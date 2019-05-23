 Пункты пропуска с оккупированными территориями переходят на летний режим работы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 06.00 до 20.00.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";
КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".