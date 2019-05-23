 Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата

Об этом Лещенко сказал перед допросом в Генпрокуратуре 23 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады 22 мая объявила о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" четырех народных депутатов, в том числе и Сергея Лещенко.

На прошлой неделе Лещенко назвал "трагифарсом" уголовное производство, которое открыла в отношении него Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно касается покупки элитной квартиры в центре Киева за якобы взятки.

"Это дело, которое касается квартиры, по моему убеждению, уже трагифарс ... Трагифарс не мой, а трагифарс Юрия Луценко и его заместителя Назара Холодницкого, потому что они - это чиновники эпохи [президента Украины] Порошенко, которые должны идти со своих постов", - сказал Лещенко во время брифинга возле Верховной Рады.

По его словам, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открыл производство за получение взятки "в соответствии с публикацией, которая была размещена на анонимном сайте под названием "Антикор" за подписью несуществующего журналиста".

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