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Все про:Верховный Суд (716) Зеленский (1461) роспуск (183)

 В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение

Иск об отмене указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады поступил в Верховный Суд.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховный Суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Заявление подало физическое лицо. Теперь судья до 29 мая должен вынести определение о следующих процессуальных действиях.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128552
 
   
 Топ комментарии
 
Свиньи так к корыту прилипли-- что только топором обрубывать нужно В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 9072
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Это решение ни на что не влияет. Указы Президента имеют презумпцию Конституционости. Т.е. отменить их может толко КС.
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Roman Burko2 ч.Зеленський анонсував на #iForum проект "Ліфт". Я знаю лише одну успішну реалізацію іншого проекту "Ліфт" і вона була в Донецьку, коли там відліфтували російського терориста "Моторолу"
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Свиньи так к корыту прилипли-- что только топором обрубывать нужно
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Главный вопрос - откуда начинать рубить, от хвоста или от рыла?)
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Свинья это ты и тебе подобные зеленки, регионалы и прочие представители русского мира
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где ширка кролей со свиньями найдут 338 голосов в Раде ? В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 4006
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При этом 111-я статья Конституции Украины прописывает особый механизм импичмента, предусматривающий три этапа голосования в Верховной Раде.
На первом этапе 226 депутатов должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. Для этого создается специальная временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.
Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.
И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов. В Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение - Цензор.НЕТ 7765
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Меня смущает КС, если бы 338 голосов было бы достаточно для импичмента, то голоса нашлись бы.
И Юля и Порошенко хотят в президенты. Зеленского в парламенте нет. Так что сложно, но реально, после выборов будет сложней
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Решение суда: Выкопать соплю из могилы, достать из гроба, сказать "Ай-яй-яй-яй!" и закопать обратно.
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Это решение ни на что не влияет. Указы Президента имеют презумпцию Конституционости. Т.е. отменить их может толко КС.
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Подышали?успокоились? а то вас аж жалко где то - разве так можно? ))
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Це тобі гнаний смачним. Темпами Шевчук сказав?😁 А знаєш, чого його самі ж судді конституційного суду з посади Голови Суду зняли? Саме за такі недолугі бздури .
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ты понимаешь, что это значит? Ты говоришь, что все указы Президента Порошенко имеют презумпцию Конституционости.
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херово получилось два слова слепить презумпция и конституционность))
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Таким чином ВС неповинен приймати заяву взагалі до розгляду, т.я. це не в його компетеції.
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Холуятник восьмого созыва надеялся досидеть-домутить, а их "попросили"..☺
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Не зря рошен юристку роешн туда в последние дни пропихнул. По идее ВС не должен вообще это рассматривать, это может только КС.
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даже если суд возмет дело к расмотрению, выборы это не остановит! ну а суды у нас дела рассматривают по несколько лет!!
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Тут все сделают быстро. Вон под Луценко закон изменили за день
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У него папа юрист.А "физическому лицу" нужно сделать физическое замечание.
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ну вот, опять все, как при Ющенко начинается - не кто не будет не чего делать - все будут сражаться со всеми - зеленский будет рассказывать нам правильные и красивые сказки- ну о том шо он хочет - а делать не чего не кто не будет - вот мы и поймем разницу - Порох не только обещал - он тупо делал - медленно ,это да - но как каток - а тут Ющенко №2
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ну почему ЮЩЕНКО2 сказал ЗЕЛЯ что распустит раду и распустил! причем сразу!! где тут ЮЩЕНКО2!!
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Розпустил? Щось я не бачу на вулиці депутатів - на місті сидять. Клоун тільки на слова горазд, а треба Закони виконувати.
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рада выполняет свои обязаности до тех пор пока новая рада не примет присягу!! непрерывность власти читал про такое?!!
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после выборов назначенных на 21-07 будет!!
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Тобто, нової Ради зараз немає? Нічого, що зараз 23 ТРАВНЯ? Ще 2 місяці. Но зелебобам все одно, які терміни та дати. Так?
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протрезвей сначала, а потом вступай в дискуссию - что за бредятину написал, петушок стецьковский
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Це мені відповідає воно - підор підоровичо. Член клоуна із рота витягни, а потім сідай за клавіатуру.
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Интересно, как ты говоришь, не вынимая языка из шоколадного зада *****? А хотя о чем это я - это ж у тебя язык в заду у *****, фигачишь по клаве одной рукой, а другой дрочишь
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шоколадный глаз ***** совсем тебе разум помутил!
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Краще мати шоколад у роті, ніж гімно у голові. Чи не так, зелебоба?
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Раду распустить, это не закон об импичменте президенту. Это даже не закон об открытых списках. Это даже не - Ни каких кумов, сватов, бизнес-партнеров. Запистелся Зеленский.
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Roman Burko2 ч.Зеленський анонсував на #iForum проект "Ліфт". Я знаю лише одну успішну реалізацію іншого проекту "Ліфт" і вона була в Донецьку, коли там відліфтували російського терориста "Моторолу"
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приехали ... начала конца закладывается с момента первого неправедного поступка, указа, назначения и т.д. … отсчёт пошел …
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ХА ХА ХА ПЕТЯ 5 лет делал не конституционные указы ну и... где ты такой вумный тогда был?!!
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В курсі, що вже Узеленький правит бал? Чи все ще Порошенко винен?
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ты что с луны упал--пороше везде натыканы его хапуги и ему вместе с его бандой именно это и выгодно !
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Ну я і кажу, як кажуть зелебоби - винні попередники, тобто Порошенко. Ну прям влада якуковоща, один в один.
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это стецьковский педробот - ему бесполезно что-либо доказывать
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Физическое лицо подало иск.Торжество свинократии
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Нужно как в "Слуге народа",по другому не поймут
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Поймут по результатам выборов в ВР.
Свое свинорыло бпп и нф уже показали.
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мля нуж то 226 придурков народу не даст слуга на вилах вынести? знатная гулянка получилась
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Их там просто не было.
Вся эта коалиция - фикция.
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Файно!
Наступне рішення ВР об імпічменті Зеленському?
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закона нет (про импичмент) ПЕТЯ не решился принимать боялся что его снимут а теперь он ему так нужен!!
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а ниче что для закона нужна подпись президента?!
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А разве зеленое не обещал подписать такой закон?
Подпишет. Никуда не денется. До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення - Цензор.НЕТ 6701
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подпишет, сразу после того как пройдут выборы в раду!!
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если слуга народа издаст указ на растерзание Рады,я думаю ты первый будешь мчаться с криками"Дайте хоть за горло подержать!!!!"
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такі "укази" видаються тільки на Росії, бо росіянє є генетичними дебілами.
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в тебе на Росії і це заборонено.
Іди в стойло.
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Верховный суд не имеет полномочий отменять указы президента. Все что он может в данном случае, рассмотрев иск, принять решение о передаче его в Конституционный суд.
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Слухайте бл@дь з ЦВК. Вона вище за будь який суд. До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення - Цензор.НЕТ 7589
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а ты чито? что то имеешь против такого указа?аа?
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Мальдивская Лолита будет и дальше пакостить Украине
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так а нахрена тогда выбрали другого,

