 Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата

Об этом Лещенко сказал перед допросом в Генпрокуратуре 23 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.
Первый вице-спикер Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады 22 мая объявила о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" четырех народных депутатов, в том числе и Сергея Лещенко.
На прошлой неделе Лещенко назвал "трагифарсом" уголовное производство, которое открыла в отношении него Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно касается покупки элитной квартиры в центре Киева за якобы взятки.
"Это дело, которое касается квартиры, по моему убеждению, уже трагифарс ... Трагифарс не мой, а трагифарс Юрия Луценко и его заместителя Назара Холодницкого, потому что они - это чиновники эпохи [президента Украины] Порошенко, которые должны идти со своих постов", - сказал Лещенко во время брифинга возле Верховной Рады.
По его словам, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открыл производство за получение взятки "в соответствии с публикацией, которая была размещена на анонимном сайте под названием "Антикор" за подписью несуществующего журналиста".
А ось кидатися оцими "бульба", "чухонєц", "пєндос" тощо, лише побачивши прапорець - характерна риса рашистів та ватанів.
З'їж його!
🤣
...
Люди добрі, ЯКУ ЗУЙНЮ ВИ ОЦЕ ВПОРОЛИ, хай вам грець?!
(І так, головою поки що в стіну не б'юся - шкідливо для здоров'я. Поки що спостерігаю усе з каустичним сарказмом крізь пискодолоню. Хоча... передчуття не айс).
Вот что значит выборы животворящие!
(ні)
И не противно?
Впрочем вату-Леща не жалко....
5 лет общего режима ему не повредит..... - выйдет все еще сравнительно молодым...
...З іншого боку, не відкидаю версію про радянське слово "нарком" - є думка, що це не скорочення від "народний комісар", а навпаки (розшифровку підігнали під слово), насправді ж вони нахабно й відкрито позиціювали себе як наркоманів. Відомо, що червоні кати потужно стирчали - хто по коксу, хто по морфію. Тож хрін його знає.
А нещодавно нарешті "дозрів" і перейшов на українську мову спілкування - і онлайн, і оффлайн (себто у побуті). Хоча народився, виріс і мешкаю в майже повністю російськомовному Дніпрі.
І знаєте, вже помічаю перехід мислення на українські драйвери. Це файно