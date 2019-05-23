 Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим эту личность в люстрационный реестр.

В случае невыполнения требований Закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, для проверки правильности выполнения закона о люстрации Минюст запросил копии трудовых книжек новоназначенных руководителей Администрации Президента, включая главу Андрея Богдана.



