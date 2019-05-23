 Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС

Об этом написал в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на бравые заявления Пушилина и Пасечника, т.н. "паспортизация" идет через пень-колоду. Обилечивают в основном "госслужащих первого эшелона" и "боевиков", которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию", – написал Тымчук.
По его словам, для этих категорий граждан созданы отдельные очереди на получение российских паспортов.
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"Но даже несмотря на "созданные удобства", фактически за целый месяц в Ростов-на-Дону с "ЛДНР" отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов "боевиков" и "госслужащих" (паспорт Украины, паспорт т.н. "ЛДНР", переводы копий документов с украинского и т.д.)", – сообщил Тымчук.
Есть и желающие и не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за "первоочередников", добавил он.
"В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется", – подчеркнул координатор "Информационного сопротивления".
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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
на...ера нам нахлебники из Лугандона?
разгильдяйство - національна риса мокшан
Тіпічно русскій пяйзаж, ****
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой- пустырь,
Сенокос не кошенный,
Лес да монастырь...
Сергей Есенин.
Над Канадой небо синее,
Меж берёз дожди косые...
И похоже на Россию -
...слава яйцам, не Россия )))0)0))
(в оригіналі останній рядок - "только всё же не Россия", але оновлений варіант більш чесний - гадаю, цивілізовані Canadian Russians навряд чи бажають повернутися в говєнь )
Нефиг было визжать о "ценностях", ..... "редиски"(тут слово покруче, русское)
А то что ЦРУ сказало "мы и не ожидали захвата Крыма" = то что Украина даже не шахматный стол, а просто "пешка". Причем ею даже Путин не играет. По-сути так и есть. Ибо не полез бы ***** сюда, зная чо его бабло мож*д быть заблокировано в пол-минуты(пока кто-то кому-то позвонит)
Долбасс - вы попал(и) в ис.торию..... как самые тупые "бунтари". С чем вас и хотелось бы поздравить, твари.(ватники). Но поскольку от вас абсолютно ничего не зависело, то за наших патриотов - камней с неба вам. Ну, или радиации, кацапы это умеют, вы даже и не удивитесь. Говно востока(некоторый процент ватников.... 90%)
з альбому "Зло" (2000)
Из гнили восстали Отродия YOTH,
Девять Червей IKSKUKSKAR
Останки, стертые в порошок,
Вскормили тех, кто обитает Извне
В Час, когда меркнет Око Дракона,
А Солнце тускнеет в тени Сатурна,
Я захожу за пределы камней
YOG-SOTHOTH NAFL'FHTAGN!
Взгляд на север, печати пылают во Тьме,
Истекают кровью багровые небеса
И кровь струится по горящей земле.
RENOSORATUNTA! POHOTHON! BASAKUNNAS!
"Великий AZATHOTH, я взываю к тебе!
Уничтожитель мыслей и форм,
В Силе своей приди ко мне и накрой меня Тьмой Вечности!
Да опустится на меня Саван NYARLATHOTEP-а,
Чтобы мог я бродить меж Звезд
И люди не могли ощутить моего присутствия!
ZENTO! HEDARBUS! TASAC!"
YOG-SOTHOTH ожидает у Врат...
******* взывает из темных Глубин…
...И взошла Тысячеликая Луна…
...И потухло Око Звезды-Дракона...
Плоть моя нерушима, как сталь,
Разум един с Первозданною Тьмой.
Глаза видят то, чего не узреть
Ничтожному смертному стаду людей.
Врата Севера распахнуты в ожидании,
Паутина Угла пылает огнем
ZAZAS! ZAZAS! NASATANADA! ZAZAS!
Страж Ворот, YOG-SOTHOTH, открой мне Мир,
Что лежит за Пределами Звезд! Бездна зовет!
Дай мне узреть Глубинный Мрак
В Темных Безднах Первородного Хаоса!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
OHODOS-SCIES-ZAMONI!
Туманный Лорд S'NGAC, Хранитель безумных Снов,
Открой мне Мистерии Первозданной Воющей Бездны,
Откуда исходит тягучий неистовый Зов
Ползущего Хаоса. IA NYARLATHOTEP!
Все-В-Одном, обитает во Тьме.
Тьмою является и Ею правит
И Тьма станет вечной тогда, когда все
Падут пред Ониксовым Троном Зла
ABYSsus-DAcoNrsus, ZEXOWE-AZATHOTH! NGGRO. IAA! IAA! NYAR-LATHOTEP!
DAOLOTH NAFL'FHTAGN!
ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS, MAVOC NIGORSUS, BAYAR!
HEECHO! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!
…И Тьма поглотила меня…
…И в Черную Бездну я ступил...
Най їм жаба цицьки дасть
Нормальные луганчане и дончане давным-давно на территории, подконтрольной Украине. Выслушивают маты за то, что они "понаехали". К себе на Родину. Спасаясь от дикого "брата".
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье...
Очень много нормальных луганчан и дончан по тем или иным причинам не выехали...
Престарелые родители...жилье..
Работал в Коммунарске (ныне Алчевск) до призыва на службу.
Нормальные люди.Одни хорошие воспоминания.