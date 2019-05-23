 В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение

Об этом сообщается на странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Верховный Суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.
Заявление подало физическое лицо. Теперь судья до 29 мая должен вынести определение о следующих процессуальных действиях.
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов.
И Юля и Порошенко хотят в президенты. Зеленского в парламенте нет. Так что сложно, но реально, после выборов будет сложней
А потом уже КС.
Ему виднее.....
Свое свинорыло бпп и нф уже показали.
Вся эта коалиция - фикция.
Наступне рішення ВР об імпічменті Зеленському?
Подпишет. Никуда не денется.
Іди в стойло.
Обмечтался?
Пойди подмойся!
если мальдивская лолита всё равно за всё в ответе ?
Клянусь Юзиком из 95 квартала
Знаем мы этих служителей закона. Рыцарей без страха и упрёка.
если безмозглые куры прахоботы и депутаны нехотят по хорошему, ВВОДИ ПОЛНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
АЛЛЁ прахоботы, ИЛИ В УКРАИНЕ НЕ ВОЙНА????
выведут в чистое поле,
поставят лицом к стенке
и пулю в лоб