если мальдивская лолита всё равно за всё в ответе ?
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Готовы уничтожить Украину, но от корыта не уйдут. ГИДОТА .
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Цікаво, що то за особа. Під час виборів один прихильник Зеленського подавав у суд на зняття його з виборів: чисто з метою підняти шум типу "карумпіраваная влада мєшаєт слугє народа!!!111". Аби в цей раз це також не був неправильно зроблений позов, спеціально щоб програти. Бєніна школа рейдерства також знає подібні фейкові позови, щоб програти.
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Это не я подал иск !!!!

Клянусь Юзиком из 95 квартала
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Скдья примет решение о дальнейших действиях 29 мая. И не раньше.
Знаем мы этих служителей закона. Рыцарей без страха и упрёка.
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ВОЛОДЯ, ПРЕКРАЩАЙ ИГРАТЬСЯ С прахоботами В БИРЮЛЬКИ. ОБЪЯВЛЯЙ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БЕРИ ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ НА СЕБЯ.
если безмозглые куры прахоботы и депутаны нехотят по хорошему, ВВОДИ ПОЛНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

АЛЛЁ прахоботы, ИЛИ В УКРАИНЕ НЕ ВОЙНА????
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Зато можно поросят пересажать и провести пару показательных трибуналов чтоб все увидели уровень мародерства соевых которые сейчас о законе что-то визжат
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так ситуация может сложиться так, что тебя вообще без суда и следствия
выведут в чистое поле,
поставят лицом к стенке
и пулю в лоб
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А из-за угла выедет танк и кааак жахнет!
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Здравия всем! Знаете над чем я всегда смеялся и шутил- это когда покупаешь например микроволновку, открываешь инструкцию- а там написано- ну типа- в воду не бросать, животных- котов собак после стирки не сушить и так далее! Ну думаешь- для чего это? Неужели и так не понятно! Оказывается не всем и были приценденты! И главное что выигрывались суды и платились огромные компенсации якобы "пострадавшим". И главный тезис их адвокатов- не наличие здравого смысла и понимания для чего эта вещь- а отсутствие предупреждений для таких пользователей- идиотов! Это я к чему написал- дело в том что Конституция ,как я понимаю должна быть написаны именно так- в этих случаях распускается парламент, вот в таком порядке. И только! И дальше маленькая дописка- во всех остальных случаях действия Президента являются антиконституционными и являются условием для начала процедуры импичмента!
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Пусть проведут референдум, и вонючая зрада пусть сматывается. Ишь присосались!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Верховный Суд поступил иск об отмене указа Зеленского о роспуске ВР. До 29 мая по нему примут решение
 
 
 
 
 
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