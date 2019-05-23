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 Политика Украины, Экономика
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Все про:национализация (150) Чурий (12) Приватбанк (474)

 Из "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий

Если апелляционный суд решит признать национализацию "Приватбанка" незаконной, то Национальный банк заберет из него 155 млрд грн, внесенных государством в капитал, и признает банк неплатежеспособным.

Об этом заявил на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал ПриватБанка - 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", - отметил Чурий.

Чурий указал, что в таком случае банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства ОВГЗ для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будем иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", - подчеркнул замглавы НБУ.

Он отметил, что Нацбанк не имеет право комментировать решение судов, однако происходящие события являются риском для рынка.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривни и банковской системы, он назвал признание незаконными проверок НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3128553
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем стране банк ? если у страны есть клоун в телевизоре 1+1 ?
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А скоро еще будет и в смартфоне, у каждой бабушки)
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Я смотрю, тут много порохоботов, которые мгновенно переводят в спам неугодное про мальдивскую Лолиту
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Проверка ФБР далеко не всегда чем-то заканчивается.
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В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков.
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А почему тогда в суд Лондона предъявили только 1.9 млрд и те не смогли доказать? Да еще заплатили Коломойскому 7.5 млн ф.ст. судебных издержек? З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 4970
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1.9 млрд - это только то что связано с UK компаниями.

А насчёт издержек см. выше.
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Куды, выше? Приватбанк обязан заплатить, за проигранное дело. За счет налогоплательщиков Украины. Точка.
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Тот случай когда ему бы лучше промолчать, но оно искренне думает что оно бессмертный-вечный в НБУ, И НБУ его личная игрушка. 😂😅😂
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Допоможе лише шибениця з трансляцією по ТВ . А для тих хто поставив візу "одобрямс" на розмірі т.з. "зарплат" пожиттєва каторга в будзагонах ім . Лейби Бронштейна ..
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Вот так детки.
Коломойскому поставили цугцванг.
И что он на это ответит?
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А как поступят с членом Зекоманды Данилюком, который и проводил национализацию Привата? Сначала ограбил Беню, потом стал лепшим другом. Он сейчас там за что отвечает? Кажется глава СНБО? И вдруг в буцегарню?!
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Национализацию проводил НБУ, а Данилюк - тут клерк, выполнял указания. Или ты тут разводишь, что Данилюк самостоятельно проводил национализацию? Гы....
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Если тебя кто-то ограбит, хотел бы я посмотреть как он станет потом твоим другом. Откуда столько бреда в головах порохоботов берется?
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Началось. А как вдохновенно лайкали ботов в Цензоре, что Порошенко вор и мошенник. Нет, мошенник Беня, а 73 % ватников - это его украинские шлюхи.
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и это правильно, все госудаственное должно быть возвращено
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Страна побывала в липких лапах барыги, и теперь ещё долго придётся ей пожинать плоды лолитного разбоя.
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Щось той (барига),став бідніше ,як до президенства.
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Так, а Беня сказал Шо 155 лярдов то не деньги, а облигации государственные ничем не подтвержденные З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 7090
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Це ті облігації які олгархосвині пхаються купити один з поперед одного . .
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Не знаю які, Бєня так сказав в інтерв'ю "Наші гроші"
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Что бы такую херню городить, ознакомься с законодательством регулирующее банковский сектор. Не может капитализация банка проводится всякими фантиками. А если на такой шаг, пойдет НБУ, то повалился вся банковская система, и придется спасать не один банк
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Ну так это же не я придумал. Посмотри интервью Коломойского "Наші гроші" Он почти слово в слово сказал.
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Итого за прошедшие 2 дня
- В обход законодательства Украины ЗЕдентом была распущена ВР
- По требованию ЗЕдента в отставку ушло также правительство (это означает, что с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о."/ - значит, через несколько месяцев либо дефолт, либо на к0ленках к путлеру - но, скорее всего, и то, и другое)
- Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности непонятно из какой организации. Но полиция была занята, так как
- Вернувшийся бывший замглавы АП Януковича - Портнов заявил, что договорился с полицией о вооруженной охране для себя.
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?"
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы противника в 2014 про "новороссию от Ха до Одессы"?)
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
Это цветочки. Ягодки начнутся уже при новой ВР, в которой, с большой долей вероятности, будет коалиция "Слуга Народа" + "Оппоблок" + "БЮТ"
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ (с)
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Теперь вся полиция кинулась охранять Портнова (какая численность, неужели десятки тысяч?) Кернес и Труханов объединились и сколько наберут голосов (0 целых и хрен десятых?), декоммунизация - пусть к.суд рассмотрит (там же половина по квоте Порошенко зачем переживать?). Читаешь порохоботов и видишь - ничего кроме бреда придумать не могут З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 2251 .
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90% вашей информации построено либо на предположениях (даже скорее на буйной фантазии), либо непонимании, либо лжи, либо просто неприятии ВАЗ. Подождать хотя бы надо дней 100, чтобы делать выводы. Порошенко терпели годами.
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А не дешевле ли нанять стрелка, который Беню пристрелит?
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УЖАС! Кому и зачем мы платим налоги???????
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Vsio logicno jesly uze Benia vospolzyvajetsia vlastiu i xocet vziat tak skazat svoj bank,pust beriot no otdajiot dengi sperva sto gosudarstvo investirivala stob spasti etot bank.
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Об этом и речь в статье, а порохоботы не понимают и не хотят понимать.
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Ну бенин адвокат знает что делать! Оплатите весь этот цирк многократно....
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Причем здесь Бенин адвокат, он же ясно объяснил что уже на Беню не работает, извиняюсь, но вы какие-то тупые.
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Тут главное верить... Ихняя команда чётко прослеживается.
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Когда ворует госчиновник то платит за это не государство а сам чиновник, особенно если есть что у него конфисковать.
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Вся страна сидит в Приватбанк. Готовьтесь потерять свои денежки. Беня вас ***** нехило и неоднократно. 😀😀😀😀
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Беня порядочный человек,
кидала это парашенка
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А-а-а-а! Я плачу от хохота! Богата дебилами земля наша!😀😀😀
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Ну не стоит оскорблять человека, ошибочно написавшего "парашенка" вместо "парАшенка". Грамматика у всех не идеальна. З "Приватбанку" заберуть 155 млрд грн і визнають банкрутом, якщо націоналізацію визнають незаконною, - заступник голови НБУ Чурій - Цензор.НЕТ 4766
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз "Приватбанка" заберут 155 млрд грн и признают банкротом, если национализацию признают незаконной, - замглавы НБУ Чурий
 
 
 
 
 
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