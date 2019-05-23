 Из "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заявил на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", - отметил Чурий.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ.

Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".