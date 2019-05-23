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Все про:гражданство (955) паспорт (762) Россия (72854) Тымчук (1688)

 Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС

Среди пенсионеров, проживающих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, пропал ажиотаж относительно российских паспортов, когда они поняли, что РФ не будет платить им пенсию.

Об этом написал в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на бравые заявления Пушилина и Пасечника, т.н. "паспортизация" идет через пень-колоду. Обилечивают в основном "госслужащих первого эшелона" и "боевиков", которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию", – написал Тымчук.

По его словам, для этих категорий граждан созданы отдельные очереди на получение российских паспортов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон в ходе переговоров с Путиным раскритиковали его "паспортные указы" и обсудили реализацию минских соглашений

"Но даже несмотря на "созданные удобства", фактически за целый месяц в Ростов-на-Дону с "ЛДНР" отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов "боевиков" и "госслужащих" (паспорт Украины, паспорт т.н. "ЛДНР", переводы копий документов с украинского и т.д.)", – сообщил Тымчук.

Есть и желающие и не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за "первоочередников", добавил он.

"В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется", – подчеркнул координатор "Информационного сопротивления".

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3128556
 
   
 Топ комментарии
 
российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется".....

на...ера нам нахлебники из Лугандона?
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российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется".....

на...ера нам нахлебники из Лугандона?
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сообщил 23 мая украинский журналист и блогер Владимир Бойко в своем телеграм-канале.
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что-то я помню, что разумковый главзебил обещал проработанный хитрый шаг в ответ на выдачу кацапами своих аусвайсов!! всё, главзебил слил свой "мощный пук"?!
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"Et comment vivre maintenant sans les soins des soutiens de Donetsk et de Lougansk, bon sang?" - сумувала за пляшкою бордо невідома мадемуазель у кафе на Монмартрі Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС - Цензор.НЕТ 1256
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Более того , нахрена нам граждане - проститутки на украинской земле ? Ведь получается , что своим статусом и положением они сейчас торгуют ( и будут торговаться дальше , в случае возвращения Донбасса в Украину ) .
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на росії все так ..
разгильдяйство - національна риса мокшан
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А пэтя липецкий ,уже заимел ксиву ватную или она у него и раньше была ??? Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС - Цензор.НЕТ 2921
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переигрываешь, стахановец. не выпендривайся - давай чётко по методичке. Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС - Цензор.НЕТ 7234
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Він вже подався на Ростов, аж загуло. І порохоботи слідом за ним ще після другого туру.
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Ага, пишу осьо з рязанщини. П'ю бояру і любуюся бірьозками за вікном.
Тіпічно русскій пяйзаж, ****
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Тіпічно русскій пяйзаж, ****

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой- пустырь,
Сенокос не кошенный,
Лес да монастырь...
Сергей Есенин.
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Трохи перероблений фрагмент з ностальгічної пісні канадських емігрантів:

Над Канадой небо синее,
Меж берёз дожди косые...
И похоже на Россию -
...слава яйцам, не Россия )))0)0))

(в оригіналі останній рядок - "только всё же не Россия", але оновлений варіант більш чесний - гадаю, цивілізовані Canadian Russians навряд чи бажають повернутися в говєнь Російська "паспортизація" в окупованих районах відбувається "через пень-колоду", - ІС - Цензор.НЕТ 4195 )
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Пети она никчему. У него бабла хватит безбедно жить еще нескольким его поколениям
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Продажні шкури. Вони і антимайданили за пляшку воткі і 200 гривень.
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Европа = две палки(крест)
Нефиг было визжать о "ценностях", ..... "редиски"(тут слово покруче, русское)

А то что ЦРУ сказало "мы и не ожидали захвата Крыма" = то что Украина даже не шахматный стол, а просто "пешка". Причем ею даже Путин не играет. По-сути так и есть. Ибо не полез бы ***** сюда, зная чо его бабло мож*д быть заблокировано в пол-минуты(пока кто-то кому-то позвонит)
Долбасс - вы попал(и) в ис.торию..... как самые тупые "бунтари". С чем вас и хотелось бы поздравить, твари.(ватники). Но поскольку от вас абсолютно ничего не зависело, то за наших патриотов - камней с неба вам. Ну, или радиации, кацапы это умеют, вы даже и не удивитесь. Говно востока(некоторый процент ватников.... 90%)
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краще б Зє-команда подала на розгляд ВР законопроект про автоматчину втрату громадянства України при отриманні паспорту країни-агресора. Ось де була б адекватна відповідь агресору, і ось де нагальна вимога часу, а не займатися імітацією та реферндуми/опитування про ставлення до кацапів проводити.
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Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС - Цензор.НЕТ 7383 Российский паспорт легче получить чем кусок туалетной бумаги в соседней кабинке в параше....)))
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Пускай им Янукович пенсии платит.Королевскую с Шуфричем и Бойко тоже нужно в рюський мир отправить
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Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех угах'нагл фхтагн. Иа Ньярлатхотеп! ,,,;,;,,,
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Іа! Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном молодих!

