
Очередные испытания ракетного комплекса Вільха прошли в Одесской области, - Генштаб 02
Очередные испытания ракетного комплекса Вільха прошли в Одесской области, - Генштаб 03
Очередные испытания ракетного комплекса Вільха прошли в Одесской области, - Генштаб 04
Очередные испытания ракетного комплекса Вільха прошли в Одесской области, - Генштаб 05

Источник: https://censor.net.ua/n3128563
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо тебе Турчинов !
Всем причастным огромное спасибо.
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вот радости то у кацапни...отрезали ненавистного пастора с фотки Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4734
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Спасибо тебе Турчинов !
Всем причастным огромное спасибо.
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В это раз испытания прошли без селфи с Турчиновым.
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вот радости то у кацапни...отрезали ненавистного пастора с фотки
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бо ты бестолковый...банят по двум параметрам-по ай пи и по аккаунту.так шо твое сидение под впн не имеет смысла-раз разбанили-можешь под постоянным ай пи заходить Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4742.
а так ,конечно,создавать себе трудности никто не запрещает.действуй
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а зачем создавать новый аккаунт?чо,трудно прочитать правила?пройдет трое суток (в зависимости от вида нарушения) и минута в минуту бан снимут-пользуйся дальше Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5257.проверено не раз.забанить вату-никак,ты же не модер.можешь только подсказать нарушение правил
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а это уже не бан,а деактивация,за грубые нарушения. а подсказать можно на совете форумчан (в народе-настучать админу)
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Может не заходи вообще? Займись делом, найди работу, займись самосовершенствованием... Зачем комментарии зря пачкать своими ... высокохудожественными перлами?))))))
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Для кацапні фото Турчинова на фоні наших військових розробок-це гарантовані нічні кошмари та обісрані від страху рядна (одєяла по-кацапськи) Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1667 .
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Вот не надо так, если бы не Зе, то Порошенко бы затянул испытания до завтра....
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...це перша приємна новина за сьогодні!!! скоріше в війська таку красу!!!
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Рано радієте , бєня заради гешефта з кацапією зрубає "Вільху" під корінь , а його надувна лялька скаже : " Дир-дир-дир ми за мир і ніякі ракети нам не потрібні і граніцу до Днєпра подвинуть могем " .
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.......не дай Боже!!! не перебільшуй, хто йому це дозволи?!
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Та не переживай так сильно: Кровавый всегда начеку !!!
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Абалдеть, как? А хде пастор, почему не освятил?
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Не забудь помолиться за благодать и изобилие для панамских поцреотов
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Як виявилось, ракети запускаються, літають,і влучають в ціль без €бала турьчіновічя в кадрі
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Если хороший механик сделал капиталкудвигателю, то ему не обязательно сидеть рядом с водителем. Пастор свою часть общей работы сделал хорошо.
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нет, это имя такое. К тому буряту я отношения не имею.
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состоялся этап испытания ракет "Вільха_М" и "Вільха_Р" ...

для непосвященных: состоялось испытание дальнобойной "Вильхи" (улетела свыше 130 км), и "Вильхи" с кассетной боевой частью.. (ну, вдруг ГенШтаб решит картошку засевать полевым способом...)
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не от это борьба с колорадом с помощью кассетной бч
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Стільки "надлишкового майна" - і все в повітря ! ... гриценко, парашин мабуть в шоці ! )))
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Ребята, проверяйте сразу на москалях. И мишени бесплатные и народу приятно.
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Вообще-то снова соврали...Модернизированная ракета "Ольха" сегодня дала сбой. Сработал самоликвидатор на расстоянии в 20 км ибо ракета отклонилась от курса
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Зерада, когда испытания успешны, когда 120 или 130% поражения?
Когда стрельбы успешны, когда 120 из 100 попадают в цель?
А может меньше 100% считаются успешными?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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