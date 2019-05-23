 В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение

Об этом сообщается на странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховный Суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Заявление подало физическое лицо. Теперь судья до 29 мая должен вынести определение о следующих процессуальных действиях.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.