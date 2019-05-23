EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  8864  203
Все про:Зеленский (1461) люстрация (718) Минюст (1410) Петухов (11) Богдан Андрей (41)

 Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов направил письмо в Администрацию президента с разъяснением закона о люстрации и его применения в отношении должности главы АП.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим эту личность в люстрационный реестр.

В случае невыполнения требований Закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение

Кроме того, для проверки правильности выполнения закона о люстрации Минюст запросил копии трудовых книжек новоназначенных руководителей Администрации Президента, включая главу Андрея Богдана.

Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана 01
Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана 02

Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана 03

Источник: https://censor.net.ua/n3128560
 
 
 Топ комментарии
 
Флешмоб "Вова, йди у сраку" набирає обертів:
Минюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана - Цензор.НЕТ 9804
 показать весь комментарий
 
Потому, что Порошенко - "мародёр и вор", а Зеленский назначает новые лица.
 показать весь комментарий
 
Зе-гоп компания, шобло не грамотных молодых людей ,решивших по лёгкому срубить бабло.За пару дней ,вова 4 раза нарушил конституцию.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
А у нас в Украине на работе у всех трудовые есть, не то что у вас в Италии.
 показать весь комментарий
 
 
Да, веточка подобралась... сплошь и поголовно все юристы и толкователи в свою пользу. Вам 24% мало, придурки? Закон, согласно которому должность Богдана не попадает под люстрацию, - действует. Точка. В любом случае будете сопеть в 2 дырки и говно через тряпочку сосать, диванные "эксперты". Полуграмотная нечисть никогда еще ничего толкового не предлагала, ваше нытьё и скулеж просто пустой звук в природе. Если решения по Богдану и будут, то с вашим жалобным блеяньем это никак не будет связано.
 показать весь комментарий
 
ти українську мову розумієш, ти прочитало і зрозуміло що там написано, чи тупо будеш повторюувати якусь дурню? його посада не відноситься до держ.служби, але всеодно підпадає під люстрацію.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст разъяснил АП нормы закона о люстрации и запросил для проверки копию трудовой книжки Богдана. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх