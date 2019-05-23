 Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Испытания проводились на дистанциях до 125 км и прошли успешно.
"Вільха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм.
Разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принят на вооружение украинской армии уже в 2019 году".
Всем причастным огромное спасибо.
а так ,конечно,создавать себе трудности никто не запрещает.действуй
для непосвященных: состоялось испытание дальнобойной "Вильхи" (улетела свыше 130 км), и "Вильхи" с кассетной боевой частью.. (ну, вдруг ГенШтаб решит картошку засевать полевым способом...)
Когда стрельбы успешны, когда 120 из 100 попадают в цель?
А может меньше 100% считаются успешными?