з альбому "Зло" (2000)

Из гнили восстали Отродия YOTH,
Девять Червей IKSKUKSKAR
Останки, стертые в порошок,
Вскормили тех, кто обитает Извне
В Час, когда меркнет Око Дракона,
А Солнце тускнеет в тени Сатурна,
Я захожу за пределы камней
YOG-SOTHOTH NAFL'FHTAGN!
Взгляд на север, печати пылают во Тьме,
Истекают кровью багровые небеса
И кровь струится по горящей земле.
RENOSORATUNTA! POHOTHON! BASAKUNNAS!
"Великий AZATHOTH, я взываю к тебе!
Уничтожитель мыслей и форм,
В Силе своей приди ко мне и накрой меня Тьмой Вечности!
Да опустится на меня Саван NYARLATHOTEP-а,
Чтобы мог я бродить меж Звезд
И люди не могли ощутить моего присутствия!
ZENTO! HEDARBUS! TASAC!"
YOG-SOTHOTH ожидает у Врат...
******* взывает из темных Глубин…
...И взошла Тысячеликая Луна…
...И потухло Око Звезды-Дракона...
Плоть моя нерушима, как сталь,
Разум един с Первозданною Тьмой.
Глаза видят то, чего не узреть
Ничтожному смертному стаду людей.
Врата Севера распахнуты в ожидании,
Паутина Угла пылает огнем
ZAZAS! ZAZAS! NASATANADA! ZAZAS!
Страж Ворот, YOG-SOTHOTH, открой мне Мир,
Что лежит за Пределами Звезд! Бездна зовет!
Дай мне узреть Глубинный Мрак
В Темных Безднах Первородного Хаоса!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
Туманный Лорд S'NGAC, Хранитель безумных Снов,
Открой мне Мистерии Первозданной Воющей Бездны,
Откуда исходит тягучий неистовый Зов
Ползущего Хаоса. IA NYARLATHOTEP!
Все-В-Одном, обитает во Тьме.
Тьмою является и Ею правит
И Тьма станет вечной тогда, когда все
Падут пред Ониксовым Троном Зла
ABYSsus-DAcoNrsus, ZEXOWE-AZATHOTH! NGGRO. IAA! IAA! NYAR-LATHOTEP!
DAOLOTH NAFL'FHTAGN!
ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS, MAVOC NIGORSUS, BAYAR!
HEECHO! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!
…И Тьма поглотила меня…
…И в Черную Бездну я ступил...
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Моцних їм пнів, щоб усі ноги переламали, та колод із прикрученими розтяжками.
Най їм жаба цицьки дасть Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС - Цензор.НЕТ 9024
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ПРИМИТЕ ЖИТЕЛИ ДАМБАСА «ПАСПОРТА ОТ ********!»
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Да насрать на московитские аусвайсы. Шо там с заявлением Зе за Украинские паспорта для Украинцев за кордонами Украины? Вот этот вопрос для меня лично весьма любопытен.
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Можна себя убаюкивать сколько угодно, но скота с промытыми мозгами в Лугандонии выше крыши. Как и тех, кого легко запугают.
Нормальные луганчане и дончане давным-давно на территории, подконтрольной Украине. Выслушивают маты за то, что они "понаехали". К себе на Родину. Спасаясь от дикого "брата".
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Далеко не все выехали...
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье...
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Далеко не все выехали...
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье..

Работал в Коммунарске (ныне Алчевск) до призыва на службу.
Нормальные люди.Одни хорошие воспоминания.
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Ну да, с учетом того, что еще и субсидии 800 грн/чел. прекрасно жить им было бы на пенсию 1500 грн., снимая квартиру за 8000 грн. Поэтому "все" и уехали. И ты возвращайся из Польши. Ждём.
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Мне во Вроцлаве жильё дешевле снимать, еда дешевле, лекарства дешевле, да ещё и за 30% цены, а зарплата больше.
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Жаждущим гражданства РФ надо не через пень колоду, а через жопу колоду и паспорт Украины туда же. Нам такие говнюки не нужны, а РФ пускай такое сокровище себе забирает.
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«Орали в основном бездельники и убогие, которые думали о халяве.И вот халява пришла!»(Наталья Алексеева)
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срочно, всех получивших кацапские паспорта, лишать на*ер украинского гражданства..!!! Только так и никак иначе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС
 
 
 
 
 
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