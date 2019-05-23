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 Политика Украины
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 Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко предполагает, что 24 мая на собрании депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" его лишат мандата, после чего Генпрокуратура сможет начать против него активные следственные действия.

Об этом Лещенко сказал перед допросом в Генпрокуратуре 23 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады 22 мая объявила о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" четырех народных депутатов, в том числе и Сергея Лещенко.

На прошлой неделе Лещенко назвал "трагифарсом" уголовное производство, которое открыла в отношении него Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно касается покупки элитной квартиры в центре Киева за якобы взятки.

"Это дело, которое касается квартиры, по моему убеждению, уже трагифарс ... Трагифарс не мой, а трагифарс Юрия Луценко и его заместителя Назара Холодницкого, потому что они - это чиновники эпохи [президента Украины] Порошенко, которые должны идти со своих постов", - сказал Лещенко во время брифинга возле Верховной Рады.

По его словам, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открыл производство за получение взятки "в соответствии с публикацией, которая была размещена на анонимном сайте под названием "Антикор" за подписью несуществующего журналиста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Источник: https://censor.net.ua/n3128554
 
   
 Топ комментарии
 
Ну ты по списку прошёл в Раду. Вышел из фракции со всеми вытекающими. Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата - Цензор.НЕТ 7050
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За свои поступки серОжа следует отвечать...и за брехню тоже...
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Ну ты по списку прошёл в Раду. Вышел из фракции со всеми вытекающими. Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата - Цензор.НЕТ 7050
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і правильно зроблять! бо такі андони непотрібні ані в бпп, ані для преЗедента . використали і викинули к пу...ям
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Может, наоборот, он использовал БПП, чтобы попасть в Раду?
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Он всех использовал для грантов, покупки квартиры, лоббирования интересов своих спонсоров
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Скажу тобі одну річ: нам, українцям, ворог другого рівня - Лукашенко плюс його активні посіпаки. Але адекватні литвини-біларуси - наші родичі й друзі. До того ж вони, на відміну від кацапні (з додатковою бавовняною хромосомою) - справжні історичні європейці, тобто ватяний вірус рано чи пізно подолають.
А ось кидатися оцими "бульба", "чухонєц", "пєндос" тощо, лише побачивши прапорець - характерна риса рашистів та ватанів.
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спочатку бпп. потім гранти з упк дерибанив. потім д4умав шо в Зе прихистять
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За свои поступки серОжа следует отвечать...и за брехню тоже...
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Сирожа с тебя поллитра,у тебя выпускной Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата - Цензор.НЕТ 4791
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И кинут тебя в пресс хату, и лишат там тебя не только мандата.
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нічого страшного - коли , через 2 місяці , вся фракція Будки сама позбавиться мандатів - Лещенко з них залюбки посміється !
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*будка* это стефанчук из команды коломойского?? харя у него чуть не теснет,это точно))
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Всё правильно.Пускай расскажет где взял миллионы на квартиру.
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Звернення до тієї частини 73% українців, що голосували "проти", чи ще з якихось причин - але при цьому налаштовані в цілому патріотично (до бавовни та "альтернативних інтелектуалів" не звертаюся - то марна справа)
...
Люди добрі, ЯКУ ЗУЙНЮ ВИ ОЦЕ ВПОРОЛИ, хай вам грець?!
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як бачу,порохоботи досі бються головою об стіну з сакраментальним питанням -ЯК ТАК !!?? Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата - Цензор.НЕТ 1659
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Ох не зарікайтеся, пане... Як би з новим "гетьманом" не довелося лупати скелю, як Каменяр з поезії Франка. Причому незалежно від політичних вподобань.
(І так, головою поки що в стіну не б'юся - шкідливо для здоров'я. Поки що спостерігаю усе з каустичним сарказмом крізь пискодолоню. Хоча... передчуття не айс).
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Как однако Лещ засучил копытами....
Вот что значит выборы животворящие!
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Все что нажито непосильным тудом... Вы руки этого лещенко видели?

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Як працював, сарака, себе не шкодуючи... Я йому щиро співчуваю
(ні)
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А у нього ще в квартирі ремонт не закінчений, маса думок по другій елітній нерухомості, та ще і молода кацапка на руках. Кине і піде до більш перспективного депутата. Як же він без харчування?
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Так он и так грозился, что откажется от неприкосновенности. Ну на публику для пиара конечно же
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он реально скунс) кроме вони он полный ноль
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Пять лет сидел у Порошенко и в ус не дул. За два года прикупил себе квартирку за полмиллиона долларов, а за какое бабло так и не сказал. сказки рассказывал про деньги от мамы
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Таких политических проституток, как СерЛещь надобно лишать не мандата, а ablatisque testiculis (лат.), что бы подобные подонки не размножались в Украине.
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точно сядет.... - он же Трампа обидел...., вот Юрик и старается замолить так свои грехи...
Впрочем вату-Леща не жалко....
5 лет общего режима ему не повредит..... - выйдет все еще сравнительно молодым... Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата - Цензор.НЕТ 9129
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Холодницький не заступник Генпрокурора..
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Давно пора было! От этот Мародер! Дал тебе "гадить" кругом 5 лет без малого!
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я вообще удивляюсь на, что он рассчитывал, что его Зеленский приютит, так слишком не хороший за Сережей след, так что правильно делает, что переживает за свое будущее
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Сережу сейчас никто у себе не возьмет, кому он нужен, еще и врагом Трампа назвали. Может ему вообще сухари пора сушить, в США ведь реально срок влепить могут
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...ти мріонетка. на що ти сподівався? давно пора!!!
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Сєруня вже 4 рази писав заяви про вихід из фракції, а воно он що, його виганяють
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Окрім жартів, якось давно в обговоренні статті про езотеричне підґрунтя червоного перевороту натрапив на думку (автор думки - не в міру боговіруючий чорносотенець з ерефії), що активно вживане більшовиками слово "мандат" - замасковане ім'я Диявола. Начебто це прикметник, усічений від "мандатий" (тобто обладнаний жіночими статевими органами), і в поєднанні з чоловічим родом вказує на Гермафродита, себто Бафомета Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата - Цензор.НЕТ 2152
...З іншого боку, не відкидаю версію про радянське слово "нарком" - є думка, що це не скорочення від "народний комісар", а навпаки (розшифровку підігнали під слово), насправді ж вони нахабно й відкрито позиціювали себе як наркоманів. Відомо, що червоні кати потужно стирчали - хто по коксу, хто по морфію. Тож хрін його знає.
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вы на украинский со сменой флага переходите??))
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Що, пробачте? Завжди писав і пишу під українським прапорцем.
А нещодавно нарешті "дозрів" і перейшов на українську мову спілкування - і онлайн, і оффлайн (себто у побуті). Хоча народився, виріс і мешкаю в майже повністю російськомовному Дніпрі.
І знаєте, вже помічаю перехід мислення на українські драйвери. Це файно
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а в мене дружина чистокровна кацапка,але такого патріота України ще пошукати..сама перейшла на українську мову,дочку в укр.школу перевела-а крім всього-суперактивний противник Богдана Зеленського..)))
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Сережу Квартирного не только мандата надо лишить
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Серлещ окончательно запутался с выходами и входами. Уже дважды вышел из БПП и тут нате вам - БПП лишает Серлеща *****... манды... *****та. Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського *****та - Цензор.НЕТ 5649
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата
 
 
 
 
 
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