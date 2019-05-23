 Из "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заявил на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", - отметил Чурий.
Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.
"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ.
Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.
Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
А насчёт издержек см. выше.
Коломойскому поставили цугцванг.
И что он на это ответит?
лолитного разбоя.
- В обход законодательства Украины ЗЕдентом была распущена ВР
- По требованию ЗЕдента в отставку ушло также правительство (это означает, что с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о."/ - значит, через несколько месяцев либо дефолт, либо на к0ленках к путлеру - но, скорее всего, и то, и другое)
- Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности непонятно из какой организации. Но полиция была занята, так как
- Вернувшийся бывший замглавы АП Януковича - Портнов заявил, что договорился с полицией о вооруженной охране для себя.
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?"
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы противника в 2014 про "новороссию от Ха до Одессы"?)
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
Это цветочки. Ягодки начнутся уже при новой ВР, в которой, с большой долей вероятности, будет коалиция "Слуга Народа" + "Оппоблок" + "БЮТ"
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ (с)
кидала это парашенка