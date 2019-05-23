 МВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства

С таким заявлением выступил 23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".

"Миссия (Фонда - Ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями о последнем развитии ситуации, а также экономической политике", - подчеркнул Райс.

По просьбе определить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.

"Мы не комментируем политических изменений в любой стране, так что я не буду комментировать это в контексте Украины", - отметил Райс.

В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, подчеркнув, что "МВФ имел тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард имела контакт с Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь", - отметил представитель Фонда.

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