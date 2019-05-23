 МВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства

С таким заявлением выступил 23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".
"Миссия (Фонда - Ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями о последнем развитии ситуации, а также экономической политике", - подчеркнул Райс.
По просьбе определить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.
"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.
Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.
"Мы не комментируем политических изменений в любой стране, так что я не буду комментировать это в контексте Украины", - отметил Райс.
В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, подчеркнув, что "МВФ имел тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет".
Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард имела контакт с Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь", - отметил представитель Фонда.
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МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кредит
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не ******* в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
На личном примере так сказать...
При том, что практически ни у кого из них нет сомнений, что Беня приехал за баблом. Их между прочим баблом, равно как и остальных граждан Украины.
И всё отлично - смех, радость, ликование, "барин приехал" говорят.
То есть, придуманные "коррупция с оффшорами" Порошенко их не устраивали, а вполне реальное и доказанное воровство Бени из их карманов миллиардов долларов, принимается вполне позитивно и даже со злорадством.
Всё таки недалеко мы ушли от запоребриковых братушек с их ментальной скрепой в виде лишней хромосомы. У нас она просто проявляется в виде народной мудрости "бідний бо дурний" и в желании поплакаться на свою горькую судьбинушку.
Теперь вот ещё добавилось сакральное "хуже не будет".
Плохая новость - судя по тому какие проблемы волнуют "прастий нарит" хуже однозначно будет.
Виноватым как обычно скорее всего окажется Порошенко и исходя из последних тенденций немножечко Госдеп.
Своей вины желудки на ножках видимо так и не осознают.