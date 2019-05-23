EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  1630  25
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10983) МВФ (2678)

 МВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства

Международный валютный фонд продолжает "конструктивные" переговоры с украинскими властями и готов возобновить тесное сотрудничество с государством после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

С таким заявлением выступил 23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".

"Миссия (Фонда - Ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями о последнем развитии ситуации, а также экономической политике", - подчеркнул Райс.

По просьбе определить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.

"Мы не комментируем политических изменений в любой стране, так что я не буду комментировать это в контексте Украины", - отметил Райс.

В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, подчеркнув, что "МВФ имел тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард имела контакт с Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах. "Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь", - отметил представитель Фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины критически важно сохранить сотрудничество с МВФ в ближайшие 3 года, - Всемирный банк

Источник: https://censor.net.ua/n3128559
 
   
 Топ комментарии
 
Нафиг тот МВФ, если на 2012 год из Украины было выведено в офшоры $167 миллиардов, а сейчас ещё больше. Взять за яйца олигархов, потрясти и не надо никакого сотрудничества с этим МВФ.
 показать весь комментарий
 
Макрон не запросив Зеленського у Нормандію на святкування річниці висадки союзницьких військ у другій світовій війні!
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не люблять в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
 показать весь комментарий
 
А начать надо с презЕдент зеленского...и вернуть Украине 41 миллион баксов которые он вывел в офшоры...
На личном примере так сказать...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Капризов не будет , там седят намного более серьезные дядьки чем в США , если ты не понял. В свое время туда даже гитлер сцыкнул залезть
 показать весь комментарий
 
 
Капризов не будет , там седят намного более серьезные дядьки чем в США , если ты не понял. В свое время туда даже гитлер сцыкнул залезть

МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 5640 МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской системы. В этом же году Франция взяла первый кредит
 показать весь комментарий
 
 
Ты прав я думал он был основан 1943 году , а оказывается это была только идея, начал работать в 1947
 показать весь комментарий
 
Не уверен , но именно гитлер вместо займов просил деньги на свою партию у олигархов на будущее построение экономики без конкурентов и остальных " олигархов " . МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 2257
 показать весь комментарий
 
Т.е. теперь вся страна кровно заинтересована в быстрейшем роспуске Рады и новом зеленском правительстве
 показать весь комментарий
 
 
Нет не так! Другими словами- они пока только обсуждают дальнейшие перспективы сотрудничества- а денег не дают! Пока у вас не будет сформирована политическая Власть! Примерно так! Вы держитесь- а денег пока нет!
 показать весь комментарий
 
Макрон не запросив Зеленського у Нормандію на святкування річниці висадки союзницьких військ у другій світовій війні!
І знаєте, кого ще не запросив ?
Путіна!!
Путін і Зеленський.
Не ******* в Європі узурпаторів, навіть починаючих.
Якщо хтось вам буде трусити, що це святкування проводять на рівні прем'єрів, то пошліть їх нафіг, бо там буде Президент США Трамп.
З перемогою вас, ЗЕленожопі!
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю в качестве Шута! Ну надо же повеселить публику- Трамп, Путин, Макрон- они хоть и ненавидят друг друга- но Шут- Президент, да еще и Торчок, это просто сказочный фан! И пропустить такое шоу!
 показать весь комментарий
 
Сладкая парочка , да и потом во Франции своих клоунов хватает
 показать весь комментарий
 
Французские роялисты еще с прошлого визита на Зе обижаются. Так опошлить название их движения! (я зеботов тоже роялистами называю, простите за мой французкий)
 показать весь комментарий
 
 
Нафиг тот МВФ, если на 2012 год из Украины было выведено в офшоры $167 миллиардов, а сейчас ещё больше. Взять за яйца олигархов, потрясти и не надо никакого сотрудничества с этим МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
А начать надо с презЕдент зеленского...и вернуть Украине 41 миллион баксов которые он вывел в офшоры...
На личном примере так сказать...
 показать весь комментарий
 
 
т.е. если ты завтра будешь работать нге штукатуром, а продавать пиво в киоске, и вдруг пойдет масть, заработаешь 10 000 $ выведешь за границу и тебя за яйца?
 показать весь комментарий
 
Можешь начать хватать уже прямо сейчас , только смотри там сеьезные дядьки хваталки могут и оторвать . Посмотри как Пороха отполировали , так он только щекотнул и то только одного МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 9192
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю сейчас как те же самые люди, которые с пеной у рта требовали отставки "олигарха" Порошенко, радуются как дети приезду и приходу к власти олигарха Коломойского.
При том, что практически ни у кого из них нет сомнений, что Беня приехал за баблом. Их между прочим баблом, равно как и остальных граждан Украины.
И всё отлично - смех, радость, ликование, "барин приехал" говорят.
То есть, придуманные "коррупция с оффшорами" Порошенко их не устраивали, а вполне реальное и доказанное воровство Бени из их карманов миллиардов долларов, принимается вполне позитивно и даже со злорадством.
Всё таки недалеко мы ушли от запоребриковых братушек с их ментальной скрепой в виде лишней хромосомы. У нас она просто проявляется в виде народной мудрости "бідний бо дурний" и в желании поплакаться на свою горькую судьбинушку.
Теперь вот ещё добавилось сакральное "хуже не будет".
Плохая новость - судя по тому какие проблемы волнуют "прастий нарит" хуже однозначно будет.
Виноватым как обычно скорее всего окажется Порошенко и исходя из последних тенденций немножечко Госдеп.
Своей вины желудки на ножках видимо так и не осознают.
 показать весь комментарий
 
Вернулись? Они же вроде как прекращали сотрудничество. Миссия МВФ досрочно покидает Киев А через пять минут заявили, что сотрудничество продолжается. И уже не требуют поднимать цены. МВФ не требует поднимать цены на газ.
 показать весь комментарий
 
Так что это еще вопрос, кто кому больше нужен: МВФ Украине или Украина МВФ. МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду - Цензор.НЕТ 6070
 показать весь комментарий
 
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства
 
 
 
 
 
 вверх