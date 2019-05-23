 Очередные испытания ракетного комплекса "Вільха" прошли в Одесской области, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Испытания проводились на дистанциях до 125 км и прошли успешно.

"Вільха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм.

Разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принят на вооружение украинской армии уже в 2019 году".

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