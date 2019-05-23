 Российская "паспортизация" в оккупированных районах идет "через пень-колоду", - ИС

Об этом написал в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на бравые заявления Пушилина и Пасечника, т.н. "паспортизация" идет через пень-колоду. Обилечивают в основном "госслужащих первого эшелона" и "боевиков", которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию", – написал Тымчук.

По его словам, для этих категорий граждан созданы отдельные очереди на получение российских паспортов.

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"Но даже несмотря на "созданные удобства", фактически за целый месяц в Ростов-на-Дону с "ЛДНР" отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов "боевиков" и "госслужащих" (паспорт Украины, паспорт т.н. "ЛДНР", переводы копий документов с украинского и т.д.)", – сообщил Тымчук.

Есть и желающие и не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за "первоочередников", добавил он.

"В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется", – подчеркнул координатор "Информационного сопротивления".

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.