EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  920  5
Материалы по теме:
Все про:оккупация (6800) пункт пропуска (506)

 Пункты пропуска с оккупированными территориями переходят на летний режим работы, - штаб ООС

Пункты пропуска на линии соприкосновения переходят на летний режим работы

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

Также читайте: Те, кто хочет получать две пенсии, пусть потерпят. Мне их не жаль, - Рева о трудностях пересечения линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Источник: https://censor.net.ua/n3128551
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Толька в трусах пррропускать, млять!
 показать весь комментарий
 
на линии соприкосновения - що за термін такий ?
 показать весь комментарий
 
 
Если с рыла перевозчики берут по 650 гривень,-хер когда что там закончится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПункты пропуска с оккупированными территориями переходят на летний режим работы, